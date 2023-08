Nach Hammerattacke auf Ex-Frau in Wien: Sohn tot in Donau

Wien - Nach der Hammerattacke, bei der eine 39-Jährige vergangenen Sonntag in Wien-Liesing von ihrem Ex-Mann verletzt wurde, ist der seither vermisste Sohn der beiden am Samstagabend tot in der Neuen Donau gefunden worden. Beamte der Wasserpolizei entdeckten den leblosen Körper und stellten nach erfolglosen Reanimationsversuchen fest, dass es sich um den Fünfjährigen handelt. Vom 41-jährigen Vater, der den Bub nicht von der Besuchszeit zurückgebracht hatte, fehlt weiter jede Spur.

FPÖ will bei Bargeld-Vorstoß zuerst "Kleingedrucktes" lesen

Wien - Die Freiheitlichen können sich vorstellen, bei einem Regierungsantrag zur Verankerung des Bargelds in der Verfassung mitzugehen - wollen dabei aber zuerst das "Kleingedruckte" lesen. "Die Richtung stimmt schon einmal", sagt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker im APA-Interview, der aber ÖVP und Grünen noch nicht über den Weg traut. "Man muss sich erst einmal anschauen, welcher Gesetzestext vorgelegt wird. Wir haben nämlich eines gelernt: dass der Teufel im Detail liegt."

Offenbar geheime Liste mit 9.952 IS-Terroristen aufgetaucht

Wien - Die türkischen Sicherheitsbehörden sind offenbar in Besitz einer Liste mit knapp 10.000 Namen von mutmaßlichen Terroristen gekommen. Das berichten türkische Medien (online) sowie auch die "Kronen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe). Dieses Archiv des Islamischen Staats (IS) enthalte die Daten von speziell ausgebildeten "einsamen Wölfen", unter anderem aus Österreich. Ein Sprecher des österreichischen Innenministeriums sagte dazu lediglich, dass "Abklärungen" liefen.

Ukraine: Drohnenangriff auf Krim auf russischen Stützpunkt

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Drohnenangriff auf der von Moskau besetzten Krim in der Nacht auf Samstag hat offenbar einem Logistikstützpunkt der russischen Truppen im Westen der Schwarzmeerhalbinsel gegolten. Bei dem nächtlichen Angriff seien 17 Drohnen zum Einsatz gekommen, berichtete das Internetportal "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf Quellen beim ukrainischen Geheimdienst SBU. Nach vorläufigen Angaben seien "Dutzende von Besatzern" getötet oder verletzt worden.

Gewitterzelle sorgte für viele umgestürzte Bäume in Salzburg

Salzburg - Eine Gewitterzelle ist am Samstag gegen 20.00 Uhr über die Stadt Salzburg gezogen und hat für 111 Einsätze für die Feuerwehr gesorgt. Die Einsatzkräfte waren die ganze Nacht gefordert, die Schäden von dem kurzen, heftigen Sturm von nur rund 15 Minuten zu beseitigen. Die orkanartigen Böen haben laut Feuerwehr viele Bäume abgerissen und umgeworfen.

Steirer-SPÖ-Chef Lang schließt Koalition mit FPÖ nicht aus

Graz - Der steirische SPÖ-Vorsitzende Anton Lang will es bei der Landtagswahl 2024 wissen: Der Landeshauptmannstellvertreter, der seinen Platz von Michael Schickhofer nach der Wahl 2019 geerbt hatte, wird als Spitzenkandidat für die Sozialdemokraten ins Rennen gehen. "Ziel ist es aufzuholen und als Erster über die Ziellinie zu gehen, wie im Sport", meinte der passionierte Läufer im APA-Sommergespräch. Eine mögliche Koalition mit der FPÖ schloss er nicht aus.

Fünfjährige in Rio durch verirrte Kugel getötet

Rio de Janeiro - In einem Armenviertel der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro ist ein fünfjähriges Mädchen von einer verirrten Kugel tödlich getroffen worden, kurz zuvor wurde in der Nähe ein 17-Jähriger von der Polizei getötet. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, gab es eine Schießerei in der Favela Morro do Dend� nahe dem internationalen Flughafen. Ein Mann sei mit einer Pistole bewaffnet gewesen. Nach Angaben der Beamten schoss er auf die Polizisten. Diese hätten das Feuer erwidert.

Polen stimmen in Referendum über EU-Asylkompromiss ab

Warschau - Die Polen sollen in einem Referendum gleichzeitig mit der Parlamentswahl über den EU-Asylkompromiss und eine verpflichtende Aufnahme von Flüchtlingen abstimmen. Die entsprechende Frage soll lauten: "Unterstützen Sie die Aufnahme von Tausenden illegaler Einwanderer aus dem Nahen Osten und Afrika nach dem von der europäischen Bürokratie auferlegten Mechanismus der verpflichtenden Aufnahme?" Dies gab Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Sonntag in sozialen Medien bekannt.

