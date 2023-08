Mindestens 36 Tote bei schweren Waldbränden auf Hawaii

Honolulu (Hawaii) - Bei schweren Busch- und Waldbränden auf der Insel Maui im US-Staat Hawaii sind den Lokalbehörden zufolge mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Alle 36 Opfer seien in der am stärksten betroffenen Küstenstadt Lahaina im Nordwesten Mauis gestorben, teilte der Bezirk Maui County am späten Mittwochabend (Ortszeit) mit. Zudem habe es Dutzende Verletzte gegeben, berichtete der Sender "Hawaii News Now". Der bei Touristen beliebte historische Ort sei weitgehend zerstört.

Aufräumarbeiten nach Hochwasser in Südösterreich

Klagenfurt/Graz/Ljubljana - Die Aufräum- und Sicherungsarbeiten in den südösterreichischen Katastrophengebieten sind am Donnerstag weiterhin gelaufen. Die Pegel normalisierten sich trotz neuerlicher Niederschläge langsam weiter, das Grundwasser blieb in Klagenfurt und andernorts aber sehr hoch. Bei den Einsatzkräften überwog die Erleichterung, dass die prognostizierten Regenfälle in der Nacht auf Donnerstag schwach ausgefallen waren. In Kärnten wurden weitere Zivilschutz-Warnungen aufgehoben.

Ausnahmezustand in Ecuador nach Kandidatenmord

Quito - Nach tödlichen Schüssen auf den Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio in Ecuador hat Präsident Guillermo Lasso einen 60-tägigen Ausnahmezustand für das Land verhängt. Der Journalist, der gegen die Korruption im Land gekämpft hatte, war am Mittwochabend nach einer Wahlkampfveranstaltung in Quito erschossen worden. Die Wahlbehörde erklärte indes, dass der Wahltermin am 20. August beibehalten werde.

ECOWAS-Staaten beraten über Vorgehen gegen Niger

Abuja/Niamey/New York - Nach dem Auslaufen eines Ultimatums an die Putschisten im Niger hat am Donnerstag ein Sondergipfel der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS in Nigerias Hauptstadt Abuja begonnen. Im Raum steht neben weiteren Sanktionen auch ein Militäreinsatz gegen den Staat im Westen Afrikas. Im Niger hatte das Militär am 26. Juli die Macht übernommen, die Verfassung ausgesetzt und den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum festgenommen.

Jugend wünscht sich laut Bericht Eigenheim

Wien - Die Hälfte der österreichischen Jugendlichen wünscht sich ein Leben in einem Eigentumshaus. Das geht aus dem "8. Bericht zur Lage der Jugend in Österreich" hervor. Die Ergebnisse seien zum Teil widersprüchlich, sagte Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) bei der Präsentation am Donnerstag: "Österreichs Junge sind weltoffen, wertkonservativ und vorsichtig." Weitere wichtige Themen seien Altersvorsorge, Klimawandel und psychische Gesundheit.

AKW Saporischschja in der Ukraine hängt an Notstromleitung

Saporischschja - Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja, das seit März 2022 von russischen Truppen kontrolliert wird, hat in der vergangen Nacht erneut den Anschluss an seine Haupthochspannungsleitung verloren. Das berichtet der staatliche ukrainische Energieversorger Energoatom am Donnerstagmorgen. Die Stromversorgung des AKW erfolge im Moment wieder über eine Notstromleitung. Da diese aber weniger als die Hälfte der Kapazität hat, stehe das Kraftwerk nun vor einem Stromausfall.

Tod von Höhenträger - Messner: "Anonymität und Egoismus"

Innsbruck/Wien - Der Tod eines Trägers am K2, dem mit 8.611 Metern zweithöchsten Berg der Welt, Ende Juli hat für einen Aufschrei gesorgt. Der Mann soll abgestürzt, aber noch am Leben gewesen sein, als nichtsdestotrotz rund 70 Alpinisten, beim Auf- und Abstieg über den leblosen Körper oder knapp daran vorbei gingen. Die Vorgänge sollen nun von einer Kommission untersucht werden. Bergsteigerikone Reinhold Messner übte im APA-Gespräch harte Kritik: "Solidarität ist einem Egoismus gewichen."

Suche nach Täter von Messerangriff auf Obdachlosen

Wien - Nach dem dritten Messerangriff innerhalb von vier Wochen auf einen Obdachlosen in Wien laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Polizei sucht fieberhaft nach dem möglichen Serientäter und hat den Streifendienst sensibilisiert, vor allem nachts auf bekannte Örtlichkeiten, wo sich Wohnungslose aufhalten, ein verstärktes Auge zu haben. Das Opfer der dritten Attacke wurde mittlerweile identifiziert. Laut Sprecherin Barbara Gass handelt es sich um einen 55-Jährigen.

Wiener Börse mit leichterer Tendenz

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstagmittag weiterhin etwas schwächer notiert. Der heimische ATX fiel um 0,26 Prozent auf 3.175,35 Punkte. Die Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen lieferte für den ATX kaum sichtbare Auswirkungen. In Wien prägt die laufende Berichtssaison das Geschehen und löste markante Kursbewegungen aus. Hier zog die Wienerberger-Aktie mit einem Abschlag von etwas mehr als elf Prozent die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.

