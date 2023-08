Moskau meldet Abschuss zweier Kampfdrohnen

Moskau - Die russische Hauptstadt Moskau ist nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin erneut Ziel eines versuchten feindlichen Drohnenangriffs geworden. Zwei Drohnen seien von der Luftabwehr abgeschossen worden, teilte Sobjanin am Mittwochmorgen in seinem Blog im Nachrichtendienst Telegram mit. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums gab es weder Verletzte noch Schäden. Das Ministerium in Moskau machte das "Kiewer Regime" für die Attacken verantwortlich.

Ukraine wird laut Selenskyj im Schwarzen Meer zurückschlagen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine will nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj gegen Russland im Schwarzen Meer zurückschlagen. Damit wolle sie sicherstellen, dass ihre Gewässer nicht blockiert werden und Getreide sowie andere Waren ein- und ausgeführt werden könnten, schrieb Selenskyj auf seiner Website. Zuvor hatten ukrainische Seedrohnen, die mit Sprengstoff beladen waren, ein russisches Kriegsschiff in der Nähe eines großen russischen Hafens und einen russischen Tanker beschädigt.

Schwere Sicherheitspanne der Polizei in Nordirland

Belfast - Bei einer beispiellosen Sicherheitspanne hat die Polizei in Nordirland aus Versehen die Namen und Dienstorte von 10.000 Mitarbeitern bekannt gegeben. Die regionale Polizeivereinigung warnte am Dienstagabend vor "unabsehbarem Schaden" für die Beschäftigten. In der britischen Provinz kommt es auch 25 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs noch immer zu Anschlägen auf Polizisten. Täter sind meistens radikale Anhänger einer Wiedervereinigung mit dem EU-Nachbarland Irland.

Amazons-Staaten arbeiten bei Umweltschutz enger zusammen

Belem - Angesichts der sich verschärfenden Klimakrise wollen die Amazonas-Anrainerstaaten beim Umweltschutz enger zusammenarbeiten. Erstmals seit 14 Jahren kamen die Staats- und Regierungschefs der Amazonasländer am Dienstag in Brasilien zu einem Gipfeltreffen zusammen. "Es war nie dringender als jetzt, diese Zusammenarbeit wieder aufzunehmen und auszubauen", sagte Brasiliens Präsident Luiz In?cio Lula da Silva zu Beginn der Konferenz in Bel?m.

Mali und Burkina Faso appellieren wegen Niger an UNO

Niamey/New York/Bamako - Die Militärregierungen von Mali und Burkina Faso haben den UNO-Sicherheitsrat aufgefordert, einen Militäreinsatz gegen die Putschisten in ihrem Nachbarland Niger zu verhindern. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hatte dies als mögliche Reaktion auf den Staatsstreich Ende Juli angedroht, bei dem das Militär im Niger die Macht ergriffen, die Verfassung suspendiert und den Präsidenten festgesetzt hatte. Die USA hofften indes weiterhin auf eine diplomatische Lösung.

WKStA soll bei Causa Asfinag keine Fehler gemacht haben

Wien - Nach der Bestätigung der Freisprüche von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und den Unternehmer Siegfried Stieglitz in der Causa Asfinag hat das Justizministerium die Berufungsentscheidung analysiert. Das Oberlandesgericht Wien hatte bei der Urteilsverkündung die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gerügt, sie habe einige wenige Chats selektiv herausgegriffen. Das Ministerium sieht aber keine Kritik an Ermittlungsverfahren oder Anklageerhebung an sich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red