Acht Tote bei Angriff auf ukrainisches Wohnviertel

Kiew (Kyjiw) - Infolge eines russischen Raketenangriffs auf ein Wohnviertel in der Stadt Pokrowsk in der Ostukraine sind offiziellen Angaben zufolge mindestens acht Menschen getötet worden. Darunter seien fünf Zivilisten, teilt der Gouverneur der Region, Pawlo Kyrylenko, mit. Die zweite Rakete sei 40 Minuten nach der ersten in der ukrainisch kontrollierten Stadt nahe der Frontlinie eingeschlagen. Dabei seien Ersthelfer verletzt und getötet worden, berichten Augenzeugen des Einschlags.

Mutmaßlicher Mord und Suizid in Salzburg

Salzburg - Im Salzburger Flachgau ist am Montag eine 35-jährige Frau in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie von ihrem Ehemann mit einem stumpfen Gegenstand getötet wurde. Der 41-Jährige hat sich danach das Leben genommen. Die beiden österreichischen Staatsbürger hinterlassen zwei minderjährige Kinder, die sich zum Tatzeitpunkt bereits bei Angehörigen der Familie befanden. Das Tatmotiv war zunächst noch völlig unklar.

Juli 2023 heißester Monat der Messgeschichte

Genf - Nun ist es offiziell: Der Juli war nach Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus der heißeste bisher gemessene Monat. Die globale Durchschnittstemperatur lag bei 16,95 Grad und damit 0,33 Grad höher als im bisherigen Rekordmonat Juli 2019, wie Copernicus am Dienstag mitteilte. Auch die Meerestemperatur lag so hoch wie nie zuvor erfasst.

US-Vizeaußenministerin Nuland zu Vermittlung im Niger

Niamey - Angesichts der drohenden militärischen Eskalation im Niger ist US-Vizeaußenministerin Victoria Nuland überraschend in die Hauptstadt des westafrikanischen Landes gereist. Sie halte sich in Niamey auf, sagte Nuland am Montagabend (Ortszeit) in einem telefonischen Briefing. Sie sei mit Spitzenvertretern der Junta zusammengetroffen und habe "klargemacht, was in unserer Beziehung zum Niger auf dem Spiel steht". Die USA würden auf eine Verhandlungslösung im Niger drängen.

Weltpfadfindertreffen in Südkorea wegen Taifuns abgebrochen

Seoul - Wegen eines herannahenden Tropensturms ist in Südkorea das weltgrößte Pfadfindercamps mit Zehntausenden von jugendlichen Teilnehmern - auch aus Österreich - abgebrochen worden. Wie eine Sprecherin des österreichischen Kontingents in der Nacht auf Dienstag mitteilte, hatten sich 43.000 Pfadfinderinnen aus 158 Ländern in Saemangeum versammelt, darunter 484 Jugendliche und Ehrenamtliche aus Österreich. Das österreichische Kontingent wird am Dienstag nach Seoul gebracht.

Seeadler-Population wächst dank Schutz immer stärker

Wien - Im Jahr 2000 hat der Seeadler hierzulande noch als ausgestorben gegolten. Durch intensive Schutzbemühungen konnte sich die Population des Wappentiers Österreichs wieder erholen. Mittlerweile sind laut Angaben der Naturschutzorganisation WWF vom Dienstag 60 Paare wieder heimisch und besetzen jeweils ein Revier. Auch die aktuelle Brutsaison verlaufe sehr positiv.

Zwei Tote bei schweren Unwettern in den USA

Washington - Bei schweren Unwettern im Osten der USA sind Behörden und Medienberichten zufolge mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Im südöstlichen Bundesstaat Alabama wurde ein 28-jähriger Mann auf einem Parkplatz eines Industriegebiets von einem Blitz erschlagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. In South Carolina wurde ein 15-Jähriger tödlich von einem Baum getroffen, der infolge des Sturms umgestürzt war, wie CNN unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtete.

