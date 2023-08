Nach Feuer in ostfranzösischer Ferienunterkunft neun Tote

Colmar - Bei einem Brand in einer Ferienunterkunft im Elsass sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden Mittwochmittag noch vermisst. Auch für sie gab es praktisch keine Hoffnung mehr. Die Feuerwehr bestätigte auf Twitter (X), dass neun Leichen gefunden wurden. Bei den potenziell elf Opfern dürfte es sich um zehn Erwachsene mit leichter geistiger Behinderung und einen Betreuer handeln, gaben Vertreter der örtlichen Präfektur bekannt.

Schiffbruch vor Lampedusa: Mindestens 40 tote Migranten

Rom - Vor Lampedusa hat sich eine neue Tragödie ereignet. 41 Menschen sind gestorben, nachdem ein Boot, das von Sfax in Tunesien aus in See gestochen war, während der Fahrt zur italienischen Insel kenterte und sank. Vier Überlebende, drei Männer und eine Frau, wurden von einem maltesischen Frachtschiff gerettet. Sie wurden an Bord eines Schiffes der italienischen Küstenwache genommen und berichten von dem Schiffbruch.

Gewerkschaften fordern Maßnahmen für den Gesundheitsbereich

Wien - Die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und younion - Team Gesundheit haben ihr neues Forderungspaket "gegen den Burnout unseres Gesundheitswesens" präsentiert. Sie fordern neben einer konsequenten Anpassung der Leistungen an den Personalstand auch Steuerfreiheit ab der 32. Wochenstunde, eine Schwerarbeiterregelung und die Senkung der Arbeitszeit auf 35 Stunden für alle Gesundheitsberufe. Das verkündeten die beiden Gewerkschaften am Mittwoch in einem gemeinsamen Pressegespräch.

Langsame Entspannung in Kärntner Katastrophengebieten

Klagenfurt - Die Lage in den südösterreichischen Hochwassergebieten hat sich bis Mittwoch weiter langsam entspannt. Die Zivilschutzwarnungen in Kärnten wurden teilweise aufgehoben. Für den Nachmittag waren neuerliche Regenschauer in Kärnten prognostiziert, punktuell seien wieder Überschwemmungen möglich, hieß es vom Land nach der Sitzung des Krisenstabs. Ein Pflegeheim im südsteirischen Kaindorf an der Sulm musste erneut evakuiert werden.

Über 50 Verletzte bei Explosion auf Fabrikgelände bei Moskau

Moskau - Bei einer Explosion auf einem Fabrikgelände nahe Moskau sind Dutzende Menschen verletzt worden. "52 Menschen haben medizinische Hilfe gesucht," sagte der Gouverneur der Hauptstadtregion, Andrej Worobjow, am Mittwoch im Staats-TV. Zu den Ursachen könne er sich nicht äußern. Es seien Ermittlungen eingeleitet worden. Nach seinen Angaben ereignete sich die Explosion in einem Lager für Pyrotechnik in der rund 60 Kilometer nordöstlich von Moskau gelegenen Stadt Sergijew Possad.

19 Jahre Haft nach Mord mit Wikingeraxt in Kärnten

Klagenfurt - Wegen Mordes ist am Mittwoch ein 36-jähriger Kärntner am Landesgericht Klagenfurt zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Der gebürtige Slowene hatte zugegeben, im vergangenen Dezember einen 48-jährigen Italiener in einer Villacher Wohnung mit einer Axt erschlagen zu haben. Er hatte die Tat unter Drogeneinfluss begangen. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

WKStA soll bei Causa Asfinag keine Fehler gemacht haben

Wien - Nach der Bestätigung der Freisprüche von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und den Unternehmer Siegfried Stieglitz in der Causa Asfinag hat das Justizministerium die Berufungsentscheidung analysiert. Das Oberlandesgericht Wien hatte bei der Urteilsverkündung die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gerügt, sie habe einige wenige Chats selektiv herausgegriffen. Das Ministerium sieht aber keine Kritik an Ermittlungsverfahren oder Anklageerhebung an sich.

Schwere Sicherheitspanne der Polizei in Nordirland

Belfast - Bei einer beispiellosen Sicherheitspanne hat die Polizei in Nordirland aus Versehen die Namen von 10.000 Mitarbeitern herausgegeben. Polizeivertreter warnten vor "unabsehbarem Schaden" für Beamte und Beschäftigte. "Die Männer und Frauen, die ich vertrete, sind entsetzt, dass dies passiert ist und verständlicherweise wütend", sagte der Chef der Police Federation for Northern Ireland, Liam Kelly, am Mittwoch der BBC. "Das Vertrauen unserer Beamten wurde gebrochen."

Wiener Börse tendiert am Nachmittag weiter mit moderatem Plus.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwochnachmittag fester notiert. Der heimische ATX gewann bis kurz nach 14.30 Uhr 0,50 Prozent auf 3.183,37 Punkte. Wie heute in der Früh bekannt wurde, ist die chinesische Wirtschaft in die Deflation gerutscht. In Wien gaben die Aktien der voestalpine nach Zahlen um kräftige 1,7 Prozent nach. Der Stahlkonzern hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres unterm Strich und nach Steuern deutlich weniger verdient als noch vor einem Jahr.

