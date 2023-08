Ex-US-Präsident Trump in Georgia angeklagt

Atlanta - Im US-Bundesstaat Georgia ist der frühere Präsident Donald Trump mit einer weiteren Anklage konfrontiert. Eine Geschworenen-Jury entschied am Montagabend (Ortszeit) in Atlanta, dass sich Trump vor Gericht verantworten soll wegen seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen. Das geht aus der Anklageschrift hervor, die mehreren US-Medien vorlag. Neben Trump sind 18 weitere Personen angeklagt - darunter sein ehemaliger Anwalt Rudy Giuliani.

Wiener Gericht wies Anklage gegen Klimaaktivisten zurück

Wien - Das Wiener Landesgericht hat einen Strafantrag wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung gegen Klimaaktivistin Anja Windl sowie einen weiteren 31-jährigen Klimaschützer zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Rechtsmittel, wie der APA am Montag bestätigt wurde. Basis für den Antrag war eine Aktion der "Letzten Generation" beim Pallas-Athene-Brunnen vor dem Parlament am 4. Mai. Damals hatten die Aktivisten grünen Farbstoff in den Brunnen gekippt.

Feuer an russischer Tankstelle fordert mindestens 25 Tote

Moskau - Bei einem Brand an einer Tankstelle in der südrussischen Region Dagestan sind nach Angaben der Rettungskräfte mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Darunter seien drei Kinder, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax am Montag unter Berufung auf örtliche Notärzte. Die Zahl der Verletzten sei auf 66 gestiegen, zehn von ihnen seien in kritischem Zustand, zitierte die Nachrichtenagentur Ria den stellvertretenden russischen Gesundheitsminister Wladimir Fisenko.

Fast 100 Tote nach Feuerkatastrophe auf Maui

Honolulu (Hawaii) - In den ausgebrannten Bezirken der Insel Maui stoßen die Suchteams knapp eine Woche nach Ausbruch der verheerenden Wald- und Buschbrände im US-Bundesstaat Hawaii auf weitere Leichen. Die Zahl der Toten sei nun auf 99 angestiegen, sagte der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, am Montagnachmittag (Ortszeit) dem US-Fernsehsender CNN. Angesichts der vielen Vermissten-Meldungen rechne er mit weiteren Opfern. Die Zahl der Toten könnte sich möglicherweise noch verdoppeln, sagte Green.

Baerbock setzt Reise nach Australien per Linienflug fort

Abu Dhabi - Nach zwei Pannen mit ihrem Regierungsflugzeug setzt Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock an diesem Dienstag ihre Reise zu einem einwöchigen Besuch in der Pazifik-Region per Linienflug fort. Die Grünen-Politikerin wollte nach Angaben aus ihrer Delegation noch am Vormittag von der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi, mit ihrem Tross direkt zur australischen Metropole Sydney aufbrechen.

Europa-Park Rust will nach Unfall wieder öffnen

Rust - Nach einem Unfall mit sieben Verletzten an einer Turmsprung-Attraktion will der Europa-Park in Rust bei Freiburg an diesem Dienstag wieder wie gewohnt seine Tore öffnen. Nur die Akrobaten-Show "Retorno dos Piratas" falle bis auf weiteres aus, sagte eine Sprecherin des größten Freizeitparks in Deutschland.

