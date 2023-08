Weiter Hochwassergefahr im Süden - Sorge vor Hangrutschungen

Klagenfurt/Graz - Der Kampf zur Beseitigung der Hochwasserschäden ist am Sonntag in der Steiermark, Kärnten und dem Südburgenland weitergegangen. Der Regen war im Laufe der Nacht in Schauer übergegangen oder hatte aufgehört. Doch könnte sich am Nachmittag vor allem in Kärnten der Niederschlag wieder verstärken. Nachströmendes Wasser und durchnässte, abrutschende Hänge sorgten ständig für neue Feuerwehr-Einsätze und Evakuierungen. Die Pegel von Flüssen wie Gurk oder Mur waren stark angestiegen.

Weitere Regenfront bedroht Slowenien

Ljubljana - Auf Slowenien kommt am Sonntag noch eine Regenfront zu. Die Umweltagentur ARSO hat eine Warnung für das ganze Land herausgegeben: Am Nachmittag werden Gewitter mit starkem Wind und erheblichen Niederschlägen erwartet. Die Front soll vom Nordwesten in Richtung Osten ziehen. Neue Niederschläge dürften die Situation in den Überschwemmungsgebieten im Norden des Landes, in denen nun Erdrutsche drohen, noch verschlechtern.

Papst feierte Abschlussmesse am Weltjugendtag

Lissabon - Mit dem Aufruf "Fürchtet euch nicht!", hat Papst Franziskus seine zentrale Predigt beim Abschlussgottesdienst des Weltjugendtages beendet. Laut Veranstaltern und Sicherheitskräften nahmen rund 1,5 Millionen Jugendliche an dem Gottesdienst am Sonntagvormittag im Tejo-Park in Lissabon teil. 700 Bischöfe und 10.000 Priester konzelebrierten, berichtete KathPress am Sonntag. Das nächste Treffen findet 2027 in Seoul, Südkorea, statt.

Ukraine meldet zahlreiche russische Luftangriffe über Nacht

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht zum Sonntag zahlreiche Luftangriffe auf die Ukraine verübt. In mehreren Wellen seien insgesamt 70 Waffen unterschiedlicher Art eingesetzt worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Die ukrainische Luftabwehr habe 30 der 40 Marschflugkörper zerstört sowie alle 27 eingesetzten Shahed-Drohnen. Mindestens zehn Marschflugkörper sind damit offensichtlich durch die Abwehr gekommen.

Steuerfahnder schlossen im ersten Halbjahr 111 Fälle ab

Wien - Das Amt für Betrugsbekämpfung hat im ersten Halbjahr 111 Fälle abgeschlossen. Dadurch werden Steuernachzahlungen von 21,3 Mio. Euro ausgelöst. Den ertappten Steuerhinterziehern drohen Strafen bis hin zum doppelten hinterzogenen Betrag, also an die 43 Mio. Euro. Dazu kommen mitunter auch Haftstrafen, teilte das Finanzministerium am Sonntag mit. Ein in Kärnten aufgefallener Lamborghini-Fahrer mit AMS-Einkünften ist allerdings in den USA untergetaucht.

ECOWAS-Ultimatum gegen Putschisten im Niger läuft ab

Niamey - Angesichts eines auslaufenden Ultimatums an die Putschisten im Niger herrschte am Sonntag Ruhe in der Hauptstadt Niamey. Staaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) hatten die Militärjunta am 30. Juli aufgefordert, binnen einer Woche die verfassungsmäßige Ordnung wieder herzustellen und Präsident Mohamed Bazoum wieder einzusetzen.

Tödlicher Unfall auf Innkreisautobahn durch Zufall entdeckt

Ort im Innkreis - Nur durch einen Zufall ist am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der Innkreisautobahn A8 bei Ort (Bezirk Ried im Innkreis) entdeckt worden. Ein Auto, das in Richtung Deutschland unterwegs gewesen war, war über einen gesperrten Parkplatz gefahren und an einer nicht einsehbaren Stelle gegen einen Baum geprallt. Der 77-jährige Lenker starb noch an der Unfallstelle, seine 69-jährige Frau in der Nacht auf Sonntag im Krankenhaus, teilte die Polizei gegenüber der APA mit.

25 Tote und Dutzende Verletzte bei Zugunglück in Pakistan

Islamabad - Bei einer Zugentgleisung in Pakistan sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 80 weitere Passagiere seien bei dem Vorfall in der südlichen Provinz Sindh verletzt worden, berichtete der Sender Geo TV am Sonntag. Weitere Todesopfer wurden befürchtet. Zehn Waggons seien entgleist. Rettungskräfte eilten demnach zur Unfallstelle nahe der Stadt Nawabshah. Etwa 1.000 Passagiere reisten mit dem Zug in 17 Abteilen.

