Nationalbank-Chef will Annahmepflicht für Bargeld

Wien - In der von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) angestoßenen Debatte über eine Absicherung von Bargeld in der Verfassung hat sich Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann für eine nationale Regelung ausgesprochen, um die Wahlfreiheit zwischen Bargeld und Karte sicherzustellen. Im EU-Recht sei nicht geregelt, ob Bargeld als Zahlungsmittel angenommen werden muss. "Da braucht es eine Nachschärfung", plädierte er in der "Kronen Zeitung" vom Montag für eine Annahmepflicht für Bargeld.

Letztes Opfer der Angriffe auf Wiener Obdachlose verstorben

Wien - Das bisher letzte Opfer der Attacken auf Obdachlose in Wien ist am Sonntagnachmittag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei Montagfrüh mit. Der 55-Jährige war in der Nacht auf den 9. August in der Josefstadt mit schweren Schnitt- und Stichverletzungen entdeckt worden. Zuvor waren am 12. Juli ein 56-jähriger Mann getötet und am 22. Juli eine 51-jährige Frau schwer verletzt worden.

Nach Hammerangriff weitere Leiche in Neuer Donau entdeckt

Wien - Nach der Hammerattacke auf eine 39-Jährige und dem Fund ihres fünfjährigen Sohns in der Neuen Donau ist am Montagvormittag dort eine weitere Leiche entdeckt worden. Dabei könnte es sich um den Vater (41) des Buben handeln, der diesen am 6. August nicht von der Besuchszeit zurückgebracht und seine Ex-Frau angegriffen hatte. Laut Polizeisprecher Mattias Schuster stand die Identität des bei der U6 Station Neue Donau gefundenen Toten vorerst nicht fest.

Behörden auf Hawaii melden immer mehr Feuer unter Kontrolle

Honolulu (Hawaii) - Die Lage bei den verheerenden Wald- und Buschbränden im US-Bundesstaat Hawaii hat sich etwas entspannt. Behörden im Bezirk Maui meldeten am Sonntagnachmittag (Ortszeit), dass immer größere Teile der Feuer unter Kontrolle seien. Ein besonders desaströses Feuer rund um die Kleinstadt Lahaina im Westen der Insel sei inzwischen zu 85 Prozent eingedämmt, im Landesinneren Mauis sei rund um Kula das Feuer zu 100 Prozent unter Kontrolle und die Löscharbeiten schritten voran.

Ukraine vermeldet Fortschritte im Abschnitt Bachmut

Bachmut - Die ukrainischen Truppen machen nach offiziellen Angaben Fortschritte bei der Rückeroberung von Terrain bei der russisch kontrollierten Stadt Bachmut in der Ostukraine. "Die Fläche des befreiten Gebiets beträgt in der vergangenen Woche drei Quadratkilometer", sagte Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag. Insgesamt haben die ukrainischen Truppen um Bachmut demnach seit Beginn der Gegenoffensive vor gut zehn Wochen 40 Quadratkilometer zurückerobert.

Tote und Verletzte durch Angriffe auf ukrainische Großstädte

Kiew (Kyjiw) - Durch russische Raketenangriffe auf ukrainische Großstädte in der Nacht auf Montag sind nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Rettungskräfte fanden die Toten in den Trümmern zweier Wohnhäuser in Saporischschja, wie das Innenministerium in Kiew mitteilte. Drei Menschen seien gerettet worden. In der Hafenstadt Odessa im Süden wurden drei Mitarbeiter eines großen Supermarktes verletzt.

Nach Babler-Plänen: Arbeitgeber gegen 32-Stunden-Woche

Wien - Nachdem SPÖ-Chef Andreas Babler sein Ziel einer 32-Stunden-Woche am Wochenende bekräftigt hat, laufen Wirtschaftsvertreter dagegen Sturm. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer sieht mit Blick auf den Arbeitskräftemangel "für das ganze Land ein Drama", wie er am Montag im Ö1-Morgenjournal sagte. Gewerkschaftsbundpräsident Wolfgang Katzian hielt - ebenfalls auf Ö1 - dagegen: Der Mangel an Arbeitskräften habe andere Ursachen als eine zu geringe Arbeitszeit.

Zugverkehr im Deutschen Eck unterbrochen

Innsbruck/Salzburg/München - Der Zugverkehr im Deutschen Eck zwischen Tirol und Salzburg ist seit Sonntag unterbrochen. Grund dafür ist ein Fahrzeugbrand in Bayern und eine damit einhergehende behördliche Sperre zwischen Traunstein und Übersee, hieß es seitens der Bayerischen Regiobahn (BRB) und den ÖBB. Die Streckensperre wird voraussichtlich bis Dienstag um 6.00 Uhr andauern. Fernverkehrszüge werden über Zell am See umgeleitet, für einzelne Züge wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

