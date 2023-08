Acht Tote bei Angriff auf ukrainisches Wohnviertel

Kiew (Kyjiw) - Infolge eines russischen Raketenangriffs auf ein Wohnviertel in der Stadt Pokrowsk in der Ostukraine sind offiziellen Angaben zufolge mindestens acht Menschen getötet worden. Darunter seien fünf Zivilisten, teilt der Gouverneur der Region, Pawlo Kyrylenko, mit. Die zweite Rakete sei 40 Minuten nach der ersten in der ukrainisch kontrollierten Stadt nahe der Frontlinie eingeschlagen. Dabei seien Ersthelfer verletzt und getötet worden, berichten Augenzeugen des Einschlags.

US-Vizeaußenministerin Nuland zu Vermittlung im Niger

Niamey - Angesichts der drohenden militärischen Eskalation im Niger ist US-Vizeaußenministerin Victoria Nuland überraschend in die Hauptstadt des westafrikanischen Landes gereist. Sie halte sich in Niamey auf, sagte Nuland am Montagabend (Ortszeit) in einem telefonischen Briefing. Sie sei mit Spitzenvertretern der Junta zusammengetroffen und habe "klargemacht, was in unserer Beziehung zum Niger auf dem Spiel steht". Die USA würden auf eine Verhandlungslösung im Niger drängen.

Weltpfadfindertreffen in Südkorea wegen Taifuns abgebrochen

Seoul - Wegen eines herannahenden Tropensturms ist in Südkorea das weltgrößte Pfadfindercamps mit Zehntausenden von jugendlichen Teilnehmern - auch aus Österreich - abgebrochen worden. Wie eine Sprecherin des österreichischen Kontingents in der Nacht auf Dienstag mitteilte, hatten sich 43.000 Pfadfinderinnen aus 158 Ländern in Saemangeum versammelt, darunter 484 Jugendliche und Ehrenamtliche aus Österreich. Das österreichische Kontingent wird am Dienstag nach Seoul gebracht.

Erster wichtiger Stichtag im Kika/Leiner-Insolvenzverfahren

Wien/St. Pölten - Der Dienstag ist im Insolvenzverfahren von Kika/Leiner ein erster wichtiger Termin. Denn nur mehr an diesem Stichtag können Gläubiger ihre Forderungen beim Landesgericht St. Pölten einbringen. Allerdings gibt es auch noch Nachfristen und der ganz wichtige Stichtag ist dann der 21. August mit der Berichts- und Prüfungstagsatzung.

81 gefälschte Polizeiausweise in Wiener Wohnung gehortet

Wien/Krems - 81 gefälschte Polizeiausweise hat ein 44-jähriger Mann in seiner Wohnung in Wien-Favoriten gebunkert gehabt. Nach einem Hinweis der Zollstelle Post Wien in Inzersdorf haben Ermittler unter Koordination des Bundeskriminalamtes (BK) den deutschen Staatsbürger ausgeforscht. Bei der von der Staatsanwaltschaft Krems angeordneten Hausdurchsuchung fanden die Beamten unter anderem auch sechs weitere gefälschte Lichtbildausweise, 50.000 Euro Falschgeld und elf Schreckschusspistolen.

22-jähriger Wiener als Muttermörder zu 20 Jahren verurteilt

Wien - Wegen Mordes an seiner Mutter ist ein 22-Jähriger am Montag am Wiener Landesgericht zu 20 Jahren Haft verurteilt und in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Er war geständig, seine Mutter getötet zu haben, indem er mit einem Brotmesser auf sie einstach: "Es war blinde Wut." Vorausgegangen sei "ein ganz normaler Familienstreit". Er habe sich bei einem Zustelldienst etwas zu essen bestellen wollen, der Mutter habe das nicht gepasst.

