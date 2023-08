Alle Regionalchefs ukrainischer Wehrersatzämter entlassen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj sämtliche Chefs der regionalen Wehrersatzämter wegen Korruptionsverdachts entlassen worden. Damit reagierte die Regierung in Kiew auf zahlreiche Fälle, in denen wehrpflichtige Männer Bestechungsgeld zahlten, um nicht zum Verteidigungskrieg gegen Russland eingezogen zu werden. Deshalb wurden bereits mehr als hundert Strafverfahren eingeleitet.

Zuständige Richterin warnt Trump

Washington - Die im Verfahren gegen Donald Trump wegen Wahlverschwörung zuständige Richterin hat den Ex-US-Präsidenten vor "aufrührerischen" Äußerungen gewarnt. "Ich werde jede notwendige Maßnahme ergreifen, um die Integrität dieses Verfahrens zu schützen", sagte Bundesrichterin Tanya Chutkan am Freitag bei einer Anhörung zu der Frage, inwieweit Trump sich öffentlich zu dem laufenden Verfahren äußern darf. Konkret warnte die Richterin unter anderem vor einer "Einschüchterung von Zeugen".

ECOWAS bemüht sich um Truppe für mögliche Niger-Intervention

Abuja/Niamey/Berlin - In der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS laufen die Vorbereitungen zur Zusammenstellung von Streitkräften für eine mögliche Militär-Intervention im Niger an. Am Samstag kommen die Armeechefs der ECOWAS-Staaten zu Beratungen in Ghanas Hauptstadt Accra zusammen. Am Donnerstag hatte ECOWAS die Aktivierung einer sogenannten Bereitschaftstruppe angeordnet, aber betont, dass friedliche Mittel Vorrang hätten.

Bosnien: Anklage gegen Dodik erhoben

Sarajevo - Bosniens Staatsanwaltschaft hat am Freitag Anklage gegen den Präsidenten der Republika Srpska, Milorad Dodik, erhoben. Anlass war eine Verordnung Dodiks von Anfang Juli, wonach die Entscheidungen des Hohen Repräsentanten in Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt, im Amtsblatt der Teilrepublik, der Republika Srpska, nicht mehr zu veröffentlichen sind. Das bedeutet faktisch, dass sie ignoriert werden.

Schwierige Öl-Bergung vor dem Jemen gelungen

Sanaa/Genf - Im Roten Meer ist unter Leitung der Vereinten Nationen eine Umweltkatastrophe abgewendet worden. Mit einem hochgefährlichen Einsatz gelang es, von dem schrottreifen Tanker "FSO Safer" die gesamte Ladung von mehr als einer Million Barrel Öl abzupumpen, wie das UNO-Entwicklungsprogramm UNDP am Freitag mitteilte. Das 47 Jahre alte Schiff liegt vor der Küste des Bürgerkriegslandes Jemen. Es wurde seit Jahren nicht mehr gewartet und drohte auseinanderzubrechen oder zu explodieren.

Asyl-Schiff in England mit Legionellen verseucht

Portland - Großbritannien hat diese Woche erstmals 39 Migranten auf einem Lastkahn an der englischen Küste untergebracht - nun sollen sie die Unterkunft wegen eines Krankheitserregers schon wieder verlassen. Bei Proben aus dem Wassersystem seien Legionellenwerte festgestellt worden, die weitere Untersuchungen erforderlich machten, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Vorsorglich sollten alle Migranten vom Schiff.

US-Justizministerium setzt Sonderermittler zu Biden-Sohn ein

Washington - US-Justizminister Merrick Garland setzt einen Sonderermittler zu Untersuchungen gegen den Sohn von Präsident Joe Biden ein. Garland informierte am Freitag in Washington über den Schritt gegen Hunter Biden. Staatsanwalt David Weiss habe Garland am Dienstag darüber informiert, dass "die Ermittlungen seines Erachtens ein Stadium erreicht hätten, in dem er seine Arbeit als Sonderermittler fortsetzen" sollte, sagte Garland.

