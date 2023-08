Gesuchtes Zechpreller-Pärchen in Kroatien geschnappt

Graz/Linz - Ein steirisches Teenager-Paar, das von der Staatsanwaltschaft Graz wegen versuchten Mordes an einer Linzer Wirtin gesucht wird, ist in Kroatien festgenommen worden. Behördensprecher Hansjörg Bacher bestätigte der APA am Samstag einen Onlinebericht der "Kronenzeitung". Den Verdächtigen, einer 16-Jährigen und einem 17-Jährigen, wird vorgeworfen, am Donnerstag in Linz die Gastronomin niedergefahren zu haben, die ihre Flucht wegen einer nicht bezahlten Rechnung verhindern wollte.

Bereits 80 Tote nach Bränden auf Hawaii geborgen

Honolulu (Hawaii) - Nach den verheerenden Bränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii ist die Zahl der Toten Behördenangaben zufolge auf 80 gestiegen. Die Feuerwehr sei weiter im Einsatz, um Feuer in verschiedenen Regionen der Insel unter Kontrolle zu bringen, teilte die Regierung des Bezirks Maui am Freitagabend mit. Ein Brandherd nahe einer landeseigenen Tankstation in Kaanapali sei am Abend zu 100 Prozent eingedämmt worden. Hunderte Fahrzeuge hätten dort für Treibstoff angestanden.

Verkehrsunfall mit drei Toten in Niederösterreich

Gaweinstal - Bei einem Unfall mit einem mit sieben Personen besetzten Kleinbus auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) bei Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) sind Samstagfrüh drei Menschen gestorben, darunter ein erst wenige Monate altes Kind. Ein dreijähriges Kind wurde wiederbelebt. Außerdem gab es drei Leichtverletzte, unter welchen sich ein Jugendlicher befindet. Der Kleinbus der polnischen Familie hatte sich überschlagen und stürzte anschließend von einer Brücke auf einen Feldweg.

AK und ÖGB: Wenigverdiener und Familien entlasten

Wien - Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund fordern, das variable Drittel der kalten Progression für eine Entlastung von Familien und unteren Einkommen zu verwenden. Derzeit ist ja noch offen, wie im kommenden Jahr nach der Abschaffung der schleichenden Steuererhöhung mit jenem Drittel der zu retournierenden Gelder vorgegangen wird, das nicht automatisch abgegolten wird. Auch eine Erhöhung des Kilometergeldes wollen AK und ÖGB.

Drohnenattacke über Krim abgewehrt

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau haben russische Streitkräfte in der Nacht auf Samstag eine Drohnenattacke Kiews über der annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim abgewehrt. Die Ukraine habe die Krim mit 20 unbemannten Luftfahrzeugen angegriffen. "Der vereitelte Terroranschlag hat weder Opfer gefordert noch Schaden verursacht", teilte das Ministerium laut einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS Samstagfrüh mit.

NEOS rechnen mit 6,4 Mrd. Kosten durch Pensionsanpassung

Wien - Am kommenden Freitag legt die Statistik Austria den von ihr errechneten Richtwert - voraussichtlich 9,7 Prozent - für die Pensionsanpassung 2024 vor. Nach Berechnungen der NEOS würde dieses Plus über 6,4 Milliarden Euro kosten. "Das Pensionssystem ist nicht mehr finanzierbar", kritisierte NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker einmal mehr, es müsse "Schluss sein mit den Pensionsgeschenken".

