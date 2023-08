Putschisten im Niger schließen Luftraum

Niamey - Zum Ablauf eines Ultimatums der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) gegen die neue Militärjunta hat der Niger nach Angaben der Putschisten seinen Luftraum geschlossen. Die Junta begründete den "bis auf weiteres" geltenden Schritt in einer Erklärung am Sonntagabend mit der "Gefahr einer Intervention", die durch "Vorbereitungen" in Nachbarländern deutlicher werde. Die Maßnahme gelte für "alle Flugzeuge". Italien rief ECOWAS zur Verlängerung des Ultimatums auf.

Eine Leichtverletzte bei Explosion in Wiener Wohnhaus

Wien - Bei der Explosion in einer Wohnung in der Goldschlagstraße in Wien-Penzing ist Montagfrüh eine Schwangere leicht verletzt worden. Durch die Wucht der Detonation im ersten Stock des viergeschoßigen Gebäudes wurden Trümmer auf die Straße und in den Innenhof geschleudert, es brach aber kein Brand aus, berichtete die Feuerwehr, die am Vormittag noch im Einsatz stand. Insgesamt wurden elf Hausbewohner in Sicherheit gebracht, die 30-jährige Schwangere kam zur Abklärung ins Spital.

"King of Fools": Clown Jango Edwards gestorben

Barcelona - Der amerikanische Clown und Entertainer Jango Edwards ist vergangenen Freitag (4. August) in Barcelona an den Folgen einer Krebserkrankung 73-jährig gestorben. Das teilte sein französischer Pressesprecher der Nachrichtenagentur AFP mit. Er war Mitbegründer der "Nouveau Clown"-Bewegung und wurde auch in Österreich bekannt - zunächst durch Bühnenauftritte bei Straßentheater- und Clownfestivals, danach etwa im Zirkus Roncalli oder in der Comedy-Sendung "Tohuwabohu" im ORF.

Wifo-Chef sieht deutschen Industriestrompreis kritisch

Wien - Wifo-Chef Gabriel Felbermayr warnt vor den Folgen einer Umsetzung des deutschen Industriestrompreises für Österreich und Europa. Insbesondere den Plan, einen Maximalpreis von 6 Cent pro Kilowattstunde für 80 Prozent des industriellen Verbrauchs einzuführen, sieht der Ökonom kritisch. "Damit wird der innereuropäische Wettbewerb so verzerrt, dass Österreich und auch andere EU-Mitgliedsländer unter Zugzwang geraten", sagte er zum "Standard" (Montagsausgabe).

86 Prozent der Medizin-Studienplätze in Wien an Österreicher

Wien/Graz - An der Medizin-Uni Wien gehen heuer 86 Prozent der Studienplätze in der Humanmedizin an Bewerberinnen und Bewerber aus Österreich. Damit übertrafen sie aufgrund guter Testergebnisse die mit mindestens 75 Prozent festgelegte Quote für Personen mit österreichischem Maturazeugnis deutlich, hieß es aus der Medizin-Uni zur APA. Auch in Graz sorgten die Testergebnisse dafür, dass die Österreicher-Quote überschritten wurde.

460 Millionen Kinder in Südasien von Hitze bedroht

Islamabad/Neu-Delhi - In Südasien sind laut einem Bericht des UN-Kinderhilfswerks UNICEF jährlich rund 460 Millionen Minderjährige von extremer Hitze bedroht. Im globalen Vergleich seien Kinder in südasiatischen Ländern am meisten von Extremhitze betroffen, teilte die Organisation in einem am Montag veröffentlichten Bericht mit. Demnach sind dreiviertel aller Kinder in Südasien gefährdet.

