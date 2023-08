USA kündigen riesiges Rüstungspaket für die Ukraine an

Saporischschja - Die von Russland angegriffene Ukraine kann auf ein weiteres milliardenschweres Hilfspaket aus den USA rechnen. Ranghohe Regierungsbeamte kündigten am Donnerstag in Washington an, Präsident Joe Biden werde den Kongress um insgesamt rund 13 Milliarden US-Dollar (11,8 Mrd. Euro) Militärhilfe bitten. Offen war, ob von dem Geld auch ein Teil in die militärische Unterstützung anderer Länder fließen soll.

Zahl der Toten bei Feuer auf Hawaii steigt weiter

Honolulu (Hawaii) - Nach den verheerenden Busch- und Waldbränden auf der Insel Maui ist die Zahl der Todesopfer auf 53 angestiegen. Am Donnerstag seien weitere 17 Opfer gefunden worden, gab der Bezirk Maui am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) bekannt. Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, sprach nach einem Rundgang durch den völlig ausgebrannten Küstenort Lahaina von der "wahrscheinlich größten Naturkatastrophe" in der Geschichte des US-Bundesstaates Hawaii.

Ausnahmezustand und Staatstrauer in Ecuador nach Attentat

Quito - Nach dem Mordanschlag auf den ecuadorianischen Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio soll die US-Bundespolizei FBI bei den Ermittlungen helfen. Präsident Guillermo Lasso bat am Donnerstag um die Unterstützung und ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Die für den 20. August geplanten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sollen dennoch wie geplant stattfinden - auch wenn Lasso für 60 Tage den Ausnahmezustand verhängt hat.

Erdbeben der Stärke 5,2 erschüttert Südtürkei - 23 Verletzte

Istanbul - Rund sechs Monate nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien hat in der Südtürkei erneut die Erde gebebt. Mindestens 23 Menschen seien verletzt worden, schrieb Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Donnerstagabend auf Twitter. Die meisten Verletzungen seien durch Stürze oder Sprünge aus großer Höhe entstanden.

Zuletzt zwei Drittel aller Betrugsfälle im Online-Bereich

Wien - 51.886 Betrugsanzeigen haben die Sicherheitsbehörden 2022 registriert, damit hat diese Deliktsform mit zehn Prozent zur gesamten Kriminalstatistik beigetragen. Rund die Hälfte der Betrügereien spielte sich im Internet ab. Dieser Anteil ist seither gestiegen, wie nun das Bundeskriminalamt (BK) anlässlich der "Woche gegen Betrug" aufzeigt. Im Juli 2023 haben sich bereits rund zwei Drittel aller zur Anzeige gebrachten betrügerischen Machenschaften auf den Online-Bereich bezogen.

Ex-Minister Heinz Faßmann in neuer ÖAW-Chefrolle angekommen

Wien - "Gut und erfreulich" war für Heinz Faßmann, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), sein erstes Jahr im Amt. Dazu beigetragen hat auch die Vergabe des Nobelpreises an Anton Zeilinger, die die Akademie "zur Nobelpreisträgerinstitution machte", so der Ex-Bildungsminister zur APA. Sie verleihe auch den mit Nachdruck geforderten Budgeterhöhungen Extra-Gewicht. Als zentral sieht Faßmann weiterhin "Aufklärung": "Wir müssen uns erklären, auch der Politik."

Oö. SPÖ-Chef Lindner schließt Koalition mit ÖVP nicht aus

Linz - Oberösterreichs SPÖ-Chef Michael Lindner will trotz der De-facto-Absage von Bundesparteichef Andreas Babler eine Koalition mit der ÖVP nicht "von vornherein" ausschließen. Auch wenn Babler polarisiere, mache die Sozialdemokratie "Politik für die arbeitende Mehrheit", warb Lindner im APA-Interview für eine "mittige Ausrichtung", die es als "Kanzlerpartei" brauche. Der Bundesparteitag soll am 11. November in Graz stattfinden, in Sachen Statutenreform ist er zuversichtlich.

