Moskau meldet Abschuss zweier Kampfdrohnen

Moskau - Die russische Hauptstadt Moskau ist nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin erneut Ziel eines versuchten feindlichen Drohnenangriffs geworden. Zwei Drohnen seien von der Luftabwehr abgeschossen worden, teilte Sobjanin am Mittwochmorgen in seinem Blog im Nachrichtendienst Telegram mit. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums gab es weder Verletzte noch Schäden. Das Ministerium in Moskau machte das "Kiewer Regime" für die Attacken verantwortlich.

Amazonas-Staaten arbeiten bei Umweltschutz enger zusammen

Belem - Angesichts der sich verschärfenden Klimakrise wollen die Amazonas-Anrainerstaaten beim Umweltschutz enger zusammenarbeiten. Erstmals seit 14 Jahren kamen die Staats- und Regierungschefs der Amazonasländer am Dienstag in Brasilien zu einem Gipfeltreffen zusammen. "Es war nie dringender als jetzt, diese Zusammenarbeit wieder aufzunehmen und auszubauen", sagte Brasiliens Präsident Luiz In?cio Lula da Silva zu Beginn der Konferenz in Bel?m.

Wifo: Österreichs Wirtschaft schrumpft weiter

Wien - Österreichs Wirtschaft, die seit Mitte 2022 in einer Stagnationsphase verharrte, ist im 2. Quartal 2023 geschrumpft. Das geht aus dem aktuellen Konjunkturbericht des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo hervor. Besonders betroffen waren Dienstleistungsbereiche, das Bauwesen und die Industrie. "Der Mangel an Nachfrage ist mittlerweile das wichtigste Produktionshindernis", sagt der Autor des Wifo-Berichts, Christian Glocker.

Mann wegen "Overkills" mit Axt in Kärnten vor Gericht

Klagenfurt - Am Landesgericht Klagenfurt hat am Mittwoch ein Mordprozess gegen einen 36-jährigen Kärntner begonnen. Dem gebürtigen Slowenen wird vorgeworfen, im vergangenen Dezember einen 48-jährigen Italiener in einer Villacher Wohnung mit einer Axt erschlagen zu haben. Der Mann war geständig, er erklärte, er habe die Tat unter Drogeneinfluss begangen.

Nagasaki gedenkt der Opfer des Atombombenabwurfs

Nagasaki - Mit einem Appell an die Nuklearwaffenstaaten hat die japanische Stadt Nagasaki der Opfer des Atombombenabwurfs vor 78 Jahren gedacht. Sie sollten "Mut zeigen" und sich von der Idee der nuklearen Abschreckung lösen, sagte Bürgermeister Shiro Suzuki am Mittwoch bei einer wegen eines Taifuns deutlich verkleinerten Gedenkzeremonie. Wegen des Wirbelsturms konnten Gäste aus dem In- und Ausland, darunter auch Japans Regierungschef Fumio Kishida, diesmal nicht vor Ort teilnehmen.

Belvedere bekommt zwei bedeutende Gemälde vermacht

Wien - Dem Belvedere in Wien sind die Gemälde "Die Letzte Ölung" von Ferdinand Georg Waldmüller und "Der schöne Brunnen vor der Frauenkirche in Nürnberg" von Rudolf von Alt als Legate aus einer Privatsammlung vermacht worden. Beide Werke werden zunächst in der Abteilung für Restaurierung untersucht und künftig in Ausstellungen des Museums gezeigt.

