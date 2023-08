ECOWAS stellt Eingreiftruppe für Einsatz im Niger zusammen

Abuja/Niamey/New York - Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hat ihre Militärchefs angewiesen, "sofort" eine Eingreiftruppe für einen möglichen Einsatz im Niger zusammenzustellen. Es gehe nach dem Militärputsch in dem Land um die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung, sagte Omar Touray, der Präsident der ECOWAS-Kommission, am Donnerstag nach einem Gipfel der Staatschefs in Nigerias Hauptstadt Abuja. Die Staatengemeinschaft halte sich "alle Optionen" offen.

Ausnahmezustand in Ecuador nach Kandidatenmord

Quito - Nach tödlichen Schüssen auf den Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio in Ecuador hat Präsident Guillermo Lasso einen 60-tägigen Ausnahmezustand für das Land verhängt. Der Journalist, der gegen die Korruption im Land gekämpft hatte, war am Mittwochabend nach einer Wahlkampfveranstaltung in Quito erschossen worden. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich nach Angaben der Regierung um Ausländer.

Ukrainische Truppen an vielen Frontabschnitten unter Druck

Saporischschja - Die ukrainische Armee sieht sich an vielen Frontabschnitten im Osten und Süden heftigen Angriffen russischer Truppen ausgesetzt. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs in Kiew am Donnerstagabend hervor. Genannt wurden die Frontabschnitte Kupjansk, Lyman, Bachmut, Awdijiwka, Marjinka und Schachtarsk. Die russische Armee begleite die Angriffe mit Artilleriefeuer und Luftangriffen. Es gelinge aber jeweils, die Angreifer zu stoppen, hieß es.

Babler und Doskozil über gemeinsame Auftritte uneins

Wien - SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sind sich uneins, was gemeinsame Auftritte bei der SPÖ-Comeback-Tour im Burgenland anbelangt. Während Babler von einem Miteinander überzeugt ist, bekommt er von den Genossen im Burgenland eine Abfuhr. Von der SPÖ-Landesgeschäftsstelle hieß es am Donnerstag nämlich gegenüber dem "Kurier" (Online-Ausgabe): "Eine gemeinsame Sommertour mit Landeshauptmann Doskozil ist nicht vereinbart."

Virgin Galactic brachte erste Touristen ins All

Washington - Das private Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic hat erstmals Touristen ins All gebracht. Das Raumschiff "VSS Unity" flog am Donnerstag den 80-jährigen Briten Jon Goodwin, die 46-jährige Keisha Schahaff aus dem Karibikstaat Antigua und Barbuda sowie deren 18-jährige Tochter Anastatia Mayers in eine Höhe von 88 Kilometern über der Erde. Die Weltraumtouristen konnten dort die Erdkrümmung sehen und kurz die Schwerelosigkeit genießen, bevor sie zur Erde zurückkehrten.

Aufräumarbeiten nach Hochwasser in Südösterreich

Klagenfurt/Graz/Ljubljana - Die Aufräum- und Sicherungsarbeiten in den südösterreichischen Katastrophengebieten sind am Donnerstag weiterhin gelaufen. Die Pegel normalisierten sich trotz neuerlicher Niederschläge langsam weiter, das Grundwasser blieb in Klagenfurt und andernorts aber sehr hoch. Bei den Einsatzkräften überwog die Erleichterung, dass die prognostizierten Regenfälle in der Nacht auf Donnerstag schwach ausgefallen waren. In Kärnten wurden weitere Zivilschutz-Warnungen aufgehoben.

