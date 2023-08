Elf Tote bei Feuer in ostfranzösischer Ferienunterkunft

Colmar - Bei dem Brand in einer Ferienunterkunft in Wintzenheim im Elsass sind elf Menschen gestorben. Sie seien in den Trümmern gefunden worden, sagte die Vizestaatsanwältin von Colmar, Nathalie Kielwasser, am Mittwoch. Zuvor waren in dem abgelegenen Ortsteil von Wintzenheim bei Colmar zehn Menschen mit Behinderung und ein Betreuer vermisst worden. Man wisse nicht, ob die Menschen wegen ihrer Behinderung Schwierigkeiten hatten, aus dem Haus zu kommen.

Schiffbruch vor Lampedusa: Mindestens 40 tote Migranten

Rom - Vor Lampedusa hat sich eine neue Tragödie ereignet. 41 Menschen sind gestorben, nachdem ein Boot, das von Sfax in Tunesien aus in See gestochen war, während der Fahrt zur italienischen Insel kenterte und sank. Vier Überlebende - ein alleinreisender Dreizehnjähriger sowie zwei Männer und eine Frau - wurden von einem maltesischen Frachtschiff gerettet. Sie wurden an Bord eines Schiffes der italienischen Küstenwache genommen und berichten von dem Schiffbruch.

Langsame Entspannung in Kärntner Katastrophengebieten

Klagenfurt - Die Lage in den südösterreichischen Hochwassergebieten hat sich bis Mittwoch weiter langsam entspannt. Die Zivilschutzwarnungen in Kärnten wurden teilweise aufgehoben. Für den Nachmittag waren neuerliche Regenschauer in Kärnten prognostiziert, punktuell seien wieder Überschwemmungen möglich, hieß es vom Land nach der Sitzung des Krisenstabs. Ein Pflegeheim im südsteirischen Kaindorf an der Sulm musste erneut evakuiert werden.

Dritte Messerattacke auf Obdachlosen in Wien

Wien - Erneut ist es zu einer Messerattacke auf einen Obdachlosen in Wien gekommen. Der Mann wurde in der Nacht auf Mittwoch gegen 2.00 Uhr beim Hernalser Gürtel in der Josefstadt sitzend entdeckt. Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien waren rasch an Ort und Stelle und übernahmen die notfallmedizinische Versorgung. Der Mann wurde ins Spital gebracht und notoperiert. Es bestand laut Polizei keine Lebensgefahr mehr.

Gewerkschaften fordern Maßnahmen für den Gesundheitsbereich

Wien - Die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und younion - Team Gesundheit haben ihr neues Forderungspaket "gegen den Burnout unseres Gesundheitswesens" präsentiert. Sie fordern neben einer konsequenten Anpassung der Leistungen an den Personalstand auch Steuerfreiheit ab der 32. Wochenstunde, eine Schwerarbeiterregelung und die Senkung der Arbeitszeit auf 35 Stunden für alle Gesundheitsberufe. Das verkündeten die beiden Gewerkschaften am Mittwoch in einem gemeinsamen Pressegespräch.

Anzeichen von Widerstand gegen Militärs in Niger

Niamey - In Niger gibt es erstmals seit dem Putsch Anzeichen für Widerstand im Land gegen die Militärs. Der ehemalige Rebellenführer und Politiker Rhissa Ag Boula rief am Mittwoch eine Bewegung gegen die Junta ins Leben, die am 26. Juli durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen ist. Der Widerstandsrat für die Republik (CRR) strebt die Wiedereinsetzung des gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum an, der seit der Machtübernahme in seiner Residenz in Hausarrest sitzt.

Mutter und Vater nach Tod eines Babys in Salzburg verurteilt

Salzburg - Nach dem Tod eines Säuglings, der am 22. Oktober 2022 in der Stadt Salzburg an einem Schütteltrauma gestorben war, sind dessen Eltern am Mittwoch am Landesgericht Salzburg verurteilt worden. Die 20-jährige Mutter erhielt wegen Mordes und fortgesetzter Gewaltausübung 16 Jahre unbedingte Haft. Der 25-jährige Vater bekam wegen fortgesetzter Gewaltausübung durch Unterlassung sowie wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang durch Unterlassung zwölf Jahre unbedingte Haft.

Anzeichen für mögliche Annäherung Saudi-Arabiens mit Israel

Riad/Tel Aviv - Bei einer möglichen Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel gibt es einem US-Medienbericht zufolge Bewegung. Wie das "Wall Street Journal" am Mittwoch unter Berufung auf US-Regierungskreise berichtete, haben sich die USA und Saudi-Arabien auf die Umrisse eines Abkommens verständigt. Demnach würde Riad Israel anerkennen und dafür US-Sicherheitsgarantien und Hilfe beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms bekommen. Israel müsste Zugeständnisse an die Palästinenser machen.

Wiener Börse legte am Mittwoch moderat zu. Der ATX gewann 0,5 %.

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch einen ruhigen Handelstag mit moderaten Gewinnen beendet. Der heimische ATX gewann 0,51 Prozent auf 3.183,66 Punkte. Wichtige Impulse und Datenveröffentlichungen fehlten, die Blicke dürften sich bereits auf die am Donnerstag anstehenden US-Inflationszahlen richten. In Wien gaben die Aktien der voestalpine nach Zahlen um kräftige 1,7 Prozent nach.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red