Putschisten im Niger offenbar gesprächsbereit

Niamey - Die Putschisten im Niger sollen sich nach Angaben von Vermittlern zu Verhandlungen mit der westafrikanischen Staatengruppe ECOWAS bereit erklärt haben. Das teilte der Leiter einer Delegation islamischer Geistlicher, der Nigerianer Scheich Bala Lau, am Sonntag nach einem Treffen mit Nigers neuem Machthaber General Abdourahamane Tiani mit. Nigers neue Machthaber hatten sich bisher geweigert, offizielle ECOWAS-Delegationen zu empfangen.

Ukraine meldet Tote bei Angriff: Baby unter den Opfern

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Artillerieangriffen im Süden der Ukraine sind sieben Menschen getötet worden, darunter auch ein erst gut drei Wochen altes Baby. Fünf Personen, darunter eine vierköpfige Familie mit Vater, Mutter, einem Zwölfjährigen und ein 23 Tage altes Mädchen, seien beim Beschuss des Dorfes Schyroka Balka im Gebiet Cherson am Sonntag ums Leben gekommen, teilten die ukrainischen Behörden mit. Im benachbarten Dorf Stanislaw wurden zwei weitere Erwachsene getötet.

Ein Toter im Iran bei Angriff auf schiitischen Schrein

Teheran - Bei einem bewaffneten Angriff auf eine bedeutende schiitische Pilgerstätte im Süden des Iran ist am Sonntag ein Mensch getötet worden. "Ein Mensch wurde getötet und acht weitere wurden bei dem Angriff verletzt", berichtete die amtliche Nachrichtenagentur IRNA unter Berufung auf den stellvertretenden Gouverneur der Provinz Fars, Esmail Ghesel Sofla. Irna hatte zunächst über vier Tote berichtet, den ersten Bericht jedoch zurückgezogen.

Unfall auf A1 bei Amstetten - Fahrtrichtung Wien gesperrt

Amstetten - Ein Tiertransporter ist Sonntagabend auf der Westautobahn (A1) zwischen Haag und Oed (Bezirk Amstetten) umgekippt und in Brand geraten. Die Fahrbahn in Richtung Wien wurde daraufhin komplett gesperrt. Zwei Personen wurden verletzt. Tiere befanden sich keine im Transporter. Das Fahrzeug kippte gegen 20.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache bei Kilometer 140 um, kam quer zur Fahrbahn zum Liegen und fing Feuer. Beide Fahrspuren und der Pannenstreifen wurden blockiert.

Prozess in Leoben: Ex-Frau im Keller erstochen

Mürzzuschlag/Leoben - Ein 33-Jähriger muss sich am Montag im Landesgericht Leoben wegen des Verdachts des Mordes an seiner 34-jährigen Ex-Frau verantworten. Der Mann soll sie im Jänner im Keller ihres Wohnhauses in Mürzzuschlag mit einem Steakmesser erstochen haben. Die 13-jährige Tochter hatte ihre Mutter damals blutüberströmt gefunden. Die Frau war aufgrund der schweren Verletzungen verblutet, geht aus der Anklage hervor. Ein Urteil soll noch am Montag fallen.

Tödlicher Badeunfall in Kärnten

Krumpendorf - Ein 84-jähriger Tiroler ist Sonntagnachmittag beim Baden im Wörthersee in Kärnten ertrunken. Der Mann war gegen 16:50 Uhr am Badesteg eines Hotels in Krumpendorf zum Schwimmen gegangen. Gegen 17:20 Uhr entdeckte ihn laut Polizei ein Standup-Paddler in etwa einem Meter Tiefe bewusstlos im Wasser. Mehrere Ersthelfer bargen den 84-Jährigen und begannen mit der Reanimation. Trotz aller Versuche und Einsatz des Defibrillators konnte der Mann nicht mehr wiederbelebt werden.

