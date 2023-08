Langsame Entspannung in Kärntner Katastrophengebieten

Klagenfurt - Die Lage in den südösterreichischen Hochwassergebieten hat sich bis Mittwoch weiter langsam entspannt. In der Früh wurde die Zivilschutzwarnung für den Klagenfurter Stadtteil Viktring aufgehoben. Weiterhin aufrecht waren Zivilschutzwarnungen damit in den Gemeinden Keutschach (Klagenfurt-Land), Globasnitz, Neuhaus (Bezirk Völkermarkt) und Lavamünd (Bezirk Wolfsberg). Ein Pflegeheim im südsteirischen Kaindorf an der Sulm musste erneut evakuiert werden.

Bemühungen um Lösung in Niger-Konflikt treten auf der Stelle

Niamey - Die diplomatischen Bemühungen zur Beilegung der Krise im Niger treten auch einen Tag vor einem geplanten Spitzentreffen von Vermittlern auf der Stelle. Die Putschisten der Militärjunta weigern sich nach wie vor, über das weitere Vorgehen zu verhandeln. Am Donnerstag will die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS über das weitere Vorgehen beraten. Dabei ist auch ein militärisches Eingreifen nicht ausgeschlossen.

89 Millionen Euro Sozialleistungsbetrug in fünf Jahren

Wien - Damit das Sozialleistungssystem leistungsfähig bleibt, sei es notwendig, es vor Missbrauch zu schützen, hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien betont. Mit der Kontrolle ist die seit fünf Jahren bestehende Taskforce SOLBE befasst, die in dieser Zeit eine Schadenssumme von 89 Millionen Euro ermittelt hat. Allein im ersten Halbjahr 2023 waren es sogar 14 Millionen, wobei 72 Prozent der Verdächtigen Ausländer waren.

Nach Feuer in ostfranzösischer Ferienunterkunft elf vermisst

Colmar - Im Elsass werden nach einem Brand an einer Ferienunterkunft elf Menschen vermisst. Die Menschen seien potenziell tot, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die örtliche Präfektur. Es handle sich um zehn Erwachsene mit leichter geistiger Behinderung und einen Betreuer. "Leider gibt es keine großen Zweifel", sagte Christophe Marot von der örtlichen Präfektur dem Sender France Info zufolge.

Österreich spendete 98 Millionen Euro für die Ukraine

Wien - Von einem Einsatz, den es so "noch nie gegeben" habe, hat am Mittwoch in Wien Rot-Kreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig über die Hilfsaktion Nachbar in Not - "Hilfe für die Ukraine" gesprochen: Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 haben die Österreicherinnen und Österreicher 56 Mio. Euro gespendet. Da die Bundesregierung bis Ostern 2022 alle Spenden mit Mitteln aus dem Auslandskatastrophenfonds verdoppelte, ergibt sich eine Summe von 98 Mio. Euro.

Heftige Explosion auf Fabrikgelände nahe Moskau

Moskau - Bei einer heftigen Explosion in der Stadt Sergijew Possad rund 70 Kilometer nordöstlich von Moskau hat es offensichtlich rund ein Dutzend Verletzte gegeben. Die Explosion habe sich am Mittwochvormittag aus zunächst ungeklärter Ursache auf einem Fabrikgelände ereignet, meldete die staatliche russische Agentur TASS. Beobachter in sozialen Netzwerken vermuteten einen Drohnenangriff. TASS wiederum widersprach dieser Darstellung unter Berufung auf Rettungsdienste.

Putin setzt Doppelbesteuerungsabkommen mit Österreich aus

Wien/Moskau - Die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Anwendung bilateraler Doppelbesteuerungsabkommen mit vielen als "unfreundlich" klassifizierten Staaten mit sofortiger Wirkung auszusetzen und ihre Kündigung einzuleiten, tangiert auch Österreich. Putins Erlass vom Dienstag bezieht sich explizit auch auf das österreichisch-russische Abkommen aus dem Jahr 2000. Auswirkungen sind insbesondere für internationale Firmen zu erwarten, die weiter in Russland tätig sind.

Schiffbruch vor Lampedusa: Mindestens 40 tote Migranten

Rom - Eine neue Flüchtlingstragödie hat sich vor Lampedusa ereignet. 41 Migranten sind gestorben, nachdem ein Boot, das von Sfax in Tunesien aus in See gestochen war, während der Fahrt zur italienischen Insel kenterte und sank. Vier Überlebende, drei Männer und eine Frau, wurden von einem maltesischen Frachtschiff gerettet. Sie wurden an Bord eines Schiffes der italienischen Küstenwache genommen und berichten von dem Schiffbruch.

