Alle Regionalchefs ukrainischer Wehrersatzämter entlassen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj sämtliche Chefs der regionalen Wehrersatzämter wegen Korruptionsverdachts entlassen worden. Damit reagierte die Regierung in Kiew auf zahlreiche Fälle, in denen wehrpflichtige Männer Bestechungsgeld zahlten, um nicht zum Verteidigungskrieg gegen Russland eingezogen zu werden. Deshalb wurden bereits mehr als hundert Strafverfahren eingeleitet.

16-Jährige Zechprellerin in Linz wegen Mordversuchs gesucht

Linz/Graz - Gegen jene Zechpreller die Mittwochabend in Linz auf der Flucht die Restaurantbesitzerin überfahren und lebensgefährlich verletzt haben sollen, wird wegen des Verdachts des Mordversuchs ermittelt. Die Polizei forschte eine 16-Jährige aus Graz und einen 17-Jährigen als mutmaßliche Täter aus, bestätigte die Staatsanwaltschaft Graz Medienberichte Freitagmittag. Die Teenager seien auf der Flucht, nach ihnen werde mit einem europäischen Haftbefehl gesucht.

Schwierige Öl-Bergung vor dem Jemen gelungen

Sanaa/Genf - Im Roten Meer ist unter Leitung der Vereinten Nationen eine Umweltkatastrophe abgewendet worden. Mit einem hochgefährlichen Einsatz gelang es, von dem schrottreifen Tanker "FSO Safer" die gesamte Ladung von mehr als einer Million Barrel Öl abzupumpen, wie das UNO-Entwicklungsprogramm UNDP am Freitag mitteilte. Das 47 Jahre alte Schiff liegt vor der Küste des Bürgerkriegslandes Jemen. Es wurde seit Jahren nicht mehr gewartet und drohte auseinanderzubrechen oder zu explodieren.

Weiter Aufräumarbeiten nach Hochwasser in Südösterreich

Klagenfurt/Graz/Ljubljana - Die Aufräum- und Sicherungsarbeiten in den südösterreichischen Katastrophengebieten waren am Freitag weiterhin im Gange. Tourismusattraktionen wie die Tscheppaschlucht in Südkärnten werden wieder zugänglich gemacht. Das Bundesheer hat drei Hubschrauber - einen in Kärnten und zwei für Hilfsflüge in Slowenien - im Einsatz. In Kärnten konnten 144 Personen noch nicht in ihre Häuser zurückkehren.

ECOWAS bemüht sich um Truppe für mögliche Niger-Intervention

Abuja/Niamey/Berlin - In der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS laufen die Vorbereitungen zur Zusammenstellung von Streitkräften für eine mögliche Militär-Intervention im Niger an. Am Freitag war jedoch weitgehend unklar, wie groß die Truppe werden soll und welche der 15 Mitgliedsstaaten sich in welchem Umfang daran beteiligen werden. Am Donnerstag hatte ECOWAS die Aktivierung einer sogenannten Bereitschaftstruppe angeordnet.

Bosnien: Anklage gegen Dodik erhoben

Sarajevo - Bosniens Staatsanwaltschaft hat am Freitag Anklage gegen den Präsidenten der Republika Srpska, Milorad Dodik, erhoben. Anlass war eine Verordnung Dodiks von Anfang Juli, wonach die Entscheidungen des Hohen Repräsentanten in Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt, im Amtsblatt der Teilrepublik, der Republika Srpska, nicht mehr zu veröffentlichen sind. Das bedeutet faktisch, dass sie ignoriert werden.

Asyl-Schiff in England mit Legionellen verseucht

Portland - Großbritannien hat diese Woche erstmals 39 Migranten auf einem Lastkahn an der englischen Küste untergebracht - nun sollen sie die Unterkunft wegen eines Krankheitserregers schon wieder verlassen. Bei Proben aus dem Wassersystem seien Legionellenwerte festgestellt worden, die weitere Untersuchungen erforderlich machten, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Vorsorglich sollten alle Migranten vom Schiff.

Wiener Börse schließt am Freitag im Minus, ATX verliert 0,79 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag mit Abgaben geschlossen. Der ATX ging um 0,79 Prozent tiefer bei 3.147,14 Einheiten aus dem Handel. Im Fokus standen US-Erzeugerpreise, die etwas stärker gestiegen waren, als Experten im Vorfeld erwartet hatten. Nach Zahlen legten die Anteilsscheine der Rosenbauer um 1,7 Prozent zu. Dagegen verloren Wienerberger erneut und zwar 1,6 Prozent.

