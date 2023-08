Weiter Hochwassergefahr im Süden - Sorge vor Hangrutschungen

Klagenfurt/Graz - Kein Ende des Kampfs gegen die Wassermassen in Südösterreich. Nachdem der Regen am Samstag deutlich nachgelassen hat, bereitet der Feuerwehr der massiv gestiegene Grundwasserspiegel großes Kopfzerbrechen. Keller müssten immer wieder ausgepumpt werden, weil Wasser nachdrücke, berichtete der Kärntner Feuerwehrsprecher Hans-Jörg Rossbacher am Sonntag im ORF-Radio. Zudem würden an mehreren Orten Hangrutschungen befürchtet. Einige Flüsse wie Gurk oder Mur stiegen weiter stark an.

Hochwasser und Verkehrsbehinderungen im Süden Österreichs

Klagenfurt/Graz - In den Überschwemmungsgebieten Südösterreichs stabilisierte sich die Lage aufgrund nachlassenden Regens. Am Samstag mussten dennoch wieder Evakuierungen vorgenommen werden, u. a. im Kärntner Bezirk St. Veit. In der Steiermark und Kärnten standen am Samstag je rund 2.500 Feuerwehrleute im Einsatz, gesamt rund 5.000 Kräfte. Die beiden Landesregierungen bzw. die Bundesregierung sicherten rasche Hilfe zu. Es gehe vom "Dauerregen zum Schauerregen" über, hieß es in der Steiermark.

Hochwasser in Slowenien - Staudamm an der Mur gebrochen

Ljubljana - Nach den heftigen Unwettern in Slowenien ist am Samstagabend ein Staudamm im Osten des Landes gebrochen. Betroffen sei die Anlage am Fluss Mur bei Dolnja Bistrica, berichtete die slowenische Nachrichtenagentur STA. Insgesamt zehn Ortschaften seien gefährdet. Dort seien Evakuierungsmaßnahmen im Gange. Wie der Fernsehsender RTV Slovenija berichtete, wurden 500 Menschen aus Dolnja Bistrica evakuiert.

Mattle schließt Koalition mit FPÖ im Bund aus

Innsbruck/Wien - Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) geht in Sachen FPÖ einen Schritt weiter als die ÖVP-Bundespartei und sonstige Spitzenvertreter der Volkspartei: Er lehne nicht nur eine Koalition mit der FPÖ unter Beteiligung von Parteichef Herbert Kickl ab, sondern auch bei Beibehaltung des blauen Parteiprogrammes, sagte Mattle im APA-Interview und schob den Freiheitlichen einen gänzlichen Riegel vor. Stattdessen präferierte er offenbar eine Koalition mit der SPÖ: "Das wäre ein gangbarer Weg."

Komplettsperre der Brennerstrecke in Tirol beginnt

Innsbruck/Brenner - In Tirol beginnt am Sonntag die zweieinhalbwöchige Komplettsperre der Brennerstrecke zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und dem Bahnhof Brenner. Bis zum 23. August werden unter anderem in den Eisenbahntunneln auf der rund 30 Kilometer langen Bergstrecke umfassende Arbeiten vorgenommen. Betroffen sind der Nah-, Regional-, Fern- und Güterverkehr. 71 Nahverkehrszüge und zehn Eurocity-Züge pro Tag sollen in diesem Zeitraum im Schienenersatzverkehr geführt werden.

ECOWAS-Ultimatum gegen Putschisten im Niger läuft ab

Niamey - Eineinhalb Wochen nach dem Putsch im Niger läuft am Sonntagabend ein Ultimatum der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) gegen die neue Militärjunta ab. Die ECOWAS-Staaten hatten den Putschisten am Sonntag vergangener Woche eine Woche lang Zeit gegeben, um den gestürzten nigrischen Staatschef Mohamed Bazoum in sein Amt zurückkehren zu lassen. Anderenfalls sei ein "Einsatz von Gewalt" nicht auszuschließen.

Papst beendet Weltjugendtag mit Messe in Lissabon

Lissabon - Papst Franziskus beendet an diesem Sonntag seine fünftägige Reise nach Portugal. Zum Abschluss des Weltjugendtags in Lissabon steht am Vormittag noch eine öffentliche Messe im Tejo-Park auf dem Programm. Am Nachmittag trifft das Oberhaupt der katholischen Kirche freiwillige Helfer der knapp einwöchigen Veranstaltung, um Dank zu sagen. Am Abend fliegt Franziskus zurück nach Rom.

Ukraine-Friedenskonferenz in Saudi-Arabien gestartet

Jeddah - Vertreter aus 40 Ländern haben am Samstag im saudi-arabischen Jeddah über ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beraten. Es gehe um eine Lösung der "ukrainisch-russischen Krise", berichtete das saudische Staatsfernsehen am Samstag. Eingeladen waren auch die Ukraine, die USA, die EU und Deutschland. Auch Chinas Sondergesandter Li Hui reiste an. Aggressor Russland hatte keine Einladung erhalten. Das Treffen endete nach mehreren Stunden ohne Abschlusserklärung.

