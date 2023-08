Hangrutschgefahr - Evakuierungen in St. Veit an der Glan

St. Veit an der Glan - Die Lage in den südösterreichischen Überschwemmungsgebieten bleibt instabil: In St. Veit an der Glan sind am Sonntagabend zehn Bewohner von Häusern evakuiert worden, weil ein Hangrutsch befürchtet wurde. Die Obermühlbacher Straße wurde komplett gesperrt, nachdem größere Bereiche des Banketts stark unterspült und teilweise sogar weggebrochen waren, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Montag in der Früh mit.

Putschisten im Niger schließen Luftraum

Niamey - Zum Ablauf eines Ultimatums der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) gegen die neue Militärjunta hat der Niger nach Angaben der Putschisten seinen Luftraum geschlossen. Die Junta begründete den "bis auf weiteres" geltenden Schritt in einer Erklärung am Sonntagabend mit der "Gefahr einer Intervention", die durch "Vorbereitungen" in Nachbarländern deutlicher werde. Die Maßnahme gelte für "alle Flugzeuge". Italien rief ECOWAS zur Verlängerung des Ultimatums auf.

Prozess um Tötungsdelikt an Mutter an Wiener Gericht

Wien - Ein 22-jähriger Mann muss sich am Montag als mutmaßlicher Muttermörder vor Geschworenen am Wiener Landesgericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, die 54 Jahre alte Frau am 28. Februar 2023 in ihrer Dachgeschoßwohnung in Liesing vorsätzlich getötet zu haben, indem er ihr mit einem Küchenmesser mehrmals in Rücken und Hals stach. Dem Angeklagten drohen zehn bis 20 Jahre Haft - und zusätzlich die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

Grüne wollen gesamte Elementarpädagogik in Bundeshand

Innsbruck/Wien - Die Grünen machen in Sachen Betreuung der Kleinsten mobil. Angesichts von nach wie vor "viel zu wenig" Kinderbetreuungsangebot mache es Sinn, die "gesamte Elementarpädagogik in Bundeskompetenz zu bringen", erklärte Barbara Neßler, Kinder-, Jugend- und Familiensprecherin der Partei, gegenüber der APA. Eine weitere Möglichkeit sei, "zumindest einen aufgabenorientierten Finanzausgleich zu schaffen." Gerade auch vom Koalitionspartner ÖVP brauche es "endlich mehr Engagement."

460 Millionen Kinder in Südasien von Hitze bedroht

Islamabad/Neu-Delhi - In Südasien sind laut einem Bericht des UN-Kinderhilfswerks UNICEF jährlich rund 460 Millionen Minderjährige von extremer Hitze bedroht. Im globalen Vergleich seien Kinder in südasiatischen Ländern am meisten von Extremhitze betroffen, teilte die Organisation in einem am Montag veröffentlichten Bericht mit. Demnach sind dreiviertel aller Kinder in Südasien gefährdet.

33 Gäste bei Großbrand in Tiroler Tourismusbetrieb evakuiert

St. Johann in Tirol - Das Frittieren von allzu feuchter Tiefkühlware hat am Sonntagabend offenbar einen Großbrand in einem Tourismusbetrieb in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) verursacht. Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Montag in der Früh mitteilte, griff das Feuer von der Restaurantküche über den Dunstabzug in den hölzernen Dachstuhl über. 33 Urlaubsgäste mussten aus dem angeschlossenen Beherbergungsbetrieb evakuiert werden. Sie wurden in umliegenden Hotels untergebracht.

