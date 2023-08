Feuer auf Hawaii unter Kontrolle, 96 Todesopfer bestätigt

Honolulu (Hawaii) - Auf Maui steigt die Zahl der Toten nach den verheerenden Wald- und Buschbränden im US-Bundesstaat Hawaii weiter an - gleichzeitig wird die Kritik an den Behörden immer lauter. Die Behörden im Bezirk Maui meldeten am Sonntagabend (Ortszeit) 96 Tote. Das besonders desaströse Feuer rund um die Kleinstadt Lahaina im Westen der Insel sei inzwischen zu 85 Prozent eingedämmt, im Landesinneren Mauis sei rund um Kula das Feuer zu 100 Prozent unter Kontrolle, hieß es weiter.

Mögliche 32-Stunden-Woche sorgt weiter für Diskussion

Wien - Nachdem SPÖ-Chef Andreas Babler sein Ziel einer 32-Stunden-Woche am Wochenende bekräftigt hat, ist die Debatte um Arbeitszeitverkürzungen wieder neu entbrannt. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer sieht mit Blick auf den Arbeitskräftemangel "für das ganze Land ein Drama". Rückendeckung erhielt Babler dagegen von Gewerkschaftsseite. Für IHS-Chef Holger Bonin muss nach Branchen differenziert werden.

Nach Hammerangriff weitere Leiche in Neuer Donau entdeckt

Wien - Nach der Hammerattacke auf eine 39-Jährige und dem Fund ihres fünfjährigen Sohns in der Neuen Donau ist am Montagvormittag dort eine weitere Leiche entdeckt worden. Dabei könnte es sich um den Vater (41) des Buben handeln, der diesen am 6. August nicht von der Besuchszeit zurückgebracht und seine Ex-Frau angegriffen hatte. Wie Polizeisprecher Mattias Schuster kurz vor Mittag sagte, war eine Identifizierung an Ort und Stelle nicht möglich.

Angebliches Polizeigewalt-Opfer in Wien verurteilt

Wien - Ein angebliches Opfer von Polizeigewalt ist am Montag am Wiener Landesgericht für Strafsachen wegen Verleumdung und falscher Zeugenaussage verurteilt worden. Der 41 Jahre alte Mann fasste 15 Monate Haft aus, die ihm bedingt nachgesehen wurden. "Sie haben diese Geschichte erfunden", stellte der Richter in der Urteilsbegründung fest. Helmut Graupner, der Rechtsvertreter des Mannes, war von dieser Entscheidung entsetzt: "Das ist der ultimative Freibrief für Polizeifolter."

Zugverkehr im Deutschen Eck massiv eingeschränkt

Innsbruck/Salzburg/München - Der Zugverkehr im Deutschen Eck zwischen Tirol und Salzburg ist nach dem Brand eines Bauzuges am Sonntagabend zwischen Übersee und Traunstein in Bayern weiterhin massiv eingeschränkt. Nach der behördlich verhängten Totalsperre ist inzwischen aber ein Gleis wieder freigegeben worden, teilte die Bayerische Regiobahn (BRB) am Montag gegen Mittag mit. Daran werde sich voraussichtlich bis Freitagfrüh nichts ändern. Zudem sei weiter mit kurzen Streckensperren zu rechnen.

Bank Austria baut wieder um

Wien/Mailand - Die Belegschaft der Bank Austria kommt nicht zur Ruhe. Bei der Österreich-Tochter der italienischen UniCredit steht erneut ein organisatorischer Umbau an - diesmal sind die Bereiche Technik sowie Beschaffungswesen betroffen, wie "Der Standard" (Montagsausgabe) berichtet. Der Betriebsrat sei lange nicht in die Pläne eingebunden worden und befürchte Stellenstreichungen. Die Arbeitnehmervertreter hätten sich in einer "geharnischten Resolution" an den Vorstand gewandt.

Dutzende Vermisste nach Erdrutsch in Myanmar

Yangon (Rangun) - Nach einem großen Erdrutsch an einer Jademine im Norden Myanmars haben Rettungskräfte am Montag nach Dutzenden Vermissten gesucht. Bis zum Abend (Ortszeit) galten am Unglücksort in der Gemeinde Hpakant im Bundesstaat Kachin mit seinen lukrativen Jadevorkommen 34 Menschen als vermisst, hieß es von örtlichen Rettungskräften. Anrainer sprachen indes von etwa 50 Menschen, von denen jede Spur fehle. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in der Nähe des Dorfes Mana.

ÖVP schreibt an Nehammers "Zukunftsplan"

Wien - Die ÖVP schreibt an dem von Kanzler und Parteichef Karl Nehammer angekündigten "Zukunftsplan 2030", wie ein der APA vorliegender Entwurf zum Kapitel Sozialleistungen zeigt. Darin ist - wie von Nehammer in seiner Grundsatzrede angekündigt - gewünscht, dass Zuwanderer erst nach fünf Jahren legalem Aufenthalt die vollen Sozialleistungen erhalten. Auch sollen Sachleistungen zulasten von Geldleistungen ausgebaut und der Kampf gegen Sozialleistungsmissbrauch intensiviert werden.

