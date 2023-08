Putschisten im Niger schließen Luftraum

Niamey - Zum Ablauf eines Ultimatums der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) gegen die neue Militärjunta hat der Niger nach Angaben der Putschisten seinen Luftraum geschlossen. Die Junta begründete den "bis auf weiteres" geltenden Schritt in einer Erklärung am Sonntagabend mit der "Gefahr einer Intervention", die durch "Vorbereitungen" in Nachbarländern deutlicher werde. Die Maßnahme gelte für "alle Flugzeuge".

Hochwassergefahr im Süden - Ein Todesopfer in Kärnten

Klagenfurt/Graz - Das Hochwasser hat nun in Kärnten ein Todesopfer gefordert: Ein Mann (53) wurde aus der Glan bei Maria Saal geborgen. Augenzeugen hatten den Unfall beobachtet, eine Suchaktion wurde gestartet. Das Opfer konnte aber nur noch tot geborgen werden. Der Kampf zur Beseitigung der Hochwasserschäden ist am Sonntag in der Steiermark und Kärnten weitergegangen. Der Regen hatte aufgehört, am Nachmittag schien fast überall die Sonne. Nun drohen Muren und Hangrutschungen.

Prozess um Tötungsdelikt an Mutter an Wiener Gericht

Wien - Ein 22-jähriger Mann muss sich am Montag als mutmaßlicher Muttermörder vor Geschworenen am Wiener Landesgericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, die 54 Jahre alte Frau am 28. Februar 2023 in ihrer Dachgeschoßwohnung in Liesing vorsätzlich getötet zu haben, indem er ihr mit einem Küchenmesser mehrmals in Rücken und Hals stach. Dem Angeklagten drohen zehn bis 20 Jahre Haft - und zusätzlich die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

Grüne wollen gesamte Elementarpädagogik in Bundeshand

Innsbruck/Wien - Die Grünen machen in Sachen Betreuung der Kleinsten mobil. Angesichts von nach wie vor "viel zu wenig" Kinderbetreuungsangebot mache es Sinn, die "gesamte Elementarpädagogik in Bundeskompetenz zu bringen", erklärte Barbara Neßler, Kinder-, Jugend- und Familiensprecherin der Partei, gegenüber der APA. Eine weitere Möglichkeit sei, "zumindest einen aufgabenorientierten Finanzausgleich zu schaffen." Gerade auch vom Koalitionspartner ÖVP brauche es "endlich mehr Engagement."

Syrien: Israelischer Angriff auf Damaskus mit vier Toten

Damaskus - Bei einem israelischen Raketenangriff nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus sind Medienberichten zufolge vier Soldaten getötet worden. Vier weitere seien verletzt worden, berichteten syrische Staatsmedien am Montag unter Berufung auf Militärkreise. Es sei "einiger Sachschaden" entstanden. Die syrische Luftabwehr habe einige der israelischen Raketen abgefangen, die gegen 2.20 Uhr Früh aus Richtung der besetzten Golanhöhen abgefeuert worden waren, hieß es vom Militär-Insider.

Walfangkommission warnt erstmals vor Aussterben einer Art

La Paz - Erstmals in seiner Geschichte warnt der wissenschaftliche Ausschuss der Internationalen Walfangkommission (IWC) vor dem Aussterben einer Art. Im Golf von Kalifornien in Mexiko gebe es nur noch etwa zehn Exemplare des Kalifornischen Schweinswals, teilte die IWC am Montag mit. Nur die konsequente Umsetzung eines Verbots von Stellnetzen in ihrem natürlichen Lebensraum könne das Aussterben der extrem seltenen Meeressäuger - auch Vaquitas genannt - noch verhindern.

30 Tote und Dutzende Verletzte bei Zugunglück in Pakistan

Islamabad - Bei einer Zugentgleisung in Pakistan sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 80 weitere Passagiere seien bei dem Unglück in der südlichen Provinz Sindh verletzt worden, berichtete der Sender Geo TV am Sonntag. Weitere Todesopfer wurden befürchtet. Zehn Waggons seien entgleist. Rettungskräfte eilten demnach zur Unfallstelle nahe der Stadt Nawabshah. Etwa 1.000 Passagiere reisten mit dem Zug in 17 Abteilen.

Opferzahl der Überschwemmungen in China steigt auf über 40

Peking - Die Zahl der Todesopfer durch die verheerenden Überschwemmungen im Nordosten Chinas ist am Wochenende auf über 40 angestiegen. Aus der Provinz Jilin nordöstlich von Peking meldeten staatliche Medien am Sonntag 14 Todesopfer. Die Behörden hatten am Samstag zudem eine Bilanz für die Stadt Baoding rund 150 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Peking veröffentlicht: Dort kamen zehn Menschen ums Leben. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten auf mindestens 44.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red