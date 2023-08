Kogler nimmt "präfaschistoid"-Sager nicht zurück

Wien - Mit Vizekanzler Werner Kogler hat am Montag erstmals ein Regierungsmitglied Platz bei den "Sommergesprächen" des ORF genommen. Gleich zu Beginn der zweiten Ausgabe der diesjährigen Interviewreihe machte der Grünen-Chef klar, dass er seinen "präfaschistoid"-Sager in Richtung der niederösterreichischen ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nicht zurücknimmt. Ums Klima zwischen Türkis-Grün fürchtet er dabei nicht, denn: "Ich habe keine Koalition mit der Frau Landeshauptfrau."

Zweite in Donau gefundene Leiche ist Vater des Buben

Wien - Nach der Hammerattacke auf eine 39-Jährige vor einer Woche und dem Fund der Leiche ihres fünfjährigen Sohns in der Neuen Donau am vergangenen Samstag ist die am Montagvormittag ebenfalls dort entdeckte weitere Leiche als dessen 41-jähriger Vater identifiziert worden. Die Identitätsfeststellung erfolgte mittels der Fingerabdrücke des seit einer Woche verschwundenen Mannes, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass gegenüber der APA.

Zwei russische Kampfjets nahe Shetland-Inseln abgefangen

Moskau - Zwei russische Kampfflugzeuge sind am Montag nördlich der schottischen Shetland-Inseln von britischen Kampfjets abgefangen worden. "Piloten starteten in der Früh mit ihren Typhoon-Jets, um zwei russische Langstreckenbomber abzufangen und sie zu überwachen, als sie nördlich der Shetland-Inseln vorbeiflogen", erklärte der britische Staatsminister für die Streitkräfte, James Heappey. Der Vorfall habe sich "innerhalb des nördlichen Luftüberwachungsgebiets der NATO" ereignet.

Dutzende Leichenteile in Tiefkühlgeräten in Mexiko gefunden

Mexiko-Stadt - Polizisten haben in Mexiko Leichenteile von mindestens 13 Menschen in Gefriertruhen entdeckt. Die Ermittlungen zu dem Fund in zwei Häusern in der Stadt Poza Rica im Osten des Landes liefen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Veracruz am Montag mit. Sechs Verdächtige seien festgenommen worden. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.

Historikerin Heidemarie Uhl 66-jährig verstorben

Wien - Die renommierte österreichische Zeithistorikerin Heidemarie Uhl ist nach kurzer Krankheit am 11. August 2023 im Alter von 66 Jahren verstorben, wie die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) der APA bestätigte. Die Wissenschafterin war am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der ÖAW tätig war und lehrte an den Universitäten Wien und Graz.

26 Tote nach Luftangriff in Äthiopien

Addis Abeba - In Äthiopiens von Unruhen gezeichneter Amhara-Region sind nach Angaben eines Krankenhausmitarbeiters mindestens 26 Menschen bei einem Luftangriff getötet worden. Mehr als 55 weitere Menschen seien bei dem Angriff auf das Zentrum der Stadt Finote Selam am Sonntag verletzt worden, sagte der Mitarbeiter des Krankenhauses der Stadt, der anonym bleiben wollte, am Montag. Nach Angaben von Augenzeugen sei ein belebter Marktplatz das Ziel des Angriffs gewesen.

Sieben Verletzte bei Unfall in Europa-Park in Rust

Rust - Bei dem Unfall im Europa-Park in Rust bei Freiburg in Süddeutschland sind nach neuen Angaben der Polizei sieben Menschen verletzt worden - fünf Artisten sowie zwei Besucher. Drei davon seien ins Krankenhaus gekommen, teilte eine Sprecherin am Montagabend mit. Zeugen hätten gegen 17.00 Uhr einen Zwischenfall während einer Vorführung in einem Wasserbecken beobachtet. Die Hintergründe dazu würden noch ermittelt.

