Nach Feuer in ostfranzösischer Ferienunterkunft neun Tote

Colmar - Bei einem Brand im Elsass sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden Mittwochmittag noch vermisst. Auch für sie gab es praktisch keine Hoffnung mehr. Die Feuerwehr bestätigte auf Twitter (X), dass neun Leichen gefunden wurden. Bei den potenziell elf Opfern dürfte es sich um zehn Erwachsene mit leichter geistiger Behinderung und einen Betreuer handeln, gaben Vertreter der örtlichen Präfektur bekannt.

Schiffbruch vor Lampedusa: Mindestens 40 tote Migranten

Rom - Vor Lampedusa hat sich eine neue Tragödie ereignet. 41 Menschen sind gestorben, nachdem ein Boot, das von Sfax in Tunesien aus in See gestochen war, während der Fahrt zur italienischen Insel kenterte und sank. Vier Überlebende, drei Männer und eine Frau, wurden von einem maltesischen Frachtschiff gerettet. Sie wurden an Bord eines Schiffes der italienischen Küstenwache genommen und berichten von dem Schiffbruch.

Langsame Entspannung in Kärntner Katastrophengebieten

Klagenfurt - Die Lage in den südösterreichischen Hochwassergebieten hat sich bis Mittwoch weiter langsam entspannt. Die Zivilschutzwarnungen in Kärnten wurden teilweise aufgehoben. Für den Nachmittag waren neuerliche Regenschauer in Kärnten prognostiziert, punktuell seien wieder Überschwemmungen möglich, hieß es vom Land nach der Sitzung des Krisenstabs. Ein Pflegeheim im südsteirischen Kaindorf an der Sulm musste erneut evakuiert werden.

Diskussion um verpflichtende Katastrophenversicherung

Wien - Katastrophenschäden sind bisher vor allem aufgrund der zu hohen notwendigen Prämien nur schwer versicherbar. Versicherungsprodukte gegen Naturgefahren könnten für Kundinnen und Kunden allerdings leistbar werden, wenn rechtliche Vorschriften eine große Risikostreuung ermöglichen würden - dies erklärte der Generalsekretär des Österreichischen Versicherungsverbandes (VVO), Christian Eltner, in einer Aussendung am Mittwoch. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) winkte ab.

Finanzminister zu Bankensteuer: Derzeit nicht vorgesehen

Wien - Während in Italien gerade als Reaktion auf die hohen Gewinne der Geldinstitute eine Bankensteuer eingeführt wird sieht hierzulande Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) keinen aktuellen Bedarf. Das "ist derzeit nicht vorgesehen", sagte er am Mittwoch im "Ö1-Mittagsjournal".

Slowenien erhält 400 Millionen Euro aus EU-Solidaritätsfonds

Ljubljana/Brüssel - Slowenien kann beim Wiederaufbau nach den katastrophalen Überschwemmungen mit finanzieller Unterstützung aus der EU rechnen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die am Mittwoch betroffene Gebiete besuchte, kündigte ein EU-Hilfspaket für das Land an. Unter anderem wird Slowenien 400 Millionen Euro aus dem Solidaritätsfond erhalten, wovon 100 Millionen Euro heuer und der Rest im nächsten Jahr zur Verfügung gestellt werden, hieß es.

Heftige Explosion auf Fabrikgelände nahe Moskau

Moskau - Bei einer heftigen Explosion in der Stadt Sergijew Possad rund 70 Kilometer nordöstlich von Moskau hat es nach offiziellen Angaben mindestens 45 Verletzte gegeben. Die Explosion habe sich am Mittwochvormittag in einem Lager für Pyrotechnik ereignet, das ein Unternehmen auf einem Firmengelände der Stadt angemietet habe, teilte die Verwaltung von Sergijew Possad auf Telegram mit. Ersten Erkenntnissen zufolge seien missachtete Sicherheitsvorkehrungen der Grund für den Vorfall.

19 Jahre Haft nach Mord mit Wikingeraxt in Kärnten

Klagenfurt - Wegen Mordes ist am Mittwoch ein 36-jähriger Kärntner am Landesgericht Klagenfurt zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Der gebürtige Slowene hatte zugegeben, im vergangenen Dezember einen 48-jährigen Italiener in einer Villacher Wohnung mit einer Axt erschlagen zu haben. Er hatte die Tat unter Drogeneinfluss begangen. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

