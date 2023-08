ÖVP-Vorschlag: Drei Monate Strafdrohung für Klimaaktivisten

Wien/Österreich-weit - Wenn Klimaaktivisten Rettungsfahrzeuge im Einsatz blockieren und dadurch Menschenleben gefährden, sollen die Frauen und Männer künftig für bis zu drei Monate hinter Gitter. Puls 24 berichtete zuerst von diesem ÖVP-Vorschlag, der den Grünen übermittelt wurde. Eine angefragte Stellungnahme des Innenministeriums war zunächst noch ausständig.

Erneut Drohne über Moskau abgeschossen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Moskau ist nach Angaben der russischen Behörden erneut Ziel eines Drohnenangriffs geworden. In sozialen Netzwerken wurden am Freitagvormittag Fotos und Videos von einer Rauchsäule geteilt, die im Westen der Metropole an der Karamyschewskaja-Promenade emporstieg. Augenzeugen sprachen von einer "Explosion". Der Bürgermeister der Stadt, Sergej Sobjanin, schrieb auf Telegram, das Fluggerät sei abgeschossen worden. Trümmerteile seien nordwestlich vom Stadtzentrum niedergegangen.

13-Jähriger mit Tetanus im künstlichen Koma in Linz

Linz - Ein 13-Jähriger, der in der Linzer Kepler Uni Klinik (KUK) wegen einer lebensbedrohlichen Tetanus-Infektion (Wundstarrkrampf) liegt, befindet sich noch immer im künstlichen Koma. Sein Gesundheitszustand sei unverändert, teilte eine KUK-Sprecherin am Freitag mit. Nach einer Verletzung am Unterschenkel war der Bazillus in den Körper eingedrungen und führte zur Infektion. Der Bub hatte keinen vollständigen Impfschutz.

Kremser Supermarkt wird nach Spinnenalarm wieder aufgesperrt

Krems - Nach einer Spinnensichtung in einem Kremser Supermarkt kann die Filiale am Freitagnachmittag und damit früher als geplant wieder aufsperren. Der Magistrat hat laut einer Aussendung die Öffnung des Geschäfts freigegeben. Das Tier, das aus einer Bananenschachtel gekrabbelt sein soll, wurde nicht entdeckt. "Durch die umfassend getätigten Sicherheitsmaßnahmen wird ausgeschlossen, dass sich eine mögliche Spinne noch in der Filiale befindet", teilte der Handelskonzern Rewe mit.

Präsidentin der Richtervereinigung kritisiert Koalition

Wien - Die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, hat die türkis-grüne Bundesregierung im Zusammenhang mit der ausstehenden Besetzung der Leitung des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) kritisiert. Dass die Koalition die fortgeschriebene Vakanz mit "politischer Abstimmung" begründe sei "ein Widerspruch in sich", wurde Matejka im "Kurier" (Freitag-Ausgabe) zitiert: "Bei der Besetzung eines unabhängigen Gerichts sollte es keine 'politische Abstimmung' geben."

Zwei Franzosen erklimmen Spitze des Mailänder Doms

Mailand - Zwei junge Franzosen sind am frühen Freitag auf den Hauptturm des Mailänder Doms geklettert, auf dem die "Madonnina", die goldene Statue der Muttergottes und Wahrzeichen von Mailand, steht. Als sie bemerkt wurden, stiegen die beiden freiwillig ab. Sie wurden festgenommen. Vermutet wird, dass sie sich im gotischen Dom versteckt hatten, als er am Donnerstagabend geschlossen wurde. Die Ermittler untersuchen dies derzeit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red