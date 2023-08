Letztes Opfer der Angriffe auf Wiener Obdachlose verstorben

Wien - Das bisher letzte Opfer der Attacken auf Obdachlose in Wien ist am Sonntagnachmittag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei Montagfrüh mit. Der 55-Jährige war in der Nacht auf den 9. August in der Josefstadt mit schweren Schnitt- und Stichverletzungen entdeckt worden. Zuvor waren am 12. Juli ein 56-jähriger Mann getötet und am 22. Juli eine 51-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Polizei geht von einem Täter aus.

Behörden auf Hawaii melden immer mehr Feuer unter Kontrolle

Honolulu (Hawaii) - Die Lage bei den verheerenden Wald- und Buschbränden im US-Bundesstaat Hawaii hat sich etwas entspannt. Behörden im Bezirk Maui meldeten am Sonntagnachmittag (Ortszeit), dass immer größere Teile der Feuer unter Kontrolle seien. Ein besonders desaströses Feuer rund um die Kleinstadt Lahaina im Westen der Insel sei inzwischen zu 85 Prozent eingedämmt, im Landesinneren Mauis sei rund um Kula das Feuer zu 100 Prozent unter Kontrolle und die Löscharbeiten schritten voran.

Zugverkehr im Deutschen Eck unterbrochen

Innsbruck/Salzburg/München - Der Zugverkehr im Deutschen Eck zwischen Tirol und Salzburg ist seit Sonntag unterbrochen. Grund dafür ist ein Fahrzeugbrand in Bayern und eine damit einhergehende behördliche Sperre zwischen Traunstein und Übersee, hieß es seitens der Bayerischen Regiobahn (BRB) und den ÖBB. Die Streckensperre wird voraussichtlich bis Dienstag um 6.00 Uhr andauern. Fernverkehrszüge werden über Zell am See umgeleitet, für einzelne Züge wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Neue Hangrutschung in Kärnten verlegte Straße

Eisenkappel - Im von Hochwasser und Murenabgängen geplagten Kärnten ist am Sonntag erneut ein Hang abgerutscht und hat eine Straße verlegt. Betroffen war die Luscha Straße (L130) in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach (Bezirk Völkermarkt). Wie die Polizei berichtete, war es gegen 14.00 Uhr am Beginn des Leppengrabens zu der Hangrutschung mit Steinschlag und Baumentwurzelungen gekommen. Die Straße wurde von der Kreuzung mit der Seeberg Straße (B82) bis zum Luschasattel gesperrt.

Fünf Vermisste nach Erdrutsch in Norditalien

Turin - Ein Erdrutsch und eine Schlammlawine haben die norditalienische Bergortschaft Bardonecchia nördlich von Turin verwüstet, nachdem es am Sonntagabend zu schweren Niederschlägen gekommen war. Infolge des Regens und eines Erdrutsches schwoll ein Bach an, der über die Ufer trat. Menschen flüchteten, fünf Personen werden vermisst, 120 Personen mussten evakuiert werden. Sie wurden in Hotels der Gegend untergebracht.

Ätna-Ausbruch sorgt für Flughafensperre in Sizilien

Catania - Auf Sizilien hat der Vulkan Ätna wieder spektakulär Feuer und Asche gespuckt. Der Flughafen von Catania musste am Montagvormittag geschlossen werden. Die Start- und Landebahn sei mit Vulkanasche verschmutzt und deswegen gesperrt, teilte der Airport mit. Bis zum Vormittag konnten zunächst keine Maschinen starten oder landen. Der Flughafen von Catania hatte wegen eines Brandes bereits im Juli mehrere Tage gesperrt werden müssen.

Neun Tote bei Tempeleinsturz in Indien

Neu-Delhi - Im Zusammenhang mit heftigen Regenfällen der Monsunzeit in Indien ist ein hinduistischer Tempel zusammengestürzt. Dabei seien mindestens neun Menschen getötet worden, schrieb der Regierungschef des betroffenen Bundesstaates Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh Sukhu, am Montag auf der Plattform X, die früher Twitter hieß. Die Rettungsarbeiten dauerten an. Es werde nach weiteren Menschen gesucht, die möglicherweise unter den Trümmern seien.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red