Kremser Supermarkt wird nach Spinnenalarm wieder aufgesperrt

Krems - Nach einer Spinnensichtung in einem Kremser Supermarkt kann die Filiale am Freitagnachmittag und damit früher als geplant wieder aufsperren. Der Magistrat hat laut einer Aussendung die Öffnung des Geschäfts freigegeben. Das Tier, das aus einer Bananenschachtel gekrabbelt sein soll, wurde nicht entdeckt. "Durch die umfassend getätigten Sicherheitsmaßnahmen wird ausgeschlossen, dass sich eine mögliche Spinne noch in der Filiale befindet", teilte der Handelskonzern Rewe mit.

USA kündigen riesiges Rüstungspaket für die Ukraine an

Saporischschja - Die von Russland angegriffene Ukraine kann auf ein weiteres milliardenschweres Hilfspaket aus den USA rechnen. Ranghohe Regierungsbeamte kündigten am Donnerstag in Washington an, Präsident Joe Biden werde den Kongress um insgesamt rund 13 Milliarden US-Dollar (11,8 Mrd. Euro) Militärhilfe bitten. Offen war, ob von dem Geld auch ein Teil in die militärische Unterstützung anderer Länder fließen soll.

Ausnahmezustand und Staatstrauer in Ecuador nach Attentat

Quito - Nach dem Mordanschlag auf den ecuadorianischen Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio soll die US-Bundespolizei FBI bei den Ermittlungen helfen. Präsident Guillermo Lasso bat am Donnerstag um die Unterstützung und ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Die für den 20. August geplanten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sollen dennoch wie geplant stattfinden - auch wenn Lasso für 60 Tage den Ausnahmezustand verhängt hat.

Präsidentin der Richtervereinigung kritisiert Koalition

Wien - Die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, hat die türkis-grüne Bundesregierung im Zusammenhang mit der ausstehenden Besetzung der Leitung des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) kritisiert. Dass die Koalition die fortgeschriebene Vakanz mit "politischer Abstimmung" begründe sei "ein Widerspruch in sich", wurde Matejka im "Kurier" (Freitag-Ausgabe) zitiert: "Bei der Besetzung eines unabhängigen Gerichts sollte es keine 'politische Abstimmung' geben."

Zwei Franzosen erklimmen Spitze des Mailänder Doms

Mailand - Zwei junge Franzosen sind am frühen Freitag auf den Hauptturm des Mailänder Doms geklettert, auf dem die "Madonnina", die goldene Statue der Muttergottes und Wahrzeichen von Mailand, steht. Als sie bemerkt wurden, stiegen die beiden freiwillig ab. Sie wurden festgenommen. Vermutet wird, dass sie sich im gotischen Dom versteckt hatten, als er am Donnerstagabend geschlossen wurde. Die Ermittler untersuchen dies derzeit.

Oö. SPÖ-Chef Lindner schließt Koalition mit ÖVP nicht aus

Linz - Oberösterreichs SPÖ-Chef Michael Lindner will trotz der De-facto-Absage von Bundesparteichef Andreas Babler eine Koalition mit der ÖVP nicht "von vornherein" ausschließen. Auch wenn Babler polarisiere, mache die Sozialdemokratie "Politik für die arbeitende Mehrheit", warb Lindner im APA-Interview für eine "mittige Ausrichtung", die es als "Kanzlerpartei" brauche. Der Bundesparteitag soll am 11. November in Graz stattfinden, in Sachen Statutenreform ist er zuversichtlich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red