Frist zur Forderungsanmeldung in Kika/Leiner-Pleite endet

Wien/St. Pölten - Heute, Dienstag, um Mitternacht endet die Frist zur Forderungsanmeldung im Zuge des Kika/Leiner-Insolvenzverfahrens. Bis Dienstagvormittag waren allerdings erst Forderungen von rund 320 Gläubigern in der Höhe von rund 14 Mio. Euro angemeldet. Dazu kamen rund 3.200 Forderungen von Dienstnehmern der Möbelhändler in Höhe von 8 Mio. Euro, hieß es vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) auf APA-Anfrage. Erwartet werden rund 132 Mio. Euro. Nachfristen dürften genutzt werden.

Sieben Tote bei Angriff auf ukrainisches Wohnviertel

Kiew (Kyjiw) - In der ostukrainischen Stadt Pokrowsk sind nach ukrainischen Angaben mehrere Raketen eingeschlagen. Ein bei Journalisten, Soldaten und Hilfsorganisationen beliebtes Hotel sowie Wohnungen seien zerstört und mindestens sieben Menschen bei dem Angriff in der Nacht auf Dienstag getötet worden, teilte Innenminister Ihor Klymenko mit. Unter den Toten seien fünf Zivilisten. In der Nacht hatten regionale Behörden in der Oblast Donezk die Zahl der Toten mit acht angegeben.

Abschaffung der Kalten Progression bringt 3,65 Mrd Euro

Wien - Die im Vorjahr beschlossene Abschaffung der Kalten Progression bringt den Steuerzahlern im Jahr 2024 eine Ersparnis von 3,65 Mrd. Euro. Das geht aus dem am Dienstag präsentierten, von IHS und WIFO erstellten Progressionsbericht hervor. Die Grenze für steuerpflichtige Einkommen wird im kommenden Jahr bei rund 12.500 Euro liegen. Offen ist noch, wie mit dem variablen Drittel der zu retournierenden Gelder vorgegangen wird. Die Grünen plädierten für eine faire Verteilung.

Mutmaßlicher Mord und Suizid in Salzburg

Salzburg - Im Salzburger Flachgau ist am Montag eine 35-jährige Frau in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie von ihrem Ehemann mit einem stumpfen Gegenstand getötet wurde. Der 41-Jährige hat sich danach das Leben genommen. Die beiden österreichischen Staatsbürger hinterlassen zwei minderjährige Kinder, die sich zum Tatzeitpunkt bereits bei Angehörigen der Familie befanden. Das Tatmotiv war zunächst noch völlig unklar.

Juli 2023 heißester Monat der Messgeschichte

Genf - Nun ist es offiziell: Der Juli war nach Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus der heißeste bisher gemessene Monat. Dem Dienst liegen zwar nur Daten seit 1940 vor, aber Copernicus-Vizedirektorin Samantha Burgess sagte am Dienstag unter Bezug auf Berechnungen des Weltklimarates: "Es ist seit mindestens 120.000 Jahren nicht so warm gewesen." Die Klimaforschung kann das historische Klima unter anderem aus Baumringen, Luftblasen in Gletschern und Korallen rekonstruieren.

Schäden in Milliardenhöhe durch Flut in Slowenien

Ljubljana/Zagreb - Nach den katastrophalen Überschwemmungen in Slowenien ist die geschätzte Schadenssumme nach oben revidiert worden. Regierungschef Robert Golob sprach am Montagabend von mehreren Milliarden Euro. Allein für die ersten Arbeiten zur Instandsetzung der lokalen Infrastruktur in den betroffenen Gebieten werde die Regierung mehr als 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Fieberhafte Suche nach Mann und Kind nach Hammerangriff

Wien - Die Wiener Polizei sucht intensiv nach dem Mann, der Sonntagabend in Wien-Liesing seine Ex-Frau mit einem Hammer attackiert haben soll. Er dürfte mit dem gemeinsamen fünfjährigen Kind untergetaucht sein. Laut Sprecher wurde der 41-Jährige weder an seiner Wiener Wohnadresse noch bei seinem Arbeitgeber angetroffen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes. Der 41-jährige soll die Frau mit dem Hammer im Schulter-, Gesichts- und Kopfbereich verletzt haben.

13 Kinder in Australien aus Händen von Pädophilen befreit

Sydney - Bei Ermittlungen gegen ein Missbrauchs-Netzwerk hat die Polizei in Australien 13 Minderjährige befreit. Außerdem wurden 19 Männer wegen Kindesmissbrauchs angeklagt, wie die Bundespolizei Australian Federal Police (AFP) am Dienstag mitteilte. Die Verdächtigen seien zwischen 32 und 81 Jahre alt. Die australische Nachrichtenagentur AAP schrieb von einem "Pädophilenring".

