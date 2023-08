Zwei weitere Tote durch Hochwasser in Slowenien

Ljubljana - Das Hochwasser in Slowenien hat zwei weitere Menschenleben gefordert, womit die Opferzahl auf sechs gestiegen ist. Ein Mann ist laut Medienberichten bei Beseitigung von Hochwasserschäden ums Leben gekommen, ein weiterer Körper wurde im Fluss Temenica gefunden. Am Montag besserte sich die Wetterlage in Slowenien zwar, in den betroffenen Gebieten drohten jedoch zahlreiche Erdrutsche. Das Bundesheer bot unterdessen dem Nachbarland Hilfe an.

Hangrutsche sorgen für Einsätze in Südösterreich

Klagenfurt - Die Lage in den südösterreichischen Überschwemmungsgebieten bleibt instabil: Die meisten Pegel waren am Montag dabei, sich zu normalisieren, das viele Wasser der vergangenen Tage machte jedoch das Erdreich labil. Hangrutschungen waren weiter das größte Problem. Die Landesgeologen befanden sich im Dauereinsatz, ebenso wie die Feuerwehren. Am Vormittag tagten die Krisenstäbe - die Gefahr werde noch zumindest bis Dienstag anhalten, hieß es danach in Kärnten.

Ehefrau in Frankreich seit 2011 eingesperrt und misshandelt

Paris - Ein aus Deutschland stammender Mann soll in Frankreich seine Ehefrau jahrelang eingesperrt und misshandelt haben. Die 53-jährige Frau sei in Forbach nahe der Grenze zu Deutschland nackt, unterernährt und mit Knochenbrüchen in einem Wohnungszimmer entdeckt worden, hieß es am Montag aus französischen Polizeikreisen. Ihr 55-jähriger Mann sei festgenommen worden, er habe seine Frau offenbar seit 2011 eingesperrt und misshandelt.

22-jähriger Wiener zu Tötung der Mutter geständig

Wien - Ein 22-Jähriger hat am Montag vor Geschworenen am Wiener Landesgericht zugegeben, seine Mutter getötet zu haben, indem er mit einem Brotmesser auf sie einstach. "Es war blinde Wut", sagte der Angeklagte. Vorausgegangen sei "ein ganz normaler Familienstreit". Er habe sich bei einem Zustelldienst etwas zu essen bestellen wollen, seiner Mutter habe das nicht gepasst. Sie habe ihn beschimpft, "da ist es zur Tat gekommen. Ich hab' das Messer genommen und einfach zugestochen."

Berlin warnt Nigers Putschisten vor Gewalt gegen Präsidenten

Niamey - Deutschland hat die Putschisten im westafrikanischen Niger in scharfer Form vor Gewaltakten gegen den festgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum gewarnt. Die Putschisten müssten "mit scharfen persönlichen Konsequenzen rechnen", sollte "dem demokratisch gewählten Präsidenten Bazoum und seiner Familie etwas zustoßen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Unterdessen wurde der Luftraum des Niger nach Ablauf des ECOWAS-Ultimatums geschlossen.

Tote nach russischem Beschuss in der Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei neuem russischen Beschuss im Gebiet Charkiw und in der südukrainischen Stadt Cherson sind nach Angaben aus Kiew mehrere Menschen getötet worden. Zwei Menschen seien in dem Dorf Kutscheriwka im Kreis Kupjansk getötet, drei weitere verletzt worden, teilte der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, am Montag in Kiew mit. Zuvor hatte er von einer Toten und Verletzten in Cherson berichtet. Russland und die Ukraine tauschten indes erneut Gefangene aus.

Eine Leichtverletzte bei Explosion in Wiener Wohnhaus

Wien - Bei der Explosion in einer Wohnung in der Goldschlagstraße in Wien-Penzing ist Montagfrüh eine Schwangere leicht verletzt worden. Durch die Wucht der Detonation im ersten Stock des viergeschoßigen Gebäudes wurden Trümmer auf die Straße und in den Innenhof geschleudert, es brach aber kein Brand aus, berichtete die Feuerwehr, die am Vormittag noch im Einsatz stand. Insgesamt wurden elf Hausbewohner in Sicherheit gebracht, die 30-jährige Schwangere kam zur Abklärung ins Spital.

Mehr Strom- und Gasanbieterwechsel im ersten Halbjahr

Wien - Laut einer aktuellen Marktstatistik der Energieregulierungsbehörde E-Control ist hierzulande ein deutlicher Anstieg beim Strom- und Gasanbieterwechsel zu erkennen. Im Vergleich zum Vorjahr haben 182.167 Haushalte und Unternehmen einen Wechsel durchgeführt. "Das sind deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als sich 127.962 Kund:innen einen neuen Strom- oder Gaslieferanten gesucht hatten", so E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch in einer Aussendung.

