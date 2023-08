Frist zur Forderungsanmeldung in Kika/Leiner-Pleite endet

Wien/St. Pölten - Heute, Dienstag, um Mitternacht endet die Frist zur Forderungsanmeldung im Zuge des Kika/Leiner-Insolvenzverfahrens. Bis Dienstagvormittag waren allerdings erst Forderungen von rund 320 Gläubigern in der Höhe von rund 14 Mio. Euro angemeldet. Dazu kamen rund 3.200 Forderungen von Dienstnehmern der Möbelhändler in Höhe von 8 Mio. Euro, hieß es vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) auf APA-Anfrage. Erwartet werden rund 132 Mio. Euro. Nachfristen dürften genutzt werden.

Sieben Tote bei Angriff auf ukrainisches Wohnviertel

Kiew (Kyjiw) - In der ostukrainischen Stadt Pokrowsk sind nach ukrainischen Angaben mehrere Raketen eingeschlagen. Ein bei Journalisten, Soldaten und Hilfsorganisationen beliebtes Hotel sowie Wohnungen seien zerstört und mindestens sieben Menschen bei dem Angriff in der Nacht auf Dienstag getötet worden, teilte Innenminister Ihor Klymenko mit. Unter den Toten seien fünf Zivilisten. In der Nacht hatten regionale Behörden in der Oblast Donezk die Zahl der Toten mit acht angegeben.

Mutmaßlicher Mord und Suizid in Salzburg

Salzburg - Im Salzburger Flachgau ist am Montag eine 35-jährige Frau in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie von ihrem Ehemann mit einem stumpfen Gegenstand getötet wurde. Der 41-Jährige hat sich danach das Leben genommen. Die beiden österreichischen Staatsbürger hinterlassen zwei minderjährige Kinder, die sich zum Tatzeitpunkt bereits bei Angehörigen der Familie befanden. Das Tatmotiv war zunächst noch völlig unklar.

Hochwasser ist für NGO die Klimakrise vor dem Wohnzimmer

Wien - In einer Online-Pressekonferenz hat die Klimaschutzgruppe "Fridays For Future" (FFF) am Dienstag den Zusammenhang der aktuellen Hochwasser-Katastrophe in Südösterreich und Slowenien mit dem Klimawandel unterstrichen. "Die Klimakrise ist vor meinem Wohnzimmer angekommen", sagte Lena Woschitz, eine FFF-Aktivistin, die in der von Unwetterfolgen betroffenen Gemeinde Maria Saal (Bezirk Klagenfurt-Land) lebt. Erneut wurde von FFF politisches Handeln gefordert.

US-Vizeaußenministerin Nuland zu Vermittlung im Niger

Niamey - Angesichts der drohenden militärischen Eskalation im Niger ist US-Vizeaußenministerin Victoria Nuland überraschend in die Hauptstadt des westafrikanischen Landes gereist. Sie halte sich in Niamey auf, sagte Nuland am Montagabend (Ortszeit) in einem telefonischen Briefing. Sie sei mit Spitzenvertretern der Junta zusammengetroffen und habe "klargemacht, was in unserer Beziehung zum Niger auf dem Spiel steht". Die USA würden auf eine Verhandlungslösung im Niger drängen.

Juli 2023 heißester Monat der Messgeschichte

Genf - Nun ist es offiziell: Der Juli war nach Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus der heißeste bisher gemessene Monat. Dem Dienst liegen zwar nur Daten seit 1940 vor, aber Copernicus-Vizedirektorin Samantha Burgess sagte am Dienstag unter Bezug auf Berechnungen des Weltklimarates: "Es ist seit mindestens 120.000 Jahren nicht so warm gewesen." Die Klimaforschung kann das historische Klima unter anderem aus Baumringen, Luftblasen in Gletschern und Korallen rekonstruieren.

Weltpfadfindertreffen in Südkorea wegen Taifuns abgebrochen

Seoul - Wegen eines herannahenden Tropensturms ist in Südkorea das weltgrößte Pfadfindercamps mit Zehntausenden von jugendlichen Teilnehmern - auch aus Österreich - abgebrochen worden. Wie eine Sprecherin des österreichischen Kontingents in der Nacht auf Dienstag mitteilte, hatten sich 43.000 Pfadfinderinnen aus 158 Ländern in Saemangeum versammelt, darunter 484 Jugendliche und Ehrenamtliche aus Österreich. Das österreichische Kontingent wird am Dienstag nach Seoul gebracht.

Seeadler-Population wächst dank Schutz immer stärker

Wien - Im Jahr 2000 hat der Seeadler hierzulande noch als ausgestorben gegolten. Durch intensive Schutzbemühungen konnte sich die Population des Wappentiers Österreichs wieder erholen. Mittlerweile sind laut Angaben der Naturschutzorganisation WWF vom Dienstag 60 Paare wieder heimisch und besetzen jeweils ein Revier. Auch die aktuelle Brutsaison verlaufe sehr positiv.

