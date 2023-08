Behörden auf Hawaii melden immer mehr Feuer unter Kontrolle

Honolulu (Hawaii) - Die Lage bei den verheerenden Wald- und Buschbränden im US-Bundesstaat Hawaii hat sich etwas entspannt. Behörden im Bezirk Maui meldeten am Sonntagnachmittag (Ortszeit), dass immer größere Teile der Feuer unter Kontrolle seien. Ein besonders desaströses Feuer rund um die Kleinstadt Lahaina im Westen der Insel sei inzwischen zu 85 Prozent eingedämmt, im Landesinneren Mauis sei rund um Kula das Feuer zu 100 Prozent unter Kontrolle und die Löscharbeiten schritten voran.

Militärs im Niger werfen Präsident Bazoum Hochverrat vor

Niamey - Die Verantwortlichen für den Staatsstreich im westafrikanischen Niger wollen den gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum wegen Hochverrats zur Rechenschaft ziehen. Mit dem heutigen Tag habe die Regierung des Landes die nötigen Beweise gesammelt, "um den gestürzten Präsidenten vor kompetenten nationalen und internationalen Instanzen zu verfolgen", hieß es in einer am Sonntagabend im nationalen Fernsehen verlesenen Erklärung von Oberst Amadou Abdramane.

Argentinien - Rechts-Liberaler Milei bei Vorwahl in Führung

Buenos Aires - Der libertäre Ökonom Javier Milei hat bei den Vorwahlen in Argentinien am Sonntag für eine Überraschung gesorgt. Nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen lag er mit 30,5 Prozent der Stimmen vor den beiden großen politischen Parteien, teilte die Wahlkommission mit. Der konservative Block der Opposition "Gemeinsam für den Wandel" (JxC) konnte 28 Prozent auf sich vereinen und lag damit vor der regierenden peronistischen Koalition "Union für das Vaterland" (UP) mit 27 Prozent.

Erneut Raketen und Kamikaze-Drohnen auf Odessa

Kiew (Kyjiw) - Bei einem nächtlichen russischen Angriff auf die Hafenstadt Odessa sind nach ukrainischen Angaben mindestens drei Menschen verletzt worden. "Infolge des feindlichen Angriffs auf Odessa sind mehrere Brände durch herabfallende Raketensplitter ausgebrochen", erklärte der Gouverneur der ukrainischen Schwarzmeerregion, Oleh Kiper, auf Telegram. "Fenster von Gebäuden wurden durch die Druckwelle herausgerissen."

Prozess in Leoben: Ex-Frau im Keller erstochen

Mürzzuschlag/Leoben - Ein 33-Jähriger muss sich am Montag im Landesgericht Leoben wegen des Verdachts des Mordes an seiner 34-jährigen Ex-Frau verantworten. Der Mann soll sie im Jänner im Keller ihres Wohnhauses in Mürzzuschlag mit einem Steakmesser erstochen haben. Die 13-jährige Tochter hatte ihre Mutter damals blutüberströmt gefunden. Die Frau war aufgrund der schweren Verletzungen verblutet, geht aus der Anklage hervor. Ein Urteil soll noch am Montag fallen.

Umweltschützer Lewis Pugh schwimmt zu den Vereinten Nationen

New York - Der britische Langstreckenschwimmer und Umweltschützer Lewis Pugh ist am Sonntagabend (Ortszeit) zu einer tagelangen Reise zum New Yorker Hauptquartier der Vereinten Nationen aufgebrochen - schwimmend im Hudson River. Pugh startete an der Quelle des Flusses in den Adirondack Mountains im Bundesstaat New York und schwimmt nun die rund 500 Kilometer bis zur Mündung bei Manhattan in den Atlantischen Ozean.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red