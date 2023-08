Behörden auf Hawaii melden immer mehr Feuer unter Kontrolle

Honolulu (Hawaii) - Die Lage bei den verheerenden Wald- und Buschbränden im US-Bundesstaat Hawaii hat sich etwas entspannt. Behörden im Bezirk Maui meldeten am Sonntagnachmittag (Ortszeit), dass immer größere Teile der Feuer unter Kontrolle seien. Ein besonders desaströses Feuer rund um die Kleinstadt Lahaina im Westen der Insel sei inzwischen zu 85 Prozent eingedämmt, im Landesinneren Mauis sei rund um Kula das Feuer zu 100 Prozent unter Kontrolle und die Löscharbeiten schritten voran.

Nach Hammerangriff weitere Leiche in Neuer Donau entdeckt

Wien - Nach der Hammerattacke auf eine 39-Jährige und dem Fund ihres fünfjährigen Sohns in der Neuen Donau ist am Montagvormittag dort eine weitere Leiche entdeckt worden. Dabei könnte es sich um den Vater (41) des Buben handeln, der diesen am 6. August nicht von der Besuchszeit zurückgebracht und seine Ex-Frau angegriffen hatte. Wie Polizeisprecher Mattias Schuster kurz vor Mittag sagte, war eine Identifizierung an Ort und Stelle nicht möglich.

Nationalbank-Chef will Annahmepflicht für Bargeld

Wien - In der von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) angestoßenen Debatte über eine Absicherung von Bargeld in der Verfassung hat sich Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann für eine nationale Regelung ausgesprochen, um die Wahlfreiheit zwischen Bargeld und Karte sicherzustellen. Im EU-Recht sei nicht geregelt, ob Bargeld als Zahlungsmittel angenommen werden muss. "Da braucht es eine Nachschärfung", plädierte er in der "Kronen Zeitung" vom Montag für eine Annahmepflicht für Bargeld.

Frau erstochen: Angeklagter in Leoben geständig

Mürzzuschlag/Leoben - Ein 34-Jähriger musste sich am Montag im Landesgericht Leoben wegen des Verdachts des Mordes an seiner Ex-Frau verantworten. Er soll sie im Jänner im Keller ihres Wohnhauses in Mürzzuschlag mit einem Steakmesser erstochen haben. Der Mann gestand die Messerstiche, sein Verteidiger Bernhard Lehofer sprach aber von einer "allgemein begreiflichen heftigen Gemütsregung". Es sei kein geplanter Mord gewesen. Ein Urteil wurde am Abend erwartet.

Tote und Verletzte durch Angriffe auf ukrainische Großstädte

Kiew (Kyjiw) - Durch russische Raketenangriffe auf ukrainische Großstädte in der Nacht auf Montag sind nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Rettungskräfte fanden die Toten in den Trümmern zweier Wohnhäuser in Saporischschja, wie das Innenministerium in Kiew mitteilte. Drei Menschen seien gerettet worden. In der Hafenstadt Odessa im Süden wurden drei Mitarbeiter eines großen Supermarktes verletzt.

Militärs im Niger werfen Präsident Bazoum Hochverrat vor

Niamey - Die Verantwortlichen für den Staatsstreich im westafrikanischen Niger wollen den gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum wegen Hochverrats zur Rechenschaft ziehen. Mit dem heutigen Tag habe die Regierung des Landes die nötigen Beweise gesammelt, "um den gestürzten Präsidenten vor kompetenten nationalen und internationalen Instanzen zu verfolgen", hieß es in einer am Sonntagabend im nationalen Fernsehen verlesenen Erklärung von Oberst Amadou Abdramane.

Vermisste nach Erdrutsch in Norditalien gefunden

Turin - Ein Erdrutsch und eine Schlammlawine infolge schwerer Regenfälle haben in der norditalienischen Gemeinde Bardonecchia westlich von Turin große Schäden angerichtet. Rund 120 Menschen seien evakuiert worden. Zeitweise wurden nach dem schweren Unwetter am späten Sonntagabend fünf Menschen vermisst - sie konnten allerdings von den Rettungskräften der Feuerwehr und Polizei gefunden werden, wie der Präsident der Region Piemont, Alberto Cirio, bestätigte.

Vierter Kultursommer Wien zog 80.000 Gäste an

Wien - Der vierte Kultursommer Wien hat bei freiem Eintritt rund 80.000 Gäste angezogen. Damit lag ein deutliches Plus gegenüber der Vorjahresausgabe vor, als 63.000 Personen den Veranstaltungen beiwohnten. Insgesamt waren 2.000 Künstlerinnen und Künstler im Rahmen von 500 Auftritten beteiligt, wobei neun Pop-Up-Bühnen in den Wiener Außenbezirken bespielt wurden, hieß es in einer Aussendung. Komplett ausgelastet waren Workshops, Talks und Mitmachformate.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red