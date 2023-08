Mögliche 32-Stunden-Woche sorgt weiter für Diskussion

Wien - Nachdem SPÖ-Chef Andreas Babler sein Ziel einer 32-Stunden-Woche am Wochenende bekräftigt hat, ist die Debatte um Arbeitszeitverkürzungen wieder neu entbrannt. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer sieht mit Blick auf den Arbeitskräftemangel "für das ganze Land ein Drama". Rückendeckung erhielt Babler dagegen von Gewerkschaftsseite. Für IHS-Chef Holger Bonin muss nach Branchen differenziert werden.

Feuer auf Hawaii unter Kontrolle, 96 Todesopfer bestätigt

Honolulu (Hawaii) - Auf Maui steigt die Zahl der Toten nach den verheerenden Wald- und Buschbränden im US-Bundesstaat Hawaii weiter an - gleichzeitig wird die Kritik an den Behörden immer lauter. Die Behörden im Bezirk Maui meldeten am Sonntagabend (Ortszeit) 96 Tote. Das besonders desaströse Feuer rund um die Kleinstadt Lahaina im Westen der Insel sei inzwischen zu 85 Prozent eingedämmt, im Landesinneren Mauis sei rund um Kula das Feuer zu 100 Prozent unter Kontrolle, hieß es weiter.

Historikerin Heidemarie Uhl 66-jährig verstorben

Wien - Die renommierte österreichische Zeithistorikerin Heidemarie Uhl ist nach kurzer Krankheit am 11. August 2023 im Alter von 66 Jahren verstorben, wie die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) der APA bestätigte. Die Wissenschafterin war am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der ÖAW tätig war und lehrte an den Universitäten Wien und Graz.

Frau erstochen: Sieben Jahre Haft wegen Totschlags

Mürzzuschlag/Leoben - Ein 34-Jähriger ist am Montag im Landesgericht Leoben wegen Totschlags an seiner Ex-Frau zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte sie im Jänner im Keller ihres Wohnhauses in Mürzzuschlag mit einem Steakmesser erstochen. Der Mann gestand die Messerstiche, sein Verteidiger Bernhard Lehofer sprach aber von einer "allgemein begreiflichen heftigen Gemütsregung". Die Geschworenen entschieden, dass es kein Mord, sondern Totschlag war. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Angebliches Polizeigewalt-Opfer in Wien verurteilt

Wien - Ein angebliches Opfer von Polizeigewalt ist am Montag am Wiener Landesgericht für Strafsachen wegen Verleumdung und falscher Zeugenaussage verurteilt worden. Der 41 Jahre alte Mann fasste 15 Monate Haft aus, die ihm bedingt nachgesehen wurden. "Sie haben diese Geschichte erfunden", stellte der Richter in der Urteilsbegründung fest. Helmut Graupner, der Rechtsvertreter des Mannes, war von dieser Entscheidung entsetzt: "Das ist der ultimative Freibrief für Polizeifolter."

Libertärer Populist Milei gewann Vorwahl in Argentinien

Buenos Aires - In Argentinien hat der libertäre Populist Javier Milei bei den Vorwahlen zur Präsidentenwahl einen Erdrutschsieg erzielt. Der 52-jährige Ökonom kam nach der nach Auszählung fast aller Wahllokale überraschend auf 30,06 Prozent der Stimmen, wie die Zeitung "La Naci�n" am Montag berichtete. Dem Abgeordneten wird eine ideologische Nähe zum früheren rechten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro und Ex-US-Präsident Donald Trump nachgesagt.

Zugverkehr im Deutschen Eck massiv eingeschränkt

Innsbruck/Salzburg/München - Der Zugverkehr im Deutschen Eck zwischen Tirol und Salzburg ist nach dem Brand eines Bauzuges am Sonntagabend zwischen Übersee und Traunstein in Bayern weiterhin massiv eingeschränkt. Nach der behördlich verhängten Totalsperre ist inzwischen aber ein Gleis wieder freigegeben worden, teilte die Bayerische Regiobahn (BRB) am Montag gegen Mittag mit. Daran werde sich voraussichtlich bis Freitagfrüh nichts ändern. Zudem sei weiter mit kurzen Streckensperren zu rechnen.

Bank Austria baut wieder um

Wien/Mailand - Die Belegschaft der Bank Austria kommt nicht zur Ruhe. Bei der Österreich-Tochter der italienischen UniCredit steht erneut ein organisatorischer Umbau an - diesmal sind die Bereiche Technik sowie Beschaffungswesen betroffen, wie "Der Standard" (Montagsausgabe) berichtet. Der Betriebsrat sei lange nicht in die Pläne eingebunden worden und befürchte Stellenstreichungen. Die Arbeitnehmervertreter hätten sich in einer "geharnischten Resolution" an den Vorstand gewandt.

