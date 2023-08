Nach Feuer in ostfranzösischer Ferienunterkunft neun Tote

Colmar - Bei einem Brand im Elsass sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden Mittwochmittag noch vermisst. Auch für sie gab es praktisch keine Hoffnung mehr. Die Feuerwehr bestätigte auf Twitter (X), dass neun Leichen gefunden wurden. Bei den potenziell elf Opfern dürfte es sich um zehn Erwachsene mit leichter geistiger Behinderung und einen Betreuer handeln, gaben Vertreter der örtlichen Präfektur bekannt.

Langsame Entspannung in Kärntner Katastrophengebieten

Klagenfurt - Die Lage in den südösterreichischen Hochwassergebieten hat sich bis Mittwoch weiter langsam entspannt. In der Früh wurde die Zivilschutzwarnung für den Klagenfurter Stadtteil Viktring aufgehoben. Weiterhin aufrecht waren Zivilschutzwarnungen damit in den Gemeinden Keutschach (Klagenfurt-Land), Globasnitz, Neuhaus (Bezirk Völkermarkt) und Lavamünd (Bezirk Wolfsberg). Ein Pflegeheim im südsteirischen Kaindorf an der Sulm musste erneut evakuiert werden.

Heftige Explosion auf Fabrikgelände nahe Moskau

Moskau - Bei einer heftigen Explosion in der Stadt Sergijew Possad rund 70 Kilometer nordöstlich von Moskau hat es nach offiziellen Angaben mindestens 45 Verletzte gegeben. Die Explosion habe sich am Mittwochvormittag in einem Lager für Pyrotechnik ereignet, das ein Unternehmen auf einem Firmengelände der Stadt angemietet habe, teilte die Verwaltung von Sergijew Possad auf Telegram mit. Ersten Erkenntnissen zufolge seien missachtete Sicherheitsvorkehrungen der Grund für den Vorfall.

Österreich spendete 98 Millionen Euro für die Ukraine

Wien - Von einem Einsatz, den es so "noch nie gegeben" habe, hat am Mittwoch in Wien Rot-Kreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig über die Hilfsaktion "Nachbar in Not - Hilfe für die Ukraine" gesprochen: Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 haben die Österreicherinnen und Österreicher 56 Mio. Euro gespendet. Da die Bundesregierung bis Ostern 2022 alle Spenden mit Mitteln aus dem Auslandskatastrophenfonds verdoppelte, ergibt sich eine Summe von 98 Mio. Euro.

19 Jahre Haft nach Mord mit Wikingeraxt in Kärnten

Klagenfurt - Wegen Mordes ist am Mittwoch ein 36-jähriger Kärntner am Landesgericht Klagenfurt zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Der gebürtige Slowene hatte zugegeben, im vergangenen Dezember einen 48-jährigen Italiener in einer Villacher Wohnung mit einer Axt erschlagen zu haben. Er hatte die Tat unter Drogeneinfluss begangen. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

Schwere Sicherheitspanne der Polizei in Nordirland

Belfast - Bei einer beispiellosen Sicherheitspanne hat die Polizei in Nordirland aus Versehen die Namen von 10.000 Mitarbeitern herausgegeben. Polizeivertreter warnten vor "unabsehbarem Schaden" für Beamte und Beschäftigte. "Die Männer und Frauen, die ich vertrete, sind entsetzt, dass dies passiert ist und verständlicherweise wütend", sagte der Chef der Police Federation for Northern Ireland, Liam Kelly, am Mittwoch der BBC. "Das Vertrauen unserer Beamten wurde gebrochen."

Ottakringer - IVA-Kritik an Delisting zur "Unzeit"

Wien - Die Ottakringer Getränke AG kehrt der Wiener Börse nach 40 Jahren den Rücken. Es wird ein sogenanntes Delisting angestrebt, teilte das Unternehmen am Dienstagnachmittag mit. "Der Abschied von der Börse fällt uns nicht leicht, er ist aber ein logischer Schritt", so Christiane Wenckheim, Vorstandsmitglied bei der Ottakringer Holding. Nur rund 3 Prozent der Aktien sind im Streubesitz, es finde kaum Handel statt. Kosten und regulatorischer Aufwand entstünden aber sehr wohl.

Wifo: Österreichs Wirtschaft schrumpft weiter

Wien - Österreichs Wirtschaft, die seit Mitte 2022 in einer Stagnationsphase verharrte, ist im 2. Quartal 2023 geschrumpft. Das geht aus dem aktuellen Konjunkturbericht des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo hervor. Besonders betroffen waren Dienstleistungsbereiche, das Bauwesen und die Industrie. "Der Mangel an Nachfrage ist mittlerweile das wichtigste Produktionshindernis", sagt der Autor des Wifo-Berichts, Christian Glocker.

