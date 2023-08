Gesuchtes Zechpreller-Pärchen in Kroatien geschnappt

Graz/Linz - Ein steirisches Teenager-Paar, das von der Staatsanwaltschaft Graz wegen versuchten Mordes an einer Linzer Wirtin gesucht wird, ist in Kroatien festgenommen worden. Behördensprecher Hansjörg Bacher bestätigte der APA am Samstag einen Onlinebericht der "Kronenzeitung". Den Verdächtigen, einer 16-Jährigen und einem 17-Jährigen, wird vorgeworfen, am Donnerstag in Linz die Gastronomin niedergefahren zu haben, die ihre Flucht wegen einer nicht bezahlten Rechnung verhindern wollte.

Babler will ÖVP nicht als Koalitionspartner ausschließen

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler hat nach Kritik aus roten Landesparteien betont, die ÖVP nicht von vornherein als Koalitionspartner auszuschließen: "Mit dieser ÖVP jetzt nicht", aber er glaube, es würden sich in der Volkspartei wieder "vernünftigere Kräfte durchsetzen", sagte Babler in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Es komme auf das Programm an, "ich bin mit allen verhandlungsbereit, bis auf die FPÖ". Zuversichtlich zeigte er sich einmal mehr für die geplante Statutenreform.

Wieder Explosionen an Krim-Brücke

Moskau/Kiew (Kyjiw) - An der Brücke von Kertsch zwischen dem russischen Festland und der völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat es erneut Explosionen gegeben. Die russische Luftabwehr habe Samstagmittag zwei feindliche Raketen abgeschossen, teilte der von Moskau eingesetzte Statthalter der Halbinsel, Sergej Aksjonow, auf Telegram mit. "Die Krim-Brücke ist nicht beschädigt", schrieb er. Unabhängig überprüfen ließ sich das zunächst nicht.

Verkehrsunfall mit drei Toten in Niederösterreich

Gaweinstal - Bei einem Unfall mit einem mit sieben Personen besetzten Kleinbus auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) bei Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) sind Samstagfrüh drei Menschen gestorben, darunter ein erst wenige Monate altes Kind. Das Fahrzeug war von einer Brücke gestürzt. Ein dreijähriges Kind wurde wiederbelebt und ins Wiener Donauspital gebracht. Außerdem gab es drei Leichtverletzte, unter welchen sich ein Jugendlicher befindet.

Bereits 80 Tote nach Bränden auf Hawaii geborgen

Honolulu (Hawaii) - Nach den verheerenden Bränden auf der US-Insel Maui in Hawaii ist die Zahl der Toten Behörden zufolge auf 80 gestiegen. Die Feuerwehr sei weiter im Einsatz, um Brände in verschiedenen Regionen der Insel einzudämmen, teilte die Regierung des Bezirks Maui am Freitagabend mit. Ein Brand nahe einer Tankstation des Bezirks in Kaanapali sei noch am Abend zu 100 Prozent unter Kontrolle gebracht worden, hieß es weiter. Hunderte Fahrzeuge hätten dort gewartet, um aufgetankt zu werden.

Sechs Tote nach Kentern eines Flüchtlingsboots im Ärmelkanal

Calais - Bei der versuchten Überquerung des Ärmelkanals von Frankreich nach Großbritannien sind sechs Menschen gestorben. Das teilte die zuständige französische Meerespräfektur am Samstag mit. Eine Person sei mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen und für tot erklärt worden. Fünf weitere gerettete Menschen befanden sich laut erster Auskunft der Behörden in einem schlechten Zustand. Später wurde mitgeteilt, dass auch sie für tot erklärt wurden.

NEOS rechnen mit 6,4 Mrd. Kosten durch Pensionsanpassung

Wien - Am kommenden Freitag legt die Statistik Austria den von ihr errechneten Richtwert - voraussichtlich 9,7 Prozent - für die Pensionsanpassung 2024 vor. Nach Berechnungen der NEOS würde dieses Plus über 6,4 Milliarden Euro kosten. "Das Pensionssystem ist nicht mehr finanzierbar", kritisierte NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker einmal mehr, es müsse "Schluss sein mit den Pensionsgeschenken".

82-jähriger Ladendieb in Wien zückte Pistole

Wien - In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ist am Freitag ein 82-jähriger Ladendieb erwischt worden. Als er beim Verlassen des Geschäfts angesprochen wurde, verhielt er sich aggressiv, zückte eine Pistole und bedrohte damit zwei Mitarbeiter. Einem Kunden gelang es daraufhin, dem Mann die Schreckschusswaffe zu entreißen, Securitys hielten den Senior bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Täter wurde wegen räuberischen Diebstahls angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht.

