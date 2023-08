Acht Tote bei Angriff auf ukrainisches Wohnviertel

Kiew (Kyjiw) - Infolge eines russischen Raketenangriffs auf ein Wohnviertel in der Stadt Pokrowsk in der Ostukraine sind offiziellen Angaben zufolge mindestens acht Menschen getötet worden. Darunter seien fünf Zivilisten, teilt der Gouverneur der Region, Pawlo Kyrylenko, mit. Die zweite Rakete sei 40 Minuten nach der ersten in der ukrainisch kontrollierten Stadt nahe der Frontlinie eingeschlagen. Dabei seien Ersthelfer verletzt und getötet worden, berichten Augenzeugen des Einschlags.

US-Vizeaußenministerin Nuland zu Vermittlung im Niger

Niamey - Angesichts der drohenden militärischen Eskalation im Niger ist US-Vizeaußenministerin Victoria Nuland überraschend in die Hauptstadt des westafrikanischen Landes gereist. Sie halte sich in Niamey auf, sagte Nuland am Montagabend (Ortszeit) in einem telefonischen Briefing. Sie sei mit Spitzenvertretern der Junta zusammengetroffen und habe "klargemacht, was in unserer Beziehung zum Niger auf dem Spiel steht". Die USA würden auf eine Verhandlungslösung im Niger drängen.

"Exorzist"-Regisseur William Friedkin gestorben

Los Angeles - Der "Exorzist"-Regisseur William Friedkin ist tot. Friedkin sei am Montag im Alter von 87 Jahren in Los Angeles gestorben, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Ehefrau Sherry Lansing. Der Horrorfilm "Der Exorzist" schockierte Kinobesucher weltweit. Kritiker verpassten ihm das Prädikat "gruseligster Film aller Zeiten". Den Regie-Oscar erhielt Friedkin aber für einen anderen Film, den Drogen-Thriller "The French Conneciton" im Jahr 1972.

81 gefälschte Polizeiausweise in Wiener Wohnung gehortet

Wien/Krems - 81 gefälschte Polizeiausweise hat ein 44-jähriger Mann in seiner Wohnung in Wien-Favoriten gebunkert gehabt. Nach einem Hinweis der Zollstelle Post Wien in Inzersdorf haben Ermittler unter Koordination des Bundeskriminalamtes (BK) den deutschen Staatsbürger ausgeforscht. Bei der von der Staatsanwaltschaft Krems angeordneten Hausdurchsuchung fanden die Beamten unter anderem auch sechs weitere gefälschte Lichtbildausweise, 50.000 Euro Falschgeld und elf Schreckschusspistolen.

22-jähriger Wiener als Muttermörder zu 20 Jahren verurteilt

Wien - Wegen Mordes an seiner Mutter ist ein 22-Jähriger am Montag am Wiener Landesgericht zu 20 Jahren Haft verurteilt und in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Er war geständig, seine Mutter getötet zu haben, indem er mit einem Brotmesser auf sie einstach: "Es war blinde Wut." Vorausgegangen sei "ein ganz normaler Familienstreit". Er habe sich bei einem Zustelldienst etwas zu essen bestellen wollen, der Mutter habe das nicht gepasst.

Justiz relativiert nach angeblicher Misshandlung von Frau

Paris - Im Fall einer angeblich jahrelang von ihrem deutschen Mann gefangengehaltenen Frau hat die französische Justiz zu Vorsicht vor schnellen Schlüssen gemahnt. Die Polizisten hätten keine eindeutigen Hinweise darauf entdeckt, dass die 53-Jährige in der Wohnung eingesperrt worden sei, sagte der Staatsanwalt von Saargemünd, Olivier Glady, am Montagabend.

