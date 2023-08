Hangrutsche sorgen für Einsätze in Südösterreich

Klagenfurt/Eisenstadt - Die Lage in den südösterreichischen Überschwemmungsgebieten bleibt instabil: Die meisten Pegel waren am Montag dabei, sich zu normalisieren, das viele Wasser der vergangenen Tage machte jedoch das Erdreich labil. Hangrutschungen waren weiter das größte Problem. Die Landesgeologen befanden sich im Dauereinsatz, ebenso wie die Feuerwehren. Die Gefahr werde noch zumindest bis Dienstag anhalten, hieß es in Kärnten.

Zwei weitere Tote durch Hochwasser in Slowenien

Ljubljana - Das Hochwasser in Slowenien hat zwei weitere Menschenleben gefordert, womit die Opferzahl auf sechs gestiegen ist. Ein Mann ist laut Medienberichten bei Beseitigung von Hochwasserschäden ums Leben gekommen, ein weiterer Körper wurde im Fluss Temenica gefunden. Am Montag besserte sich die Wetterlage in Slowenien zwar, in den betroffenen Gebieten drohten jedoch zahlreiche Erdrutsche. Das Bundesheer bot unterdessen dem Nachbarland Hilfe an.

22-jähriger Wiener als Muttermörder zu 20 Jahren verurteilt

Wien - Wegen Mordes an seiner Mutter ist ein 22-Jähriger am Montag am Wiener Landesgericht zu 20 Jahren Haft verurteilt und in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Er war geständig, seine Mutter getötet zu haben, indem er mit einem Brotmesser auf sie einstach: "Es war blinde Wut." Vorausgegangen sei "ein ganz normaler Familienstreit". Er habe sich bei einem Zustelldienst etwas zu essen bestellen wollen, der Mutter habe das nicht gepasst.

Ehefrau in Frankreich seit 2011 eingesperrt und misshandelt

Paris - Ein aus Deutschland stammender Mann soll in Frankreich seine Frau jahrelang eingesperrt und gefoltert haben. Die 53-Jährige sei im ostfranzösischen Forbach nahe der Grenze zu Deutschland nackt, unterernährt und mit Knochenbrüchen in der Wohnung des Paares entdeckt worden, hieß es am Montag aus französischen Polizeikreisen. Ihr 55-jähriger Mann sei festgenommen worden, er habe seine ebenfalls aus Deutschland kommende Frau offenbar seit 2011 gequält.

Ex-Frau in Wien mit Hammer verletzt, Sohn vermisst

Wien - Ein 41-jähriger soll seine 39-jährige Ex-Frau am Sonntagabend in Wien-Liesing mit einem Hammer im Schulter-, Gesichts- und Kopfbereich verletzt haben. Zu der Tat kam es an der Wohnadresse der Frau, die dort beim Hauseingang auf den Verdächtigen und den gemeinsamen, fünf Jahre alten Sohn wartete. Das Kind sollte nach der Besuchszeit zurückgebracht werden, doch der 41-jährige erschien allein. Sowohl nach dem Mann wie auch nach dem Kind wurde am Montag noch gefahndet.

Erste Mondmission Russlands seit 47 Jahren: Start am Freitag

Moskau - Russland hat den wegen technischen Problemen zuletzt verzögerten Start seiner Raumsonde "Luna-25" zur Erforschung des Mondes für diesen Freitag angekündigt. Es ist die erste Mission dieser Art seit fast 50 Jahren. Die Trägerrakete vom Typ Sojus-2.1b mit der Sonde an Bord werde am Dienstag zum Startplatz auf dem neuen Weltraumbahnhof Wostotschny gebracht, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Montag in Moskau mit.

94-Jährige tot in Innsbrucker Wohnung gefunden

Innsbruck - Eine 94-jährige Seniorin ist am Montag tot in ihrer Innsbrucker Wohnung gefunden worden. Feuerwehrleute stellten in der Wohnung einen Kohlenmonoxidaustritt fest, woran die Österreicherin offenbar auch gestorben sein dürfte. Wie lange die Frau schon in der Wohnung lag, war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen, informierte die Polizei. Der Leichnam sollte am Dienstag obduziert werden.

Italiener von 25.000 Käselaiben erschlagen

Mailand - Der Inhaber einer Molkerei in der Nähe von Bergamo in Norditalien ist beim Einsturz der Lagerregale von rund 25.000 Käselaiben begraben worden und dabei ums Leben gekommen. Eine ganze Nacht lang versuchten die Rettungskräfte den über Mann unter den Massen der jeweils 40 Kilogramm schweren Laibe des Hartkäses Grana Padano zu retten - nach einem zwölfstündigen Einsatz kam jedoch Montag früh jede Hilfe zu spät, wie ein Sprecher der Feuerwehr Bergamo auf Anfrage bestätigte.

Wiener Börse schließt am Montag leicht höher

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am Montag leicht um 0,20 Prozent und schloss bei 3.206,41 Zählern. Das internationale Umfeld fand zu Wochenbeginn keine klare Richtung. Marktbeobachter sprachen von einem verhaltenen Geschäft und verwiesen auf die sehr dünne Meldungslage zu den Unternehmen. Dementsprechend richtete sich der Blick der Investoren vor allem auf aktuelle Konjunkturnachrichten aus Europa.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red