Ukraine wird laut Selenskyj im Schwarzen Meer zurückschlagen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine will nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj gegen Russland im Schwarzen Meer zurückschlagen. Damit wolle sie sicherstellen, dass ihre Gewässer nicht blockiert werden und Getreide sowie andere Waren ein- und ausgeführt werden könnten, schrieb Selenskyj auf seiner Website. Zuvor hatten ukrainische Seedrohnen, die mit Sprengstoff beladen waren, ein russisches Kriegsschiff in der Nähe eines großen russischen Hafens und einen russischen Tanker beschädigt.

Mali und Burkina Faso appellieren wegen Niger an UNO

Niamey/New York/Bamako - Die Militärregierungen von Mali und Burkina Faso haben den UNO-Sicherheitsrat aufgefordert, einen Militäreinsatz gegen die Putschisten in ihrem Nachbarland Niger zu verhindern. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hatte dies als mögliche Reaktion auf den Staatsstreich Ende Juli angedroht, bei dem das Militär im Niger die Macht ergriffen, die Verfassung suspendiert und den Präsidenten festgesetzt hatte. Die USA hofften indes weiterhin auf eine diplomatische Lösung.

Schwere Kämpfe im Sudan - Luftangriffe in Khartum

Khartum - In der sudanesischen Hauptstadt Khartum ist es am Dienstag zu einem der heftigsten Gefechte seit Ausbruch der Kämpfe zwischen Armee und RSF-Miliz im April gekommen. Seit Montag versuchten die Regierungstruppen eine Brücke über dem Nil einzunehmen, die Khartum mit der Stadt Omdurman am anderen Flussufer verbindet, berichteten Einwohner. Sie setzten dabei Luftwaffe und schwere Artillerie ein.

Schäden in Milliardenhöhe durch Flut in Slowenien

Ljubljana/Zagreb - Nach den katastrophalen Überschwemmungen in Slowenien ist die geschätzte Schadenssumme nach oben revidiert worden. Regierungschef Robert Golob sprach am Montagabend von mehreren Milliarden Euro. Allein für die ersten Arbeiten zur Instandsetzung der lokalen Infrastruktur in den betroffenen Gebieten werde die Regierung mehr als 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Mann wegen tödlichen Angriffs mit Axt in Kärnten vor Gericht

Klagenfurt - Ein 36-jähriger Slowene muss sich am Mittwoch wegen Mordes am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen Dezember einen 48-jährigen Italiener in einer Villacher Wohnung mit einer Axt erschlagen zu haben. Der Geschworenenprozess unter dem Vorsitz von Richter Bernd Lutschounig ist bis zum Abend anberaumt.

Amazonasgipfel im brasilianischen Bel�m gestartet

Belem - In Brasilien hat ein zweitägiger Gipfel zur Rettung des Amazonaswaldes begonnen. Das Treffen der Vertreter aus acht Amazonasstaaten sei "wegweisend", sagte Brasiliens Präsident Luiz In�cio Lula da Silva am Dienstag vor dessen Eröffnung in der Stadt Bel�m in Onlinediensten. Es markiere einen "Wendepunkt in der Geschichte des Schutzes des Amazonas und des ökologischen Wandels".

