FPÖ will bei Bargeld-Vorstoß zuerst "Kleingedrucktes" lesen

Wien - Die Freiheitlichen können sich vorstellen, bei einem Regierungsantrag zur Verankerung des Bargelds in der Verfassung mitzugehen - wollen dabei aber zuerst das "Kleingedruckte" lesen. "Die Richtung stimmt schon einmal", sagt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker im APA-Interview, der aber ÖVP und Grünen noch nicht über den Weg traut. "Man muss sich erst einmal anschauen, welcher Gesetzestext vorgelegt wird. Wir haben nämlich eines gelernt: dass der Teufel im Detail liegt."

Nach Mordanschlag in Ecuador tritt Vizekandidatin an

Quito - Nach der Ermordung des Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio in Ecuador soll nun seine Vize-Kandidatin Andrea Gonz�lez N�der bei der Wahl am kommenden Wochenende ins Rennen gehen. Da Villavicencio und die Partei sie ausgewählt hätten, ihn als Präsidenten im Falle seiner Abwesenheit zu ersetzen, habe die Parteiführung entschieden, sie als neue Präsidentschaftskandidatin aufzustellen, teilte die Partei Construye (Baue) am Samstag (Ortszeit) mit.

Israel: Erneut Demonstrationen gegen Schwächung der Justiz

Tel Aviv - In Israel gehen die Massenproteste gegen die Politik der rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und die Schwächung der Justiz weiter. Zehntausende Menschen demonstrierten am Samstag den 32. Samstagabend in Folge in der Küstenmetropole Tel Aviv. "Demokratie oder Rebellion" skandierten viele, begleitet von Tröten und Trommeln.

Steirer-SPÖ-Chef Lang schließt Koalition mit FPÖ nicht aus

Graz - Der steirische SPÖ-Vorsitzende Anton Lang will es bei der Landtagswahl 2024 wissen: Der Landeshauptmannstellvertreter, der seinen Platz von Michael Schickhofer nach der Wahl 2019 geerbt hatte, wird als Spitzenkandidat für die Sozialdemokraten ins Rennen gehen. "Ziel ist es aufzuholen und als Erster über die Ziellinie zu gehen, wie im Sport", meinte der passionierte Läufer im APA-Sommergespräch. Eine mögliche Koalition mit der FPÖ schloss er nicht aus.

Delegation nigerianischer Geistlicher zu Gesprächen im Niger

Niamey - Angesichts einer möglichen Intervention der Staatengemeinschaft ECOWAS nach dem Putsch im Niger ist eine Delegation muslimischer Geistlicher aus Nigeria am Samstag zu Vermittlungsgesprächen im Land eingetroffen. Wie es aus dem Umfeld der nigrischen Militärmachthaber und aus Nigeria hieß, erfolgt die Reise mit Zustimmung von Nigerias Präsidenten Bola Tinubu. Der Ende Juli gestürzte und seither festgehaltene nigrische Präsident Mohamed Bazoum wurde indes von einem Arzt besucht.

Saudi-Arabien ernennt Botschafter für Palästinensergebiete

Riad/Ramallah - Saudi-Arabien hat inmitten von Spekulationen über eine mögliche Normalisierung der Beziehungen zu Israel einen Botschafter für die Palästinensergebiete ernannt, der dort allerdings nicht residieren wird. Nach Angaben des saudiarabischen Außenministeriums wird der derzeitige Botschafter in Jordanien, Najef al-Sudairi, mit der Aufgabe betraut.

