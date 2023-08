ECOWAS-Staaten beraten über Vorgehen gegen Niger

Abuja/Niamey - Nach dem Auslaufen eines Ultimatums an die Putschisten im Niger will die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS auf einem Sondergipfel in Nigerias Hauptstadt Abuja am Donnerstag über ihr weiteres Vorgehen beraten. Im Raum steht neben weiteren Sanktionen auch ein Militäreinsatz gegen den Staat im Westen Afrikas. Im Niger hatte das Militär am 26. Juli die Macht übernommen, die Verfassung ausgesetzt und den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum festgesetzt.

Präsidentschaftskandidat in Ecuador im Wahlkampf getötet

Quito - Eineinhalb Wochen vor der vorgezogenen Präsidentenwahl in Ecuador ist der Kandidat Fernando Villavicencio nach einer Wahlkampfveranstaltung in der Hauptstadt Quito getötet worden. Unbekannte feuerten laut lokalen Medien auf den 59-Jährigen, als er am Mittwoch (Ortszeit) ein Auto bestieg. Ein Tatverdächtiger sei bei dem Schusswechsel schwer verletzt festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Besatzung eines Rettungswagens habe dann seinen Tod bestätigt.

Mindestens sechs Tote bei schweren Waldbränden auf Hawaii

Honolulu (Hawaii) - Bei verheerenden Waldbränden im US-Bundesstaat Hawaii sind nach offiziellen Angaben mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen, die Opferzahl könnte noch steigen, sagte der Bürgermeister des Bezirks Maui, Richard Bissen. Mindestens 20 Personen hätten Verbrennungen erlitten. Viele Gebäude seien abgebrannt. Das Ausmaß der Schäden sei noch nicht absehbar. Derzeit laufen noch Such- und Rettungsarbeiten. Betroffen war auch die bei Touristen beliebte Westküste von Maui.

Tirols Ärztechef für Austausch bei deutsch/österr. Studenten

Innsbruck/Wien - In der Debatte um Numerus-Clausus-"Flüchtlinge" aus Deutschland beim Medizinstudium in Österreich wartet der Tiroler Ärztekammerpräsident Stefan Kastner mit einem ungewöhnlichen Vorschlag auf: Er schlage ein "Umtausch- oder Austauschprogramm" vor, anhand dessen in Österreich studierende Deutsche und in Deutschland studierende Österreicher wechselseitig während des Studiums wieder zurückgeholt werden, sagte Kastner im APA-Interview.

Prozess um Todesschuss bei "Rust"-Dreh im Dezember

Santa Fe - Nach dem Todesschuss auf dem Set des Westerns "Rust" soll der Prozess gegen Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed im Dezember beginnen. Diesen Termin gab das Gericht in Santa Fe (US-Staat New Mexico) am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Gutierrez-Reed habe auf ein persönliches Erscheinen bei der zuständigen Richterin verzichtet und stattdessen schriftlich auf "nicht schuldig" plädiert.

USA regulieren Investitionen in China

Washington - US-Präsident Joe Biden nimmt inmitten großer Spannungen China ins Visier und will bestimmte US-Investitionen regulieren. Biden erließ am Mittwoch (Ortszeit) ein Dekret mit dem Ziel, sensible Technologien - wie Halbleiter oder KI-Systeme - zu schützen. Washington wirft Peking vor, US-Investitionen auszunutzen, um seine militärischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. China kündigte umgehend an, sich gegen die Beschränkungen zur Wehr setzen zu wollen.

15 Mikroplastikarten in sieben beliebten Badeseen gefunden

Wien - Greenpeace hat sieben Badegewässer in Österreich auf Mikroplastik untersucht und wurde auch jedes Mal fündig. Am schlechtesten schnitt dabei die Alte Donau in Wien mit 4,8 Mikroplastikpartikel pro Liter und einer Mischung aus Polypropylen, Polytetrafluorethylen, Cellophane, Polyacrylamid und synthetischem Gummi ab. Insgesamt fanden sich Partikel von 15 unterschiedlichen Plastikarten, die zum Beispiel in Reifen, Kleidung, Verpackungen oder Baumaterial vorkommen.

