Russland will Angriff auf Krim-Brücke abgewehrt haben

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die russische Luftabwehr hat am Samstag die Abwehr umfangreicher ukrainischer Angriffe auf die Krim-Brücke und die von Russland annektierte Halbinsel Krim gemeldet. Es seien S-200-Raketen abgefangen worden, die die Brücke über die Meerenge von Kertsch zwischen der Krim und Russland treffen sollten, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Wegen der Angriffe sei die 19 Kilometer lange Brücke zweimal für den Verkehr gesperrt worden.

Babler will ÖVP nicht als Koalitionspartner ausschließen

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler hat nach Kritik aus roten Landesparteien betont, die ÖVP nicht von vornherein als Koalitionspartner auszuschließen: "Mit dieser ÖVP jetzt nicht", aber er glaube, es würden sich in der Volkspartei wieder "vernünftigere Kräfte durchsetzen", sagte Babler in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Es komme auf das Programm an, "ich bin mit allen verhandlungsbereit, bis auf die FPÖ". Zuversichtlich zeigte er sich einmal mehr für die geplante Statutenreform.

Israel: Erneut Demonstrationen gegen Schwächung der Justiz

Tel Aviv - In Israel gehen die Massenproteste gegen die Politik der rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und die Schwächung der Justiz weiter. Zehntausende Menschen demonstrierten am Samstag den 32. Samstagabend in Folge in der Küstenmetropole Tel Aviv. "Demokratie oder Rebellion" skandierten viele, begleitet von Tröten und Trommeln.

Verkehrsunfall mit vier Toten in Niederösterreich

Gaweinstal - Bei einem Unfall mit einem mit sieben Personen besetzten Kleinbus auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) bei Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) sind Samstagfrüh vier Menschen gestorben, darunter ein erst wenige Monate altes Kind. Das Fahrzeug war von einer Brücke gestürzt. Ein dreijähriges Kind wurde zunächst wiederbelebt, erlag aber später seinen schweren Verletzungen. Die drei übrigen Personen, darunter ein Jugendlicher, wurden leicht verletzt.

Iranischer Film gewinnt beim Filmfestival Locarno

Locarno/Wien - Der Spielfilm "Mantagheye Bohrani" ("Critical Zone") des iranischen Regisseurs Ali Ahmadzadeh hat den Goldenen Leoparden des 76. Filmfestivals Locarno gewonnen. Der Film um den Alltag eines Drogendealers in Teheran reflektiert in verschlüsselten Bildern das Leben in einem Land, in dem ein freies Leben keine Selbstverständlichkeit ist. Für ihre schauspielerische Leistung in der österreichischen Koproduktion "Animal" wurde Hauptdarstellerin Dimitra Vlagopoulou prämiert.

Delegation nigerianischer Geistlicher zu Gesprächen im Niger

Niamey - Angesichts einer möglichen Intervention der Staatengemeinschaft ECOWAS nach dem Putsch im Niger ist eine Delegation muslimischer Geistlicher aus Nigeria am Samstag zu Vermittlungsgesprächen im Land eingetroffen. Wie es aus dem Umfeld der nigrischen Militärmachthaber und aus Nigeria hieß, erfolgt die Reise mit Zustimmung von Nigerias Präsidenten Bola Tinubu. Der Ende Juli gestürzte und seither festgehaltene nigrische Präsident Mohamed Bazoum wurde indes von einem Arzt besucht.

Chinesischer Immobilienriese stoppt Handel von Anleihen

Peking - Der in Bedrängnis geratene chinesische Immobilienkonzern Country Garden lässt den Handel mit einem Teil seiner Anleihen stoppen. Die elf auf dem heimischen Markt ausstehenden Anleihen (Onshore-Bonds) von Country Garden sollen von Montag an auf unbestimmte Zeit vom Handel ausgesetzt werden, wie aus am Samstag veröffentlichen Mitteilungen des Unternehmens an der Börse Shenzen hervorgeht.

Saudi-Arabien ernennt Botschafter für Palästinensergebiete

Riad/Ramallah - Saudi-Arabien hat inmitten von Spekulationen über eine mögliche Normalisierung der Beziehungen zu Israel einen Botschafter für die Palästinensergebiete ernannt, der dort allerdings nicht residieren wird. Nach Angaben des saudiarabischen Außenministeriums wird der derzeitige Botschafter in Jordanien, Najef al-Sudairi, mit der Aufgabe betraut.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red