16-Jährige Zechprellerin in Linz wegen Mordversuchs gesucht

Linz/Graz - Gegen jene Zechpreller die Mittwochabend in Linz auf der Flucht die Restaurantbesitzerin überfahren und lebensgefährlich verletzt haben sollen, wird wegen des Verdachts des Mordversuchs ermittelt. Die Polizei forschte eine 16-Jährige aus Graz und einen 17-Jährigen als mutmaßliche Täter aus, bestätigte die Staatsanwaltschaft Graz Medienberichte Freitagmittag. Die Teenager seien auf der Flucht, nach ihnen werde mit einem europäischen Haftbefehl gesucht.

Weiter Aufräumarbeiten nach Hochwasser in Südösterreich

Klagenfurt/Graz/Ljubljana - Die Aufräum- und Sicherungsarbeiten in den südösterreichischen Katastrophengebieten waren am Freitag weiterhin im Gange. Tourismusattraktionen wie die Tscheppaschlucht in Südkärnten werden wieder zugänglich gemacht. Das Bundesheer hat drei Hubschrauber - einen in Kärnten und zwei für Hilfsflüge in Slowenien - im Einsatz. Am Nachmittag gibt es eine außerordentliche Sitzung der Kärntner Landesregierung - der Tagesordnungspunkt: "Folgen des Unwettertiefs Zacharias".

Opferzahl bei Feuer auf Hawaii steigt weiter

Honolulu (Hawaii) - Die Zahl der Toten nach den verheerenden Busch- und Waldbränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii ist auf 55 gestiegen. Das teilte der Bezirk Maui am späten Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Die Löscharbeiten auf der Insel dauerten an. Es sei zu befürchten, dass die Opferzahl noch steigt, berichteten Behörden. Mindestens 20 Menschen seien durch Verbrennungen schwer verletzt worden, der Zustand von einigen sei kritisch.

Alle Regionalchefs ukrainischer Wehrersatzämter entlassen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj sämtliche Chefs der regionalen Wehrersatzämter wegen Korruptionsverdachts entlassen worden. Nahe der westukrainischen Stadt Iwano-Frankiwsk wurde unterdessen am Freitag bei einem russischen Angriff ein Wohnhaus getroffen und ein achtjähriger Bub getötet. Moskau ist nach Angaben der russischen Behörden erneut Ziel eines Drohnenangriffs geworden.

ÖVP-Vorschlag: Drei Monate Strafdrohung für Klimaaktivisten

Wien/Österreich-weit - Wenn Klimaaktivisten Rettungsfahrzeuge im Einsatz blockieren und dadurch Menschenleben gefährden, sollen die Frauen und Männer künftig für bis zu drei Monate hinter Gitter. Puls 24 berichtete zuerst von diesem ÖVP-Vorschlag, der den Grünen übermittelt wurde.

Grüne Aufregung um Jugendforscher Heinzelmaier

Wien - Die Grünen sind wegen des Auftritts von Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier in einer Pressekonferenz mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) am Donnerstag im Bundeskanzleramt empört. Er habe dabei "offen bei Rechtsextremen beliebte Symbole" auf seiner Kleidung getragen, so Generalsekretärin Olga Voglauer. Die Grünen prüfen nun eine Sachverhaltsdarstellung. Bei Plakolm zeigte man sich "verwundert", allerdings über den "Ton der Grünen". Heinzelmaier rechtfertigte sich.

Afrikanische Union will ECOWAS im Niger unterstützen

Abuja/Niamey - Die Afrikanische Union (AU) unterstützt die von der westafrikanischen Staatengruppe ECOWAS gefassten Maßnahmen zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung im Niger. Das teilte der AU-Vorsitzende, Moussa Faki Mahamat, am Freitag mit. Zwei Wochen nach einem Militärputsch im Niger hatte die ECOWAS am Donnerstagabend die sofortige Aufstellung einer Eingreiftruppe verfügt, gleichzeitig aber einer friedlichen Lösung oberste Priorität eingeräumt.

Überreste von 41 Millionen Jahre altem Ur-Wal entdeckt

Kairo - Paläontologen in Ägypten haben Überreste einer ausgestorbenen Wal-Art entdeckt, die vor 41 Millionen Jahren lebte. Das Forscherteam hat die bisher unbekannte Art "Tutcetus rayanensis" genannt, nach Pharao Tutanchamun und dem Schutzgebiet Wadi El-Rajan in der Oase Fajum, wo das Exemplar gefunden wurde. Mit einer geschätzten Länge von 2,5 Metern und einem Körpergewicht von geschätzten 187 Kilogramm ist Tutcetus die bisher kleinste Art aus der Familie der Basilosauridae.

Wiener Börse am Nachmittag mit Abgaben

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Verlauf mit Abgaben gezeigt. Der mit Spannung erwartete US-Erzeugerpreisanstieg war etwas höher ausgefallen als Experten im Vorfeld erwartet hatten. Der ATX verlor kurz nach 14.30 Uhr 0,76 Prozent auf 3.148,22 Einheiten. Unter den Einzelwerten standen nach Zahlen die Aktien der Rosenbauer im Fokus. Sie gewannen zuletzt 2,4 Prozent. Für die Titel der Wienerberger ging es erneut hinunter und zwar um 2,6 Prozent.

