Zwei weitere Tote durch Hochwasser in Slowenien

Ljubljana - Das Hochwasser in Slowenien hat zwei weitere Menschenleben gefordert, womit die Opferzahl auf sechs gestiegen ist. Ein Mann ist laut Medienberichten bei Beseitigung von Hochwasserschäden ums Leben gekommen, ein weiterer Körper wurde im Fluss Temenica gefunden. Am Montag besserte sich die Wetterlage in Slowenien zwar, in den betroffenen Gebieten drohten jedoch zahlreiche Erdrutsche.

Berlin warnt Nigers Putschisten vor Gewalt gegen Präsidenten

Niamey - Deutschland hat die Putschisten im westafrikanischen Niger in scharfer Form vor Gewaltakten gegen den festgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum gewarnt. Die Putschisten müssten "mit scharfen persönlichen Konsequenzen rechnen", sollte "dem demokratisch gewählten Präsidenten Bazoum und seiner Familie etwas zustoßen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Unterdessen wurde der Luftraum des Niger nach Ablauf des ECOWAS-Ultimatums geschlossen.

22-Jähriger Wiener zu Tötung der Mutter geständig

Wien - Ein 22-Jähriger hat am Montag vor Geschworenen am Wiener Landesgericht zugegeben, seine Mutter getötet zu haben, indem er mit einem Brotmesser auf sie einstach. "Es war blinde Wut", sagte der Angeklagte. Vorausgegangen sei "ein ganz normaler Familienstreit". Er habe sich bei einem Zustelldienst etwas zu essen bestellen wollen, seiner Mutter habe das nicht gepasst. Sie habe ihn beschimpft, "da ist es zur Tat gekommen. Ich hab' das Messer genommen und einfach zugestochen."

Eine Leichtverletzte bei Explosion in Wiener Wohnhaus

Wien - Bei der Explosion in einer Wohnung in der Goldschlagstraße in Wien-Penzing ist Montagfrüh eine Schwangere leicht verletzt worden. Durch die Wucht der Detonation im ersten Stock des viergeschoßigen Gebäudes wurden Trümmer auf die Straße und in den Innenhof geschleudert, es brach aber kein Brand aus, berichtete die Feuerwehr, die am Vormittag noch im Einsatz stand. Insgesamt wurden elf Hausbewohner in Sicherheit gebracht, die 30-jährige Schwangere kam zur Abklärung ins Spital.

Mehr Strom- und Gasanbieterwechsel im ersten Halbjahr

Wien - Laut einer aktuellen Marktstatistik der Energieregulierungsbehörde E-Control ist hierzulande ein deutlicher Anstieg beim Strom- und Gasanbieterwechsel zu erkennen. Im Vergleich zum Vorjahr haben 182.167 Haushalte und Unternehmen einen Wechsel durchgeführt. "Das sind deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als sich 127.962 Kund:innen einen neuen Strom- oder Gaslieferanten gesucht hatten", so E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch in einer Aussendung.

86 Prozent der Medizin-Studienplätze in Wien an Österreicher

Wien/Graz/Linz - An der Medizin-Uni Wien gehen heuer 86 Prozent der Studienplätze in der Humanmedizin an Bewerberinnen und Bewerber aus Österreich. Damit übertrafen sie aufgrund guter Testergebnisse die mit mindestens 75 Prozent festgelegte Quote für Personen mit österreichischem Maturazeugnis deutlich, hieß es aus der Medizin-Uni zur APA. Auch in Graz sorgten die Testergebnisse dafür, dass die Österreicher-Quote klar überschritten wurde. Anders ist das Bild in Linz und Innsbruck.

Edtstadler pocht auf Bargeld in Verfassung

Wien - Nach der - auch parteiinternen - Kritik am Wochenende hat am Montag Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) den Plan der ÖVP bekräftigt, das Bargeld in der Verfassung verankern zu wollen: Sie begrüße "eine verfassungsrechtliche Absicherung des Bargelds, so wie es auch im Europarecht widergespiegelt ist", ließ sie in einer Stellungnahme wissen. "Wichtig ist nun, die konkreten rechtlichen Rahmenbedingungen auszuarbeiten."

Kampf der Milliardäre - Facebook-Gründer gegen Twitter-Chef

San Francisco/Menlo Park - Nach Darstellung von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg drückt sich Twitter- und Tesla-Chef Elon Musk vor dem von ihm selbst angestoßenen Käfigkampf der Tech-Milliardäre. Als Musk ihn herausforderte, habe er den 26. August vorgeschlagen, postete Zuckerberg in seinem Netzwerk Threads in der Nacht auf Montag. "Aber er hat nicht bestätigt." Der Chef des Facebook-Konzerns Meta zeigte sich skeptisch, dass es zu dem Kampf kommen werde. "Ich bin schon heute bereit", versicherte er.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red