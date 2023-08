Ex-US-Präsident Trump in Georgia angeklagt

Atlanta - Im US-Bundesstaat Georgia ist der frühere Präsident Donald Trump mit einer weiteren Anklage konfrontiert. Eine Geschworenen-Jury entschied am Montagabend (Ortszeit) in Atlanta, dass sich Trump vor Gericht verantworten soll wegen seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen. Das geht aus der Anklageschrift hervor, die mehreren US-Medien vorlag. Neben Trump sind 18 weitere Personen angeklagt - darunter sein ehemaliger Anwalt Rudy Giuliani.

Mehrere Verletzte durch Taifun "Lan" in Japan

Tokio - Der Taifun "Lan" hat Teile Japans mit heftigen Regenfällen überzogen und zum Ende der Sommerferien den Rückreiseverkehr stark behindert. Etwa 20 meist ältere Menschen wurden verletzt, wie lokale Medien am Dienstag berichteten. Flüsse schwollen durch die starken Niederschläge gefährlich an, einige Häuser und Autos wurden beschädigt. Vereinzelt drang Schlamm in Gebäude ein. Zehntausende Haushalte waren zeitweise ohne Strom.

Gasspeicher sind schon zu 90 Prozent gefüllt

Wien - Bereits Mitte August sind die österreichischen Gasspeicher zu 90 Prozent gefüllt. Dies entspricht mehr als 87 Terawattstunden Erdgas - etwa dem Gasverbrauch des gesamten Vorjahres. 2022 wurde dieser Füllstand erst Ende Oktober erreicht. Allerdings haben sich auch die Bemühungen, den Gasverbrauch zu reduzieren, gelohnt, heißt es in einer Aussendung des Klimaministeriums.

Nächtlicher russischer Luftangriff auf die Westukraine

Lwow - Die Westukraine ist in der Nacht auf Dienstag nach Behördenangaben massiv mit russischen Marschflugkörpern beschossen worden. Dabei wurden in der Stadt Luzk mindestens drei Menschen getötet, teilte der Verwaltungschef des Gebiets Wolyn, Jurij Pohuljajko, mit. Mehrere Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Mindestens 30 Tote bei Explosion an russischer Tankstelle

Moskau - Bei einer Explosion an einer Tankstelle in der russischen Teilrepublik Dagestan sind nach offiziellen Angaben mindestens 30 Menschen getötet worden. Weitere 75 Menschen seien in der Stadt Machatschkala verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das russische Katastrophenschutzministerium. Noch laufe das Beseitigen von Trümmern und die Suche nach Opfern, hieß es weiter. Die Explosion ereignete sich am Montagabend.

Baerbock bricht Reise in Pazifik-Region nach Pannen ab

Abu Dhabi - Nach den wiederholten Pannen mit ihrem Regierungsflugzeug bricht die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock die geplante Reise zu einem einwöchigen Besuch in der Pazifik-Region nun doch ab. Die überraschende Entscheidung fiel Dienstag früh. Ursprünglich war die Grünen-Politikerin zu Besuchen in Australien, Neuseeland und der Insel-Republik Fidschi erwartet worden. Baerbock selbst zeigte sich am Dienstag verärgert.

Zwei Palästinenser in israelischer Razzia in Jericho getötet

Jericho - Bei israelischen Militäreinsätzen in Jericho im südlichen Westjordanland sind zwei Palästinenser getötet worden. Ein 16-Jähriger und ein 25-Jähriger seien durch Schüsse in die Brust tödlich verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Dienstag mit. Nach Angaben der israelischen Armee kam es bei der Festnahme von zwei gesuchten Verdächtigen in einem Flüchtlingslager sowie in einem Dorf im Großraum Jericho zu Konfrontationen mit bewaffneten Palästinensern.

15-Jährige Go-Kart-Lenkerin in NÖ bei Kollision getötet

Laa an der Thaya - Bei einem Verkehrsunfall in Niederösterreich ist am Montagabend ein 15-jähriges Mädchen ums Leben gekommen. Das Mädchen kollidierte mit ihrem Go-Kart auf einer Kreuzung zwischen einem Feldweg und einem asphaltierten Güterweg im Gemeindegebiet Laa/Thaya mit einem Pkw. Dabei wurde sie unter dem Pkw eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red