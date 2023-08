Russland will Angriff auf Krim-Brücke abgewehrt haben

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die russische Luftabwehr hat am Samstag die Abwehr umfangreicher ukrainischer Angriffe auf die Krim-Brücke und die von Russland annektierte Halbinsel Krim gemeldet. Es seien S-200-Raketen abgefangen worden, die die Brücke über die Meerenge von Kertsch zwischen der Krim und Russland treffen sollten, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Wegen der Angriffe sei die 19 Kilometer lange Brücke zweimal für den Verkehr gesperrt worden.

Babler will ÖVP nicht als Koalitionspartner ausschließen

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler hat nach Kritik aus roten Landesparteien betont, die ÖVP nicht von vornherein als Koalitionspartner auszuschließen: "Mit dieser ÖVP jetzt nicht", aber er glaube, es würden sich in der Volkspartei wieder "vernünftigere Kräfte durchsetzen", sagte Babler in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Es komme auf das Programm an, "ich bin mit allen verhandlungsbereit, bis auf die FPÖ". Zuversichtlich zeigte er sich einmal mehr für die geplante Statutenreform.

Mutmaßlicher Doppelmord und Suizid in Nickelsdorf

Nickelsdorf - Ein 33-Jähriger hat Samstagfrüh in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) mutmaßlich seine Eltern und sich selbst getötet. Der Ablauf der Tat ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach derzeitigem Stand ging die Polizei in einer Aussendung davon aus, dass der Sohn zumindest den Suizid mit einer Schreckschusswaffe ausgeführt hat. Vater und Mutter (67 bzw. 59 Jahre) lebten beim Eintreffen der Rettungskräfte noch, erlagen aber in der Folge den schweren Verletzungen noch am Tatort.

Verkehrsunfall mit vier Toten in Niederösterreich

Gaweinstal - Bei einem Unfall mit einem mit sieben Personen besetzten Kleinbus auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) bei Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) sind Samstagfrüh vier Menschen gestorben, darunter ein erst wenige Monate altes Kind. Das Fahrzeug war von einer Brücke gestürzt. Ein dreijähriges Kind wurde zunächst wiederbelebt, erlag aber später seinen schweren Verletzungen. Die drei übrigen Personen, darunter ein Jugendlicher, wurden leicht verletzt.

NEOS rechnen mit 6,4 Mrd. Kosten durch Pensionsanpassung

Wien - Am kommenden Freitag legt die Statistik Austria den von ihr errechneten Richtwert - voraussichtlich 9,7 Prozent - für die Pensionsanpassung 2024 vor. Nach Berechnungen der NEOS würde dieses Plus über 6,4 Milliarden Euro kosten. "Das Pensionssystem ist nicht mehr finanzierbar", kritisierte NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) kann sich unterdessen vorstellen, Luxuspensionen ein geringeres Plus zu gönnen.

Bereits 80 Tote nach Bränden auf Hawaii geborgen

Honolulu (Hawaii) - Nach den verheerenden Bränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii ist die Zahl der Toten den Behörden zufolge auf 80 gestiegen. Die Feuerwehr sei weiter im Einsatz, um Feuer in verschiedenen Regionen der Insel einzudämmen, teilte die Regierung des Bezirks Maui in der Nacht auf Samstag mit. Laut aktualisierten Zahlen des Pacific Desaster Center und der US-Katastrophenschutzbehörde FEMA wurden in dem Bezirk rund 2.200 Gebäude durch das Feuer beschädigt oder zerstört.

AK und ÖGB: Wenigverdiener und Familien entlasten

Wien - Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund fordern, das variable Drittel der kalten Progression für eine Entlastung von Familien und unteren Einkommen zu verwenden. Derzeit ist ja noch offen, wie im kommenden Jahr nach der Abschaffung der schleichenden Steuererhöhung mit jenem Drittel der zu retournierenden Gelder vorgegangen wird, das nicht automatisch abgegolten wird. Auch eine Erhöhung des Kilometergeldes wollen AK und ÖGB.

Eiffelturm wegen falscher Bombendrohung evakuiert

Paris - Der Pariser Eiffelturm ist wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Etwa 4.000 Menschen hätten die Sehenswürdigkeit und den Vorplatz am Samstag verlassen müssen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Polizeikreisen. Am Nachmittag gab es Entwarnung: Nachdem Einsatzkräfte vor Ort prüften, ob es eine Bombe gebe oder nicht, stellte sich die Situation als Fehlalarm heraus.

