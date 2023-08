Moskau meldet Abschuss zweier Kampfdrohnen

Moskau - Die russische Hauptstadt Moskau ist nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin erneut Ziel eines versuchten feindlichen Drohnenangriffs geworden. Zwei Drohnen seien von der Luftabwehr abgeschossen worden, teilte Sobjanin am Mittwochmorgen in seinem Blog im Nachrichtendienst Telegram mit. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums gab es weder Verletzte noch Schäden. Das Ministerium in Moskau machte das "Kiewer Regime" für die Attacken verantwortlich.

Wifo: Österreichs Wirtschaft schrumpft weiter

Wien - Österreichs Wirtschaft, die seit Mitte 2022 in einer Stagnationsphase verharrte, ist im 2. Quartal 2023 geschrumpft. Das geht aus dem aktuellen Konjunkturbericht des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo hervor. Besonders betroffen waren Dienstleistungsbereiche, das Bauwesen und die Industrie. "Der Mangel an Nachfrage ist mittlerweile das wichtigste Produktionshindernis", sagt der Autor des Wifo-Berichts, Christian Glocker.

Schwere Sicherheitspanne der Polizei in Nordirland

Belfast - Bei einer beispiellosen Sicherheitspanne hat die Polizei in Nordirland aus Versehen die Namen und Dienstorte von 10.000 Mitarbeitern bekannt gegeben. Die regionale Polizeivereinigung warnte am Dienstagabend vor "unabsehbarem Schaden" für die Beschäftigten. In der britischen Provinz kommt es auch 25 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs noch immer zu Anschlägen auf Polizisten. Täter sind meistens radikale Anhänger einer Wiedervereinigung mit dem EU-Nachbarland Irland.

Amazonas-Staaten arbeiten bei Umweltschutz enger zusammen

Belem - Angesichts der sich verschärfenden Klimakrise wollen die Amazonas-Anrainerstaaten beim Umweltschutz enger zusammenarbeiten. Erstmals seit 14 Jahren kamen die Staats- und Regierungschefs der Amazonasländer am Dienstag in Brasilien zu einem Gipfeltreffen zusammen. "Es war nie dringender als jetzt, diese Zusammenarbeit wieder aufzunehmen und auszubauen", sagte Brasiliens Präsident Luiz In?cio Lula da Silva zu Beginn der Konferenz in Bel?m.

Passanten retten Tourist aus reißendem Bach im Pongau

Großarl/Bez. St. Johann im Pongau - In Großarl im Pongau ist am Dienstagvormittag ein Tourist aus Deutschland über eine steile Böschung gefallen und in den Ellmaubach gestürzt. Der 57-Jährige wurde laut Polizei von den Wassermassen rund 100 Meter weit mitgerissen. Beherzte Passanten zogen den bereits regungslosen Mann über eine Steinmauer aus dem Bach. Er wurde erfolgreich reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Schwarzach im Pongau geflogen. Der Unfallhergang wird noch ermittelt.

WKStA soll bei Causa Asfinag keine Fehler gemacht haben

Wien - Nach der Bestätigung der Freisprüche von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und den Unternehmer Siegfried Stieglitz in der Causa Asfinag hat das Justizministerium die Berufungsentscheidung analysiert. Das Oberlandesgericht Wien hatte bei der Urteilsverkündung die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gerügt, sie habe einige wenige Chats selektiv herausgegriffen. Das Ministerium sieht aber keine Kritik an Ermittlungsverfahren oder Anklageerhebung an sich.

