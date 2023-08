Sieben Tote bei Angriff auf ukrainisches Wohnviertel

Kiew (Kyjiw) - In der ostukrainischen Stadt Pokrowsk sind nach ukrainischen Angaben mehrere Raketen eingeschlagen. Ein bei Journalisten, Soldaten und Hilfsorganisationen beliebtes Hotel sowie Wohnungen seien zerstört und mindestens sieben Menschen bei dem Angriff in der Nacht auf Dienstag getötet worden, teilte Innenminister Ihor Klymenko mit. Unter den Toten seien fünf Zivilisten. 88 Menschen wurden verletzt.

Abschaffung der Kalten Progression bringt 3,65 Mrd Euro

Wien - Die im Vorjahr beschlossene Abschaffung der Kalten Progression bringt den Steuerzahlern im Jahr 2024 eine Ersparnis von 3,65 Mrd. Euro. Das geht aus dem am Dienstag präsentierten, von IHS und WIFO erstellten Progressionsbericht hervor. Die Grenze für steuerpflichtige Einkommen wird im kommenden Jahr bei rund 12.500 Euro liegen. Offen ist noch, wie mit dem variablen Drittel der zu retournierenden Gelder vorgegangen wird. Die Grünen plädierten für eine faire Verteilung.

Putschisten im Niger wiesen Verhandler ab

Niamey - Die Putschisten im Niger sollen einem Medienbericht zufolge einer Verhandlungsmission der Vereinten Nationen, der Staatengemeinschaft ECOWAS und der Afrikanischen Union die Einreise verweigert haben. Die Delegation sollte am Dienstag in der nigrischen Hauptstadt Niamey Gespräche mit den neuen Machthabern führen, wie das französische Magazin "Jeune Afrique" berichtete. Die US-Spitzendiplomatin Victoria Nuland führte unterdessen "schwierige" Gespräche in Niamey.

Mutmaßlicher Mord und Suizid in Salzburg

Salzburg - Im Salzburger Flachgau ist am Montag eine 35-jährige Frau in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie von ihrem Ehemann mit einem stumpfen Gegenstand getötet wurde. Der 41-Jährige hat sich danach das Leben genommen. Die beiden österreichischen Staatsbürger hinterlassen zwei minderjährige Kinder, die sich zum Tatzeitpunkt bereits bei Angehörigen der Familie befanden. Das Tatmotiv war zunächst noch völlig unklar.

Verletzter bei Explosion auf Firmenareal in der Steiermark

Lebring/Hengsberg - Bei der Explosion eines Wasserstofftanks bei einer Firma in einem Gewerbepark im südsteirischen Lebring ist Dienstagmittag ein Mitarbeiter offenbar leicht verletzt worden. Das Rote Kreuz brachte den Mann in das LKH Wagna. Die nahe Pyhrnautobahn (A9) zwischen den Abfahrten Leibnitz und Wildon war gesperrt, weil Explosionsgefahr bestand. Laut den Einsatzkräften könnten weitere Tanks explodieren, weshalb nicht einmal Spezialkräfte vorerst zur Unfallstelle vordringen konnten.

Juli 2023 heißester Monat der Messgeschichte

Genf - Nun ist es offiziell: Der Juli war nach Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus der heißeste bisher gemessene Monat. Dem Dienst liegen zwar nur Daten seit 1940 vor, aber Copernicus-Vizedirektorin Samantha Burgess sagte am Dienstag unter Bezug auf Berechnungen des Weltklimarates: "Es ist seit mindestens 120.000 Jahren nicht so warm gewesen." Die Klimaforschung kann das historische Klima unter anderem aus Baumringen, Luftblasen in Gletschern und Korallen rekonstruieren.

Mindestens 20 Zivilisten in Sudans Hauptstadtregion getötet

Khartum - Bei schweren Gefechten in Sudans Hauptstadtregion zwischen der sudanesischen Armee und der rivalisierenden RSF-Miliz sind mindestens 20 Zivilistinnen und Zivilisten getötet worden. Zudem seien bei den Angriffen in der Stadt Omdurman, die an die Hauptstadt Khartum angrenzt, eine große Zahl an Menschen verletzt worden, teilte das sudanesische Gesundheitsministerium am Dienstag mit. In dem nahe liegenden Krankenhaus fehle es an wichtigem medizinischem Material wie Blutkonserven.

13 Kinder in Australien aus Händen von Pädophilen befreit

Sydney - Bei Ermittlungen gegen ein Missbrauchs-Netzwerk hat die Polizei in Australien 13 Minderjährige befreit. Außerdem wurden 19 Männer wegen Kindesmissbrauchs angeklagt, wie die Bundespolizei Australian Federal Police (AFP) am Dienstag mitteilte. Die Verdächtigen seien zwischen 32 und 81 Jahre alt. Die australische Nachrichtenagentur AAP schrieb von einem "Pädophilenring".

