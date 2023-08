Nach Hammerattacke auf Ex-Frau in Wien: Kind tot in Donau

Wien - Nach der Hammerattacke, bei der eine 39-Jährige vergangenen Sonntag in Wien-Liesing von ihrem Ex-Mann verletzt wurde, ist der seither vermisste Sohn der beiden am Samstagabend tot in der Neuen Donau gefunden worden. Beamte der Wasserpolizei entdeckten den leblosen Körper und stellten nach erfolglosen Reanimationsversuchen fest, dass es sich um den Fünfjährigen handelt. Vom 41-jährigen Vater, der den Bub nicht von der Besuchszeit zurückgebracht hatte, fehlt weiter jede Spur.

Ukraine meldet Tote bei Angriff: Baby unter den Opfern

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Artillerieangriffen im Süden der Ukraine sind sieben Menschen getötet worden, darunter auch ein erst gut drei Wochen altes Baby. Fünf Personen,- darunter eine vierköpfige Familie mit Vater, Mutter, einem Zwölfjährigen und einem 22 Tage alten Baby, seien beim Beschuss des Dorfes Schyroka Balka im Gebiet Cherson am Sonntag ums Leben gekommen, teilten die ukrainischen Behörden mit. Im benachbarten Dorf Stanislaw wurden zwei weitere Erwachsene getötet.

Mindestens 21 Tote bei Erdrutsch im Norden Chinas

Peking - In China sind mindestens 21 Menschen bei einem durch Starkregen ausgelösten Erdrutsch ums Leben gekommen. Sechs weitere Menschen würden vermisst, erklärte der Katastrophenschutz der nordchinesischen Stadt Xi'an am Sonntag. Staatsmedien zufolge dauerten die Rettungsarbeiten an. Der Erdrutsch war den Behörden zufolge am Freitag von einer Sturzflut in dem Bergdorf Weiziping südlich von Xi'an in der Provinz Shaanxi ausgelöst worden. Er riss demnach zwei Häuser mit sich.

Russische Mondsonde "Luna-25" lieferte erste Daten

Moskau - Während des Fluges der russischen Raumsonde "Luna-25" zum Mond sind die wissenschaftlichen Messgeräte erfolgreich in Betrieb genommen worden. Das teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Sonntag mit. Die Sonde habe erste Messdaten zur Erde übermittelt, die bereits ausgewertet würden, meldete die Agentur Tass nach diesen Angaben. Die erste russische Mondmission seit fast 50 Jahren war am Freitag vom Weltraumbahnhof Wostotschny gestartet.

Kalte Progression: Landau fordert Mittel für Geringverdiener

Wien - In der Debatte um das variable Drittel der kalten Progression hat sich Caritas-Präsident Michael Landau am Sonntag dafür ausgesprochen, mit dem Geld Bezieher geringer Einkommen und Pensionen entlasten. Diese seien "am stärksten von der Teuerung betroffen", schrieb Landau auf der Plattform "X" (früher Twitter). "Die Verantwortlichen der Republik sollten wenigstens das verbliebene Drittel sozial und gestalterisch nutzen."

Mehrere Verletzte und Staus nach Unfällen auf A2 in NÖ

Seebenstein/Vösendorf/Wien - Unfälle am Sonntagabend auf der Südautobahn (A2) Richtung Wien haben mehrere Verletzte gefordert. Sperren und Stau waren die Folge. Bei Seebenstein (Bezirk Neunkirchen) waren nach ÖAMTC-Angaben vier Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt. Zehn Personen wurden verletzt, davon niemand schwer, sagte ein Sprecher zur APA. Eine Wiener Motorradfahrerin wurde nach einem Sturz bei Vösendorf (Bezirk Mödling) vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Hochwasser in Norwegen hat weitgehend Höchststand erreicht

Oslo - Nach tagelangen Überschwemmungen bahnt sich in Norwegen langsam eine Besserung der Lage an. Das Hochwasser habe an den meisten Orten wahrscheinlich seinen Höchststand erreicht, aber die Wasserstände würden in den großen Binnenseen noch einige Tage auf einem hohen Niveau bleiben, teilte die norwegische Wasser- und Energieverwaltungsbehörde NVE am Sonntag mit. Die Entwicklung sei letztlich davon abhängig, wie viel es in den nächsten Tagen regnen werde.

650 Kilo Kokain in Bananenkisten in Tschechien entdeckt

Prag - Die Polizei in Tschechien hat 646 Kilo Kokain in einer Lieferung Bananen gefunden. Die Drogen seien in der zentralen Lagerhalle einer Supermarktkette in Klecany bei Prag gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Nationalen Rauschmittelkontrolle laut Nachrichtenagentur CTK am Sonntag. Ein Angestellter des Lagerhauses habe am Samstag beim Abladen von Paletten mit Bio-Bananen verdächtige Päckchen gefunden und die Polizei informiert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red