ECOWAS plant offenbar vorerst keine Intervention im Niger

Niamey/Berlin/Paris - Trotz des Auslaufens eines von der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) an die Putschisten im Niger gestellten Ultimatums soll es offenbar zunächst keine Truppenentsendung in den Krisenstaat geben. Eine unmittelbare Militärintervention werde in diesem Stadium nicht ins Auge gefasst, verlautete am Montag aus ECOWAS-Kreisen. Unabhängig davon schlossen die Putschisten "bis auf weiteres" wegen der "Gefahr einer Intervention" den Luftraum.

Zwei weitere Tote durch Hochwasser in Slowenien

Ljubljana - Das Hochwasser in Slowenien hat zwei weitere Menschenleben gefordert, womit die Opferzahl auf sechs gestiegen ist. Ein Mann ist laut Medienberichten bei Beseitigung von Hochwasserschäden ums Leben gekommen, ein weiterer Körper wurde im Fluss Temenica gefunden. Am Montag besserte sich die Wetterlage in Slowenien zwar, in den betroffenen Gebieten drohten jedoch zahlreiche Erdrutsche. Das Bundesheer bot unterdessen dem Nachbarland Hilfe an.

Hangrutsche sorgen für Einsätze in Südösterreich

Klagenfurt - Die Lage in den südösterreichischen Überschwemmungsgebieten bleibt instabil: Die meisten Pegel waren am Montag dabei, sich zu normalisieren, das viele Wasser der vergangenen Tage machte jedoch das Erdreich labil. Hangrutschungen waren weiter das größte Problem. Die Landesgeologen befanden sich im Dauereinsatz, ebenso wie die Feuerwehren. Am Vormittag tagten die Krisenstäbe - die Gefahr werde noch zumindest bis Dienstag anhalten, hieß es danach in Kärnten.

Verletzte bei Explosion in türkischem Hafen

Istanbul - Bei einer Explosion in der Türkei sind mehrere Menschen verletzt worden. Rettungsdienste und Sicherheitskräfte eilten in das Hafengebiet etwa 75 Kilometer südöstlich von Istanbul, wie der Staatssender TRT am Montag berichtete. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Explosion in einem Getreidedepot beim Entladen von Weizen aus Schiffen.

Erste Mondmission Russlands seit 47 Jahren: Start am Freitag

Moskau - Russland will am Freitag erstmals seit fast 50 Jahren wieder eine Mondmission starten. Dies gab am Montag die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos bekannt. Es wäre die erste russische Mondmission seit 1976. Der Start des Luna-25-Landers werde "am 11. August um 02.10 Uhr Moskauer Zeit" (01.10 Uhr MESZ) erfolgen, erklärte Roskosmos.

Seniorin nach CO-Gasaustritt in Innsbrucker Wohnung tot

Innsbruck - Eine Seniorin ist am Montag tot in ihrer Innsbrucker Wohnung gefunden worden. Feuerwehrleute stellten in der Wohnung einen Kohlenmonoxidaustritt fest, woran die Frau offenbar auch gestorben sein dürfte. Wie lange die Frau schon in der Wohnung lag, war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen, informierte die Polizei. Der Einsatzort wurde weitläufig abgesperrt. Auch ein Haustier wurde leblos aufgefunden, hieß es.

22-jähriger Wiener zu Tötung der Mutter geständig

Wien - Ein 22-Jähriger hat am Montag vor Geschworenen am Wiener Landesgericht zugegeben, seine Mutter getötet zu haben, indem er mit einem Brotmesser auf sie einstach. "Es war blinde Wut", sagte der Angeklagte. Vorausgegangen sei "ein ganz normaler Familienstreit". Er habe sich bei einem Zustelldienst etwas zu essen bestellen wollen, seiner Mutter habe das nicht gepasst. Sie habe ihn beschimpft, "da ist es zur Tat gekommen. Ich hab' das Messer genommen und einfach zugestochen."

Tote nach russischem Beschuss in der Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei neuem russischen Beschuss im Gebiet Charkiw und in der südukrainischen Stadt Cherson sind nach Angaben aus Kiew mehrere Menschen getötet worden. Zwei Menschen seien in dem Dorf Kutscheriwka im Kreis Kupjansk getötet, drei weitere verletzt worden, teilte der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, am Montag in Kiew mit. Zuvor hatte er von einer Toten und Verletzten in Cherson berichtet. Russland und die Ukraine tauschten indes erneut Gefangene aus.

Wiener Börse tendiert im Verlauf knapp behauptet

Wien - Die Wiener Börse hat sich am frühen Montagnachmittag mit knapp behaupteter Tendenz gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verlor leicht um 0,08 Prozent auf 3.197,51 Zähler. Nach negativen Übersee-Vorgaben startete auch das europäische Umfeld mit Abschlägen in die neue Handelswoche. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Entsprechend rückten aktuelle Konjunkturnachrichten aus Europa in den Fokus der Anleger.

